Estados Unidos

Cerraron sin aviso la corte de inmigración de San Francisco: qué pasa si tenías audiencia y cómo consultar el estado de tu caso

Sin anuncios oficiales, equipos legales sugieren guardar pruebas del intento de asistir y verificar el estado del expediente con frecuencia, hasta que se publiquen reaperturas y nuevos turnos

Guardar
Vista desde atrás de un grupo de personas frente a un edificio moderno con fachada de cristal azul y blanco, bajo un cielo azul claro. Hay árboles y un poste de luz
El cierre inesperado de la corte de inmigración de San Francisco dejó a cientos de personas sin poder asistir a sus audiencias ya programadas (AP, Jeff Chiu)

El cierre inesperado de la corte de inmigración de San Francisco dejó a cientos de personas sin la posibilidad de asistir a audiencias ya programadas, lo que desconcertó a migrantes y abogados.

La suspensión se aplicó de forma inmediata desde el lunes, sin aviso previo ni alternativas ofrecidas por las autoridades, según The Associated Press.

PUBLICIDAD

Si una persona tenía una audiencia en la corte de inmigración de San Francisco y esta quedó suspendida sin notificación, el trámite continúa en pausa.

La recomendación central es consultar el estado del caso en los canales oficiales del sistema migratorio federal: el portal de verificación en línea o el número telefónico del tribunal.

PUBLICIDAD

Para cualquiera de las dos opciones se necesita el número de registro A, ya que el expediente queda sin movimiento hasta que la corte notifique una nueva fecha.

Un hombre con gorra y camiseta verde sostiene a un bebé envuelto en una manta amarilla y gorro rosa. A la derecha, una persona de espaldas. Cielo azul
La suspensión de actividades en la corte de inmigración se aplicó de forma inmediata y sin previo aviso para migrantes y abogados (AP, Jeff Chiu)

Durante la mañana del lunes, docenas de migrantes y representantes legales llegaron al edificio para diligencias vinculadas a asilo, deportación o regularización y encontraron las puertas cerradas.

De acuerdo con AP News (The Associated Press), la interrupción alcanzó a cientos de audiencias. La falta de avisos formales y de instrucciones públicas dejó a los usuarios sin pautas claras sobre qué hacer, más allá de verificar individualmente el estatus de cada expediente.

Abogados y defensores expresaron frustración por la ausencia de comunicación y por la falta de protocolos de contingencia. “Nos enteramos al llegar y encontrar todo cerrado”, relató uno de los abogados citados por AP News.

La confusión se extendió entre quienes dependían de la comparecencia para destrabar pasos procesales, evitar demoras adicionales o responder a obligaciones impuestas por el propio sistema judicial migratorio.

Riesgos legales e incertidumbre para quienes debían comparecer

El cierre afectó a personas que debían presentarse para solicitar asilo, avanzar en procesos de regularización o enfrentar procedimientos de deportación.

Vista frontal de un Tribunal Federal en San Francisco con sus puertas principales azules cerradas y cinta de advertencia amarilla. Hay varias personas fuera.
Abogados y defensores criticaron la falta de comunicación oficial y de protocolos de contingencia tras el cierre de la corte de inmigración de San Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abogados advirtieron sobre el impacto que puede tener una suspensión sin registro claro, sobre todo si el sistema no refleja de inmediato que la audiencia quedó cancelada por decisión del tribunal.

En un esquema donde la comparecencia suele ser obligatoria, cualquier ambigüedad puede multiplicar dudas y generar temores.

Otro foco de preocupación fue la falta de documentación para respaldar la ausencia. Sin notificación escrita o constancia oficial, muchas personas quedan sin un papel que explique por qué no pudieron asistir a una cita fijada por la propia corte.

“No hay anuncios oficiales hasta este momento”, indicó otro abogado consultado por AP News. Para los equipos legales, el problema no es solo la demora, sino el riesgo de que el afectado no pueda demostrar que intentó cumplir.

Cómo verificar el estado del caso y qué datos se necesitan

Especialistas recomendaron que los afectados revisen el estado del expediente por las vías oficiales del sistema migratorio federal.

Un escritorio de oficina con un expediente beige etiquetado 'A Number', sellos, documentos, un teléfono fijo y un monitor que muestra 'Suspendido'.
La ausencia de notificaciones formales dejó a los usuarios sin directrices claras, generando confusión y frustración entre migrantes y sus representantes legales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación puede realizarse mediante el portal habilitado para consultas en línea o llamando al número telefónico asignado por el tribunal.

