Cerraron sin aviso la corte de inmigración de San Francisco: qué pasa si tenías audiencia y cómo consultar el estado de tu caso

El cierre inesperado de la corte de inmigración de San Francisco dejó a cientos de personas sin poder asistir a sus audiencias ya programadas (AP, Jeff Chiu)

El cierre inesperado de la corte de inmigración de San Francisco dejó a cientos de personas sin la posibilidad de asistir a audiencias ya programadas, lo que desconcertó a migrantes y abogados.

La suspensión se aplicó de forma inmediata desde el lunes, sin aviso previo ni alternativas ofrecidas por las autoridades, según The Associated Press.

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Si una persona tenía una audiencia en la corte de inmigración de San Francisco y esta quedó suspendida sin notificación, el trámite continúa en pausa.

La recomendación central es consultar el estado del caso en los canales oficiales del sistema migratorio federal: el portal de verificación en línea o el número telefónico del tribunal.

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Para cualquiera de las dos opciones se necesita el número de registro A, ya que el expediente queda sin movimiento hasta que la corte notifique una nueva fecha.

La suspensión de actividades en la corte de inmigración se aplicó de forma inmediata y sin previo aviso para migrantes y abogados (AP, Jeff Chiu)

Durante la mañana del lunes, docenas de migrantes y representantes legales llegaron al edificio para diligencias vinculadas a asilo, deportación o regularización y encontraron las puertas cerradas.

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De acuerdo con AP News (The Associated Press), la interrupción alcanzó a cientos de audiencias. La falta de avisos formales y de instrucciones públicas dejó a los usuarios sin pautas claras sobre qué hacer, más allá de verificar individualmente el estatus de cada expediente.

Abogados y defensores expresaron frustración por la ausencia de comunicación y por la falta de protocolos de contingencia. “Nos enteramos al llegar y encontrar todo cerrado”, relató uno de los abogados citados por AP News.

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La confusión se extendió entre quienes dependían de la comparecencia para destrabar pasos procesales, evitar demoras adicionales o responder a obligaciones impuestas por el propio sistema judicial migratorio.

Riesgos legales e incertidumbre para quienes debían comparecer

El cierre afectó a personas que debían presentarse para solicitar asilo, avanzar en procesos de regularización o enfrentar procedimientos de deportación.

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Abogados y defensores criticaron la falta de comunicación oficial y de protocolos de contingencia tras el cierre de la corte de inmigración de San Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abogados advirtieron sobre el impacto que puede tener una suspensión sin registro claro, sobre todo si el sistema no refleja de inmediato que la audiencia quedó cancelada por decisión del tribunal.

En un esquema donde la comparecencia suele ser obligatoria, cualquier ambigüedad puede multiplicar dudas y generar temores.

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Otro foco de preocupación fue la falta de documentación para respaldar la ausencia. Sin notificación escrita o constancia oficial, muchas personas quedan sin un papel que explique por qué no pudieron asistir a una cita fijada por la propia corte.

“No hay anuncios oficiales hasta este momento”, indicó otro abogado consultado por AP News. Para los equipos legales, el problema no es solo la demora, sino el riesgo de que el afectado no pueda demostrar que intentó cumplir.

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Cómo verificar el estado del caso y qué datos se necesitan

Especialistas recomendaron que los afectados revisen el estado del expediente por las vías oficiales del sistema migratorio federal.

La ausencia de notificaciones formales dejó a los usuarios sin directrices claras, generando confusión y frustración entre migrantes y sus representantes legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación puede realizarse mediante el portal habilitado para consultas en línea o llamando al número telefónico asignado por el tribunal.

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En ambos casos, el dato imprescindible es el número de registro A, que identifica a cada persona dentro del sistema y permite acceder al detalle del caso.

Estos mecanismos sirven para confirmar si la audiencia figura como reprogramada, cancelada o pendiente de nueva fecha, y para conocer instrucciones específicas en caso de actualizaciones.

También pueden ayudar a obtener una constancia oficial del aplazamiento cuando el sistema refleje el cambio. Mientras la corte permanezca cerrada, la recomendación práctica es controlar periódicamente el expediente por internet y por teléfono.

Falta de explicaciones oficiales y expectativa por la reapertura

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no informó los motivos del cierre ni comunicó una fecha de reapertura.

Tampoco difundió indicaciones generales sobre la reprogramación de audiencias o alternativas para trámites urgentes.

En ese vacío, las autoridades migratorias indicaron que los afectados deben seguir los canales oficiales y revisar el estado de sus casos de forma recurrente.

La expectativa es que las audiencias se reasignen cuando la corte retome sus actividades.

Sin embargo, hasta que exista una comunicación formal, la situación seguirá marcada por incertidumbre, en especial para quienes se presentaron sin haber recibido advertencia previa.

Varios asistentes relataron que solo al llegar al edificio y ver las puertas cerradas comprendieron el alcance de la suspensión y quedaron sin respuestas inmediatas sobre el futuro de sus procesos migratorios.