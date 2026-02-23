Estados Unidos

Tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos EN VIVO: millones de personas en Nueva York permanecen en sus hogares

Se esperan entre 30 y 61 cm de nieve, vientos fuertes y posibles cortes de luz, con las nevadas más intensas este lunes

La tormenta invernal podría dejar
La tormenta invernal podría dejar hasta 61 cm de nieve y provocar cortes de luz en la costa este de Estados Unidos (REUTERS)

Una intensa tormenta invernal azota la costa este de Estados Unidos desde el domingo, con alertas de ventisca activas desde Maryland hasta Massachusetts. Se esperan entre 30 y 61 cm de nieve, vientos fuertes y posibles cortes de luz, con las nevadas más intensas durante la noche del domingo y parte del lunes.

Nueva York es uno de los focos principales: el alcalde Zohran Mamdani declaró una prohibición de viajes no esenciales entre las 9 pm del domingo y el mediodía del lunes, canceló las clases del lunes y advirtió que la ciudad “no ha enfrentado una tormenta de esta magnitud en la última década”. También se declararon estados de emergencia en Nueva Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts y partes de Nueva York.

El impacto en el transporte es masivo: más de 3.500 vuelos cancelados hasta la tarde del domingo, con casi todas las salidas desde Nueva York y Boston ya suspendidas para el lunes. En carretera, Nueva Jersey redujo el límite de velocidad a 56 km/h en autopistas estatales.

Los meteorólogos califican el evento como potencialmente histórico, señalando que no se veía una tormenta de esta magnitud en una región tan poblada desde hace varios años.

En Nueva York, las autoridades prohibieron la circulación no esencial y redujeron la velocidad máxima en autopistas a 56 km/h ante la intensidad del temporal (REUTERS)

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

Nueva York restringió la circulación no esencial por una tormenta invernal que amenaza con convertirse en “ciclón bomba”

Las autoridades locales activaron alertas de ventisca, suspendieron clases y servicios públicos, y reforzaron los operativos de emergencia ante la previsión de nevadas intensas, vientos peligrosos y posibles cortes de energía

Nueva York restringió la circulación no esencial por una tormenta invernal que amenaza con convertirse en “ciclón bomba”

Millones de personas en Nueva York permanecen en sus hogares este lunes tras la entrada en vigor de una prohibición total de circulación no esencial, implementada por las autoridades ante el avance de una severa tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos, con intensas nevadas, fuertes vientos y condiciones de ventisca que motivaron la declaración de emergencia y la suspensión de actividades públicas y privadas en toda la ciudad.

El noreste de Estados Unidos enfrenta una tormenta histórica: cierres totales y advertencias extremas

Un temporal de nieve y fuertes vientos llevó a las autoridades a prohibir la circulación de vehículos particulares y a suspender la actividad escolar presencial y remota en ciudad de Nueva York y regiones cercanas

La histórica tormenta de nieve paraliza el noreste de Estados Unidos con cierres masivos y advertencias de emergencia (REUTERS)

La emergencia climática que afecta al noreste de Estados Unidos generó una situación sin precedentes en Nueva York, donde millones de personas permanecen bajo estrictas restricciones debido a la severa tormenta invernal que golpea la región.

Los aeropuertos de EEUU suspenden la mayoría de sus vuelos a lo largo de la costa este por una tormenta de nieve

Miles de salidas aéreas resultan anuladas en ciudades clave de Estados Unidos ante el avance de una intensa nevada, advierten autoridades y aerolíneas sobre interrupciones mayores y piden consultar a las compañías antes de viajar al aeropuerto

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 75 centímetros en distintas áreas de la costa este de Estados Unidos, lo que afecta gravemente la movilidad y la operatividad de los aeropuertos en ciudades clave. Según publicó Bloomberg, la intensa tormenta que afecta la región ya ocasionó la cancelación de miles de vuelos y ha llevado a las autoridades y aerolíneas a instar a los pasajeros a verificar el estado de sus viajes antes de acudir a las terminales aéreas.

Nueva York bajo la nieve: las fotos de la tormenta invernal que paraliza la ciudad

El avance del fenómeno meteorológico ha obligado a desplegar equipos de limpieza, reforzar los refugios para personas sin hogar y suspender actividades culturales y comerciales

Un transeúnte camina por una calle cubierta de nieve durante una fuerte tormenta de invierno, con vehículos y edificios de la ciudad bajo el manto blanco (AFP)
Leer la nota completa

