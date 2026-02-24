Estados Unidos

Así afecta el peso de la nieve a las estructuras en Nueva York

Un aumento sostenido de nieve ha incrementado el peso sobre los edificios, lo que, según expertos, podría originar filtraciones o daños estructurales si no se toman precauciones adecuadas en las áreas afectadas

Snow-covered rooftops are seen from
Snow-covered rooftops are seen from the Empire State Building in New York City, U.S., February 12, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

Nueva York atraviesa nevadas fuertes: la acumulación ya alcanzó 38 centímetros en edificios de Nueva York y Nueva Jersey, según datos de Gothamist, y la cifra sigue en aumento.

Los especialistas consultados por el medio advirtieron que la acumulación en los techos puede provocar goteras o derrumbes, generando riesgos para propietarios e inquilinos.

Acumulación de nieve en techos

De acuerdo con el Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar, organización especializada de EE.UU., se reportan los siguientes equivalentes de peso por acumulación en techos:

  • Nieve fresca: 25-30 centímetros (10-12 pulgadas) de nieve nueva representan 1 pulgada (2,54 cm) de agua, es decir, aproximadamente 24,4 kg/m² (5 libras por pie cuadrado). Un techo resistente puede soportar hasta 1,2 metros (4 pies) de nieve fresca antes de mostrar signos de estrés.
  • Nieve compacta: 8-13 centímetros (3-5 pulgadas) de nieve vieja equivalen a 1 pulgada (2,54 cm) de agua o unas 24,4 kg/m² (5 libras por pie cuadrado). Más de 60 centímetros (2 pies) de nieve compacta ya representa un riesgo para la estructura.
  • Hielo: una capa de 2,54 cm (1 pulgada) de hielo pesa igual que 30,48 cm (1 pie) de nieve fresca, o unos 24,4 kg/m² (5 libras por pie cuadrado)

Dos pies (61 cm) de nieve vieja junto con dos pies (61 cm) de nieve nueva pueden ejercer hasta 60 libras por pie cuadrado (293 kg/m²) sobre el techo, superando la capacidad promedio de carga de muchos edificios.

La techadora veterana de Brooklyn Shirley Gilyard que trabajó para la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York señaló a Gothamist que “hay que actuar de inmediato porque se sabe que el techo no está en buenas condiciones”.

Un hombre limpia la nieve
Un hombre limpia la nieve de autos y camiones en el estacionamiento de una empresa contratista, el lunes 23 de febrero de 2026, en St. James, Nueva York (AP/Heather Khalifa)

Resistencia estructural y riesgos

El portavoz del Departamento de Edificios de Nueva York, Andrew Rudansky, explicó que la mayoría de los techos en Nueva York están diseñados para soportar la nieve y el hielo conforme a los códigos de construcción, que exigen considerar cargas pesadas. Aclaró que la resistencia de los techos puede disminuir si no reciben mantenimiento frecuente.

El Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar calcula que la mayoría de los techos soporta hasta 9 kg/m², equivalente a aproximadamente 1,2 metros de nieve fresca o 10 centímetros de hielo.

Impresionante vista aérea de Nueva
Impresionante vista aérea de Nueva York al amanecer, con los techos cubiertos de nieve y el vapor ascendiendo de los edificios, destacando los icónicos Empire State y Chrysler Building. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional advierte tres nuevas rondas de nieve en Nueva York

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, la agencia oficial de pronósticos de EE.UU., advierten sobretres nuevos episodiosde nieve y mezcla invernal que impactarán el noreste de Estados Unidos en los próximos siete días.

Esta situación complicará el proceso de recuperación tras la reciente nevada, ya que las rondas sucesivas podrían dificultar la movilidad, retrasar la restauración de servicios básicos y aumentar la acumulación histórica que mantiene a ciudades como Nueva York en plena remoción y limpieza, informó el equipo meteorológicoStormTeam4citado por NBC New York.

Guía para retirar nieve de techos

El sitio oficial del estado de Maine Maine.gov presenta una guía de recomendaciones para retirar la nieve de forma segura:

-Si decide hacerlo usted mismo, procure contar con alguien afuera que le ayude y supervise para evitar riesgos.

-Utilice un rastrillo especial para techos inclinados (disponible en las ferreterías) y retire la nieve retirando pequeñas cantidades desde el borde hacia el centro del techo.

-Evite limpiar el techo completamente, deje una capa de 5-7 centímetros (2-3 pulgadas) de nieve para no dañar las tejas u otra cubierta.

-Precaución: un rastrillo de aluminio puede conducir electricidad. Verifique la proximidad de los cables eléctricos y evite esa zona mientras trabaja.

-Retire con cuidado los carámbanos grandes sobre puertas y pasillos. Un pie cúbico (28 litros) de hielo pesa alrededor de 28 kg. Puede ayudar a derribar los carámbanos que se formen a través de ventanas usando un palo de escoba.

-Use casco y gafas de protección durante todas estas tareas.-Mantenga las canaletas y desagües limpios de hielo y nieve, y verifique que los bajantes estén despejados a nivel de suelo.

-Para dueños de negocios cuyos empleados realizan estas tareas, se recomienda revisar las Pautas de seguridad invernal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA).

