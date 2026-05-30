El consulado de Polonia en Nueva York fue blanco de dos actos de vandalismo en tres días

Los incidentes vandálicos en la sede diplomática polaca incluyeron pintadas en la fachada, letreros, puertas y una estatua dedicada a Jan Karski (Instagram: @philwongnyc).

El Consulado General de la República de Polonia en Nueva York fue atacado dos veces en tres días con pintura roja en Midtown Manhattan, un hecho que la Policía de Nueva York investiga y que autoridades locales describieron como una agresión contra una sede diplomática, según ABC7 New York y New York Daily News.

Vandalismo en el Consulado de Polonia: dos incidentes en menos de 72 horas

El primer ataque ocurrió el 27 de mayo, antes de las 19:50, en la sede del consulado sobre Madison Avenue, cerca de East 37th Street, cuando alguien roció con pintura la fachada, un letrero frontal, las puertas de madera, la entrada de mármol y una estatua de un hombre sentado en un banco. La Policía de Nueva York (NYPD) acudió al lugar, pero los responsables ya se habían ido, reportó New York Daily News.

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De acuerdo con la agencia estatal polaca PAP, la estatua ubicada en la entrada del consulado se denomina “Banco Karski”, en homenaje a Jan Karski, emisario del Estado Clandestino Polaco durante la Segunda Guerra Mundial, quien entregó información crucial sobre el Holocausto a los Aliados. Tras el conflicto, desarrolló su carrera como profesor en la Universidad de Georgetown.

El segundo episodio fue detectado el 29 de mayo, alrededor de las 08:00, cuando los agentes regresaