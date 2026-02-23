Tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos EN VIVO: millones de personas en Nueva York permanecen en sus hogares

La tormenta invernal podría dejar hasta 61 cm de nieve y provocar cortes de luz en la costa este de Estados Unidos (REUTERS)

Una intensa tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos desde el domingo, con alertas de ventisca activas desde Maryland hasta Massachusetts. Se esperan entre 30 y 61 cm de nieve, vientos fuertes y posibles cortes de luz, con las nevadas más intensas durante la noche del domingo y parte del lunes.

Nueva York es uno de los focos principales: el alcalde Zohran Mamdani declaró una prohibición de viajes no esenciales entre las 9 pm del domingo y el mediodía del lunes, canceló las clases del lunes y advirtió que la ciudad “no ha enfrentado una tormenta de esta magnitud en la última década”. También se declararon estados de emergencia en Nueva Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts y partes de Nueva York.

El impacto en el transporte es masivo: más de 3.500 vuelos cancelados hasta la tarde del domingo, con casi todas las salidas desde Nueva York y Boston ya suspendidas para el lunes. En carretera, Nueva Jersey redujo el límite de velocidad a 56 km/h en autopistas estatales.

Los meteorólogos califican el evento como potencialmente histórico, señalando que no se veía una tormenta de esta magnitud en una región tan poblada desde hace varios años.

En Nueva York, las autoridades prohibieron la circulación no esencial y redujeron la velocidad máxima en autopistas a 56 km/h ante la intensidad del temporal (REUTERS)

