Todo lo que se sabe sobre el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump

La Corte Suprema le propinó al presidente Donald Trump una dura derrota en un pilar de su política económica, al anular los amplios aranceles que impuso a casi todos los países.

En su dictamen de 6 a 3 emitido el viernes, la corte dictaminó que el intento de Trump de usar una ley de poderes de emergencia para promulgar los gravámenes era inválido.

Dos de los tres jueces nombrados por Trump se unieron a la mayoría para anular el primer proyecto importante de la agenda de su segundo mandato que se les presentó.

Esto es lo que debe saber:

Lo que dictaminó la Corte

Trump se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) como justificación para una histórica avalancha de aranceles, a pesar de que dicha ley no menciona los aranceles. La IEEPA, que permite al presidente confiscar activos y bloquear transacciones durante una emergencia nacional, se utilizó por primera vez durante la crisis de los rehenes en Irán. Desde entonces, se ha invocado en una serie de disturbios mundiales, desde los atentados del 11-S hasta la guerra civil siria.

El presidente afirmó que el déficit comercial estadounidense era tan grave que también se calificaba como una emergencia, argumento que el alto tribunal desestimó.

“El hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal poder en la IEEPA es una prueba contundente de que no existe”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría.

En su opinión, los jueces señalaron que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso, no al presidente, la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

“Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, considerando el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh.

Los reembolsos podrían ser un desastre

El Tesoro había recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones que el presidente impuso bajo la ley de poderes de emergencia hasta diciembre, según datos federales.

Pero la Corte Suprema no abordó si las empresas y las personas que pagaron esos aranceles podrían recibir un reembolso. Muchas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas de reembolso en tribunales inferiores. Pero incluso si finalmente se establece algún sistema de reembolsos, es posible que los estadounidenses comunes no vean alivio.

Kavanaugh, quien discrepó de la decisión del viernes, señaló que el proceso podría ser complicado.

“La Corte no dice nada hoy sobre si el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y de ser así, cómo. Pero es probable que ese proceso sea un desastre, como se reconoció en los argumentos orales”, escribió Kavanaugh. Trump afirmó que la falta de resolución judicial sobre los reembolsos daría lugar a años de litigio.

Es poco probable que la persona promedio, que no compra directamente productos del extranjero, pero que sufre el impacto de los aranceles a través del aumento de precios en algunos productos, reciba una posible ganancia inesperada.

Los reembolsos, de producirse, probablemente se destinarían principalmente a las empresas que pagaron los gravámenes.

¿Qué aranceles se ven afectados?

A principios del año pasado, Trump citó la IEEPA para imponer aranceles a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos: México, Canadá y China. Para justificar los gravámenes, declaró una emergencia nacional por la inmigración indocumentada y el tráfico de drogas como el fentanilo y las sustancias químicas que se fabrican para su uso.

Luego, en abril, en lo que Trump denominó el “Día de la Liberación”, impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50% a productos de docenas de países, y un arancel base del 10% a casi todos los demás, utilizando también la IEEPA como justificación.

Trump también utilizó la IEEPA para imponer fuertes impuestos a las importaciones brasileñas, citando el procesamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro, y a la India, por las compras de petróleo ruso.

Muchos de los aranceles que Trump impuso bajo la IEEPA han experimentado una actividad irregular tras su implementación: se han eliminado, aumentado y reintroducido en varias ocasiones durante el último año.

Si bien la decisión de la Corte Suprema anula muchos de los gravámenes, otros impuestos por Trump se basaron en otras justificaciones y no se ven afectados.

La mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos aún enfrentan fuertes aranceles en sectores específicos, como el acero, el aluminio, los automóviles, el cobre, la madera, los gabinetes de cocina, los tocadores de baño y los muebles tapizados.

Trump critica la decisión, las empresas la celebran

Trump fue implacable en sus críticas a la decisión, calificando a quienes votaron con la mayoría de “antipatriotas” y “desleales”, y una “vergüenza para nuestra nación”.

“Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos. Están tan felices. Y están bailando en las calles”, dijo Trump. “Pero no bailarán por mucho tiempo”.

Trump prometió seguir adelante con su agenda, afirmando que “existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades” que “son incluso más fuertes que los aranceles de la IEEPA”. Entre las promesas de Trump del viernes se encontraba la de firmar una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10% para compensar los gravámenes anulados.

Ese nuevo impuesto se implementaría bajo una ley federal que limita dichos aranceles a 150 días. Sin embargo, si Trump logra convencer al Congreso de que apruebe el plan, podrían extenderse legislativamente.

Aunque Trump lamentó la decisión, muchos opositores a los aranceles la celebraron.

We Pay the Tariffs, un grupo de pequeñas empresas que luchó contra la implementación de impuestos a las importaciones, calificó la decisión como una “gran victoria” para las empresas afectadas por los aranceles.

“Han solicitado préstamos solo para mantener sus operaciones”, declaró el líder del grupo, Dan Anthony. “Han congelado contrataciones, cancelado planes de expansión y visto cómo se esfumaban sus ahorros para pagar aranceles que no estaban contemplados en ningún presupuesto ni plan de negocios. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado lo que hemos venido diciendo desde el principio: estos aranceles fueron ilegales desde el principio”.

