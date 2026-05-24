El Puente de Brooklyn cumple 143 años: la mujer clave en la obra y la histórica unión de Manhattan y su distrito vecino en Nueva York

El Brooklyn Bridge unió Manhattan y Brooklyn por primera vez en 1883 con la mayor luz colgante de su época

El 24 de mayo de 1883, el Puente de Brooklyn quedó inaugurado en Nueva York como el puente colgante más largo del mundo de su tiempo. La obra unió por primera vez, con un cruce fijo, Manhattan y Brooklyn sobre el East River, según la reseña histórica del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT).

Este 24 de mayo de 2026, el puente cumple 143 años y mantiene un rol central en la movilidad urbana. El proyecto, que combinó cálculo y decisiones de política urbana, también quedó marcado por una conducción técnica condicionada por la contingencia, de acuerdo con el mismo organismo.

PUBLICIDAD

Más de 140 años después, el puente sigue funcionando como infraestructura de alta demanda. En 2024, lo cruzaban cada día, en promedio, 103.051 vehículos, 28.845 peatones y 5.504 ciclistas, de acuerdo con estadísticas de uso publicadas por NYC DOT.

La cifra explica por qué cualquier intervención —un cierre parcial, una obra de refuerzo o un cambio de carril— tiene impacto inmediato sobre la movilidad de la ciudad.

PUBLICIDAD

El ángulo que todavía despierta curiosidad no está solo en la postal sino en cómo se sostuvo la dirección del proyecto cuando el ingeniero a cargo ya no pudo conducirlo de forma presencial.

El diseño original fue del ingeniero John A. Roebling. La construcción comenzó en 1869 y concluyó en 1883, según NYC DOT. Tras la muerte del diseñador, la dirección pasó a su hijo Washington Roebling, quien más tarde tuvo que apartarse de la supervisión diaria por problemas de salud.

PUBLICIDAD

En ese punto, Emily Warren Roebling asumió un papel en la continuidad de la obra. La New-York Historical Society, institución cultural e historiográfica de la ciudad, sostiene que Emily asumió tareas de coordinación y supervisión cuando Washington Roebling ya no pudo dirigir las obras en persona y que se formó en aspectos técnicos vinculados a la construcción del puente para responder a los desafíos del proyecto.

El gesto de Emily Roebling en la inauguración

Emily Warren Roebling fue clave en la continuidad del proyecto y estuvo entre las primeras personas en cruzar el puente en la inauguración (Wikipedia)

La participación quedó asociada a un gesto público en la inauguración. Según esa institución, Emily estuvo entre las primeras personas en cruzar oficialmente el puente durante la apertura del 24 de mayo de 1883, un dato documentado que conserva peso por el contexto del siglo XIX y por la escala técnica del proyecto.

PUBLICIDAD

Récord, cifras duras y medidas en metros y pies

Las dimensiones del Brooklyn Bridge incluyen una longitud total de 1.834 metros y una luz principal de 486,3 metros, la mayor del mundo en su inauguración (REUTERS/Angelina Katsanis)

El Brooklyn Bridge fue un récord en su época y sus dimensiones explican por qué. Según NYC DOT, la estructura tiene una longitud total —incluidos accesos— de 1.834 m (6.016 pies), una luz principal de 486,3 m (1.596 pies) y un espacio libre central de 41,1 m (135 pies).

La American Society of Civil Engineers (ASCE), organización profesional de ingenieros civiles en Estados Unidos, remarca que esa luz principal fue la más extensa del mundo cuando el puente se completó. ASCE también destaca el uso de alambre de acero galvanizado en los cables como un componente técnico relevante para los estándares de la época.

PUBLICIDAD

Un episodio documentado: el miedo, la tragedia y la “prueba” pública

Se documentó una estampida en el Brooklyn Bridge a los seis días de su apertura, con doce muertos y 36 heridos, lo que llevó a una prueba pública de resistencia con animales (IG: @revistamustique)

La confianza pública en el puente no fue automática. La Library of Congress, en una guía temática basada en su hemeroteca digital Chronicling America, documenta que el 30 de mayo de 1883, seis días después de la inauguración, se produjo una estampida en el puente que dejó doce muertos y 36 heridos graves.

Ese antecedente explica por qué, menos de un año después, se organizó una demostración pública de resistencia que todavía circula como anécdota.

PUBLICIDAD

La New-York Historical Society informó que el 17 de mayo de 1884 el empresario circense P. T. Barnum hizo cruzar por el puente 21 elefantes y 17 camellos para reforzar la confianza en la estructura. Fue un mensaje directo para una ciudad que acababa de estrenar su conexión fija más ambiciosa.

Obras en 2026 para separar accesos de bicicletas y peatones

En 2026, NYC DOT planea separar los accesos de peatones y ciclistas en el ingreso de Manhattan al puente, mejorando la seguridad y la fluidez del tráfico (REUTERS/Adam Gray)

El puente no quedó congelado en el siglo XIX. Según NYC DOT, hoy dispone de cinco carriles para vehículos, con prohibición de camiones, además de un paseo peatonal y un carril bici protegido.

PUBLICIDAD

En 2026, la discusión de seguridad se concentró en el acceso de Manhattan, donde peatones y ciclistas confluyen en un cuello de botella antes de subir a la estructura.

En un anuncio oficial difundido por la Oficina del Alcalde de Nueva York el 27 de marzo de 2026, la ciudad informó que NYC DOT inició los trabajos para un rediseño del acceso en Manhattan con un objetivo central: crear accesos totalmente separados para bicicletas y peatones “por primera vez” en ese punto.

PUBLICIDAD

El plan incorporó una conexión ciclista dedicada hacia el puente por Centre Street, además de ajustes de cruces peatonales en el entorno inmediato, según NYC DOT.

La administración municipal presentó la obra como una intervención permanente de seguridad y capacidad. Según el mismo anuncio, el Brooklyn Bridge concentra 30.000 peatones y más de 5.600 ciclistas por día en promedio.

La ciudad también informó que la circulación ciclista pasó de 2.652 ciclistas diarios en 2021 a 5.625 en 2025, un crecimiento que justificó separar flujos ya desde el acceso y no solo sobre el tablero del puente.

En una transcripción oficial del anuncio, el alcalde afirmó que NYC DOT “comenzaría de inmediato” el rediseño del ingreso en Manhattan y fijó como meta que la intervención estuviera lista en junio de 2026, antes del inicio del torneo al que el gobierno vinculó el aumento esperado de visitantes.

Mantenimiento con actualización reciente: USD 300 millones y restauración documentada

La última restauración, con una inversión de USD 300 millones, incluyó mejoras en iluminación, electricidad y reforzamiento estructural para preservar el Brooklyn Bridge

Además de la gestión de flujos, el puente siguió bajo mantenimiento con actualizaciones oficiales recientes.

El Bridges & Tunnels Annual Condition Report 2024 Edition, informe anual de NYC DOT, consignó la finalización de componentes históricos del programa de rehabilitación del Brooklyn Bridge, incluyendo restauración de torres y bloques de arco y la incorporación de nueva iluminación en las dos torres.

Ese dato se complementó con un parte de prensa de NYC DOT fechado el 5 de abril de 2025, que describió el trabajo como la restauración más amplia de su historia reciente y detalló el alcance de un proyecto de USD 300 millones.

Según el organismo, las tareas incluyeron restauración de arcos de acceso, instalación de sistemas modernos eléctricos, de iluminación y HVAC, reemplazos estructurales y trabajos en torres de mampostería y cimientos, con foco en integridad estructural y preservación histórica.