En ambos casos, el dato imprescindible es el número de registro A, que identifica a cada persona dentro del sistema y permite acceder al detalle del caso.

Estos mecanismos sirven para confirmar si la audiencia figura como reprogramada, cancelada o pendiente de nueva fecha, y para conocer instrucciones específicas en caso de actualizaciones.

También pueden ayudar a obtener una constancia oficial del aplazamiento cuando el sistema refleje el cambio. Mientras la corte permanezca cerrada, la recomendación práctica es controlar periódicamente el expediente por internet y por teléfono.

Falta de explicaciones oficiales y expectativa por la reapertura

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no informó los motivos del cierre ni comunicó una fecha de reapertura.

Tampoco difundió indicaciones generales sobre la reprogramación de audiencias o alternativas para trámites urgentes.

En ese vacío, las autoridades migratorias indicaron que los afectados deben seguir los canales oficiales y revisar el estado de sus casos de forma recurrente.

La expectativa es que las audiencias se reasignen cuando la corte retome sus actividades.

Sin embargo, hasta que exista una comunicación formal, la situación seguirá marcada por incertidumbre, en especial para quienes se presentaron sin haber recibido advertencia previa.

Varios asistentes relataron que solo al llegar al edificio y ver las puertas cerradas comprendieron el alcance de la suspensión y quedaron sin respuestas inmediatas sobre el futuro de sus procesos migratorios.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasCorte de Inmigración San FranciscoSan FranciscoProcedimientos MigratoriosAsilo Político

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La TSA se prepara para controlar a 18,3 millones de viajeros por Memorial Day

El operativo abarca del 21 al 27 de mayo en aeropuertos de Estados Unidos, con refuerzos en los puntos de inspección y coordinación con autoridades de distintos niveles para sostener el flujo en la semana alta

La TSA se prepara para controlar a 18,3 millones de viajeros por Memorial Day

Tiger Woods se encuentra de nuevo en Suiza y el 7 de julio tendrá que volver a EE. UU. para la primera audiencia

El golfista deberá comparecer por el accidente de marzo en Florida, en una causa por conducir bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a una prueba legal tras el choque

Tiger Woods se encuentra de nuevo en Suiza y el 7 de julio tendrá que volver a EE. UU. para la primera audiencia

Pochettino confirma la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

El seleccionador argentino deja fuera a Tanner Tessmann e incluye a Alejandro Zendejas y Cristian Roldan, según fuentes consultadas por The Athletic, con un bloque que repite a varios integrantes del torneo de Qatar 2022

Pochettino confirma la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

El Puente de Brooklyn cumple 143 años: la mujer clave en la obra y la histórica unión de Manhattan y su distrito vecino en Nueva York

Inaugurado el 24 de mayo de 1883 sobre el East River, el cruce fijo cambió la movilidad urbana, con coordinación y supervisión decisivas para sostener la construcción hasta el final

El Puente de Brooklyn cumple 143 años: la mujer clave en la obra y la histórica unión de Manhattan y su distrito vecino en Nueva York

Google volvió al frente: la compañía que el mercado dio por muerta hoy controla todo el negocio de la inteligencia artificial

Hace dos años, Wall Street descontaba a Alphabet como víctima del ChatGPT. En mayo de 2026, superó por momentos a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo, las acciones subieron 140% en un año y la pregunta dejó de ser si va a sobrevivir para pasar a ser quién la frena

Google volvió al frente: la compañía que el mercado dio por muerta hoy controla todo el negocio de la inteligencia artificial

TECNO

Qué juegos gratis se esperan en PlayStation Plus para junio de 2026

Qué juegos gratis se esperan en PlayStation Plus para junio de 2026

Los cinco principios de Mark Zuckerberg para administrar una empresa

iPhone 18: cinco funciones que podrían sorprender a los usuarios

Así puedes volver al estilo clásico de capturas en iPhone con iOS 26

¿Qué teléfonos Android permiten usar AirDrop? Lista actualizada

ENTRETENIMIENTO

Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift

Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift

Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Stanley Tucci y Mark Strong se divierten con la confusión entre ambos

La película de Disney que hace llorar a Nick Jonas cuando la ve con su hija de cuatro años

John Cena: “El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”

MUNDO

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

Trump instó a los países del Golfo a normalizar relaciones con Israel una vez que se alcance un acuerdo con Irán

El dramático momento en que una avioneta embistió a una paracaidista en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos

Marco Rubio acusó al grupo terrorista Hezbollah de intentar “arrastrar a Líbano de regreso al caos”

Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo será posible si abandona su programa de enriquecimiento nuclear

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev