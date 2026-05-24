Estados Unidos

LaGuardia retoma vuelos tras cerrar una pista por un hundimiento cerca del umbral

El incidente obligó a suspender operaciones en un tramo clave del aeropuerto y derivó en cancelaciones y retrasos, hasta que las inspecciones confirmaron condiciones adecuadas para la vuelta a la actividad regular

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El aeropuerto LaGuardia reabrió sus dos pistas tras detectar y reparar un socavón en la pista 4/22 mediante inspección de rutina (REUTERS/Shannon Stapleton)
El aeropuerto LaGuardia reabrió sus dos pistas tras detectar y reparar un socavón en la pista 4/22 mediante inspección de rutina (REUTERS/Shannon Stapleton)

El aeropuerto LaGuardia reanudó sus operaciones tras volver a habilitar las dos pistas afectadas por un socavón detectado durante una inspección de rutina, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El incidente obligó a cerrar la pista 4/22 y a concentrar despegues y aterrizajes en la 13/31, con demoras y cancelaciones en la antesala del fin de semana del Día de los Caídos.

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La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicó que el “enorme agujero” apareció cerca de la pista 4/22 durante una revisión realizada el miércoles por la mañana.

En ese momento, equipos técnicos identificaron el problema alrededor de las 11:00 (hora local), mientras realizaban la inspección matutina diaria del área de maniobras.

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La ubicación del hundimiento, en el borde de la pista y en un sector de rodaje asociado a los movimientos en superficie, activó un protocolo de emergencia con personal de ingeniería y construcción.

Vista aérea de una pista de aeropuerto gris con un excavador amarillo, un camión volquete y varios vehículos blancos. Trabajadores con chalecos de seguridad y barreras rojas
La aparición del socavón en una inspección matutina forzó el cierre de la pista principal y activó el protocolo de emergencia en LaGuardia (Captura de video)

El cierre de la pista 4/22 redujo la capacidad operativa de un aeropuerto que funciona con dos corredores principales. Con una sola pista disponible, la operación quedó condicionada por márgenes ajustados: cualquier atraso temprano impacta en la rotación de aeronaves, la disponibilidad de puertas y las conexiones.

A diferencia de otros aeropuertos del área de Nueva York con más alternativas internas, LaGuardia tiene una infraestructura más limitada para redistribuir el flujo cuando se pierde un corredor.

El efecto se trasladó al tráfico aéreo casi de inmediato. En la antesala del feriado, la terminal advirtió que la combinación de capacidad reducida y condiciones meteorológicas podía agravar el panorama.

La Autoridad Portuaria recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de viajar al aeropuerto, para evitar traslados innecesarios en un escenario con variables técnicas y climáticas en simultáneo.

Las demoras residuales persistieron incluso después de las tareas iniciales. El sábado a las 13:00, 50 vuelos con origen o destino en LaGuardia registraban retrasos y hubo siete cancelaciones, según datos del servicio de seguimiento en tiempo real FlightAware.

Trabajadores con chalecos de seguridad junto a una excavadora amarilla y un camión en una excavación con barreras. Dos vehículos de seguridad aeroportuaria
Las autoridades realizaron inspecciones con radar de penetración terrestre para localizar y reparar puntos vulnerables en la infraestructura de LaGuardia (Captura de video)

El dato reflejó la inercia típica de una operación con alta densidad, donde un cuello de botella en horas previas puede extenderse durante buena parte del día.

Qué se reparó y qué dijeron las autoridades

La Autoridad Portuaria señaló que, luego de detectarse el socavón, se realizaron inspecciones del pavimento con radar de penetración terrestre para revisar el área y descartar otros puntos vulnerables.

Según el comunicado, esa evaluación permitió identificar zonas problemáticas adicionales y ejecutar reparaciones “de forma proactiva”. Las autoridades precisaron que esas tareas “ya han finalizado” y que la pista 4/22 volvió a quedar habilitada.

La reapertura, prevista inicialmente para el viernes, se demoró por problemas adicionales hallados por los trabajadores, según informó el medio local Gothamist.

La terminal indicó que los pasajeros debían prever demoras residuales mientras el sistema absorbía el impacto operativo de los días previos y se normalizaban los itinerarios.

La vulnerabilidad operativa de LaGuardia quedó en evidencia tras el cierre temporal de una pista en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)
La vulnerabilidad operativa de LaGuardia quedó en evidencia tras el cierre temporal de una pista en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

Impacto operativo: una sola pista y el factor clima

Durante el cierre, LaGuardia concentró sus movimientos en la pista 13/31, el único corredor disponible para gestionar despegues y aterrizajes.

Esa restricción elevó el riesgo de atrasos “en cadena” en un aeropuerto con programación ajustada. El monitoreo del tráfico, a través de plataformas especializadas, mostró dilaciones y suspensiones vinculadas a la reducción de capacidad.

A ese escenario se sumó la previsión de tormentas eléctricas para la tarde y la noche, un factor que suele imponer separaciones mayores entre operaciones por motivos de seguridad, modifica secuencias de aproximación y dificulta la recuperación del cronograma.

En consecuencia, las autoridades insistieron en que los viajeros consultaran la información más reciente con sus aerolíneas.

Investigación abierta por el origen del socavón

La Autoridad Portuaria informó que la investigación para determinar la causa del socavón continúa. En esta etapa, el objetivo es establecer por qué se produjo el hundimiento en un sector crítico del área de maniobras y qué condiciones del subsuelo o de la infraestructura pudieron contribuir al incidente.

Mientras el aeropuerto retoma su ritmo habitual, el episodio dejó en evidencia la sensibilidad operativa de LaGuardia ante interrupciones puntuales.

Con las dos pistas nuevamente habilitadas, la terminal busca estabilizar su programación en uno de los fines de semana de mayor demanda de viajes en Estados Unidos.

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