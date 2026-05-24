Estados Unidos

La TSA se prepara para controlar a 18,3 millones de viajeros por Memorial Day

El operativo abarca del 21 al 27 de mayo en aeropuertos de Estados Unidos, con refuerzos en los puntos de inspección y coordinación con autoridades de distintos niveles para sostener el flujo en la semana alta

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La TSA se prepara para controlar a 18,3 millones de pasajeros y tripulantes en aeropuertos de Estados Unidos durante la semana de Memorial Day y el Mundial (REUTERS/Jeenah Moon)
La TSA se prepara para controlar a 18,3 millones de pasajeros y tripulantes en aeropuertos de Estados Unidos durante la semana de Memorial Day y el Mundial (REUTERS/Jeenah Moon)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que está preparada para controlar a 18,3 millones de pasajeros y tripulantes que transitarán por los aeropuertos de Estados Unidos durante la semana de viajes entre el 21 y el 27 de mayo, en coincidencia con el feriado de Memorial Day y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA.

Este sábado 24 de mayo, el organismo sostuvo que el operativo ya estaba en marcha en plena ventana de mayor demanda y que mantendría la coordinación con socios federales, estatales y locales para proteger a viajeros y a asistentes a eventos públicos de gran escala.

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En el mismo mensaje, la TSA encuadró el despliegue en un año que marca el 250º aniversario del país.

Según Ha McNeill, la agencia afirmó que “los equipos de la TSA cuentan con toda la plantilla”, lo que debería permitir que los pasajeros registren “tiempos de espera mínimos y disfruten de un viaje agradable a través de nuestros aeropuertos y hasta sus destinos”.

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La TSA indicó que su planificación contempla refuerzos y ajustes operativos para sostener el flujo en los puntos de control durante todo el período que se extiende hasta el martes 27 de mayo.

El operativo especial de la TSA abarca desde el 21 al 27 de mayo, con coordinación federal, estatal y local para garantizar la seguridad en los principales aeropuertos (REUTERS/Jonathan Ernst)
El operativo especial de la TSA abarca desde el 21 al 27 de mayo, con coordinación federal, estatal y local para garantizar la seguridad en los principales aeropuertos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Documentación exigida para volar en Estados Unidos

La TSA recordó que los pasajeros deben presentar un REAL ID o un documento de identidad válido, como pasaporte o tarjeta de residencia permanente, al pasar por los controles de seguridad.

También se aceptan licencias de conducir no temporales y tarjetas de identificación emitidas en Estados Unidos, según la normativa vigente.

La agencia advirtió que quienes no cuenten con la documentación adecuada pueden enfrentar demoras durante la inspección o incluso sanciones.

Por ese motivo, recomendó revisar los requisitos antes de ir al aeropuerto y verificar que los datos del documento coincidan con la reserva del vuelo.

Para quienes hayan perdido sus documentos, el texto mencionó el servicio TSA ConfirmID, que requiere una tarifa de USD 45.

Todos los pasajeros que viajen en Estados Unidos deben presentar un REAL ID, pasaporte, tarjeta de residencia o licencia de conducir válida para pasar los controles de la TSA (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Todos los pasajeros que viajen en Estados Unidos deben presentar un REAL ID, pasaporte, tarjeta de residencia o licencia de conducir válida para pasar los controles de la TSA (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Según la descripción incluida en el comunicado, esa alternativa puede utilizarse para resolver inconvenientes antes de abordar y evitar que el pasajero quede fuera del viaje por un problema de identificación a último momento.

La TSA también insistió en medidas prácticas para acelerar el control: organizar el equipaje de mano, evitar artículos prohibidos y seguir las instrucciones del personal en los carriles de inspección.

Impacto esperado por el Mundial y la coordinación por eventos masivos

Frente a la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA, la TSA anticipó que el evento podría atraer a 6 millones de visitantes internacionales, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos documentales y de seguridad que el resto de los pasajeros.

El organismo señaló que ese flujo adicional coincide con el aumento habitual de viajes nacionales por Memorial Day, lo que eleva la carga operativa en las terminales.

La agencia vinculó el operativo a una estrategia de protección de eventos masivos, con cooperación entre agencias y autoridades de distintos niveles.

La TSA advierte que la falta de documentos válidos podría generar demoras o sanciones en los puntos de inspección de aeropuerto (REUTERS/Jonathan Ernst)
La TSA advierte que la falta de documentos válidos podría generar demoras o sanciones en los puntos de inspección de aeropuerto (REUTERS/Jonathan Ernst)

En ese marco, indicó que la planificación busca reducir riesgos tanto en los aeropuertos como en los desplazamientos asociados a actividades de alta convocatoria.

PreCheck, descuento para menores de 30 y sanciones por conductas indebidas

Para viajeros frecuentes, la TSA mantiene el programa PreCheck, que permite utilizar carriles exclusivos y un proceso de revisión más ágil.

Este mes, la agencia lanzó un descuento para menores de 30 años: un ahorro de USD 20 en la suscripción de cinco años, con la reducción aplicada según el proveedor de inscripción seleccionado.

En su mensaje, la TSA agradeció la “rápida actuación del presidente Trump” por reactivar el Departamento de Seguridad Nacional tras 76 días de cierre, lo que, según el texto, permitió que la plantilla se encuentre completa para afrontar el incremento de pasajeros previsto para la semana del 21 al 27 de mayo.

Las autoridades también advirtieron sobre sanciones para quienes incurran en conductas indebidas en los aeropuertos.

Las multas por conductas indebidas en aeropuertos durante Memorial Day pueden superar los USD 17.000, según las advertencias de la TSA para mantener el orden y la seguridad (REUTERS/Jonathan Ernst)
Las multas por conductas indebidas en aeropuertos durante Memorial Day pueden superar los USD 17.000, según las advertencias de la TSA para mantener el orden y la seguridad (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las multas pueden superar los USD 17.000, de acuerdo con la información difundida por la agencia, con el objetivo de sostener el orden en una de las semanas de mayor circulación del calendario.

De cara al tramo final del período —del 24 al 27 de mayo—, la TSA recomendó llegar con tiempo, revisar la documentación exigida y considerar la inscripción en programas de revisión acelerada para reducir demoras. También pidió preparar el equipaje con antelación para mantener el flujo operativo en los puntos de control.

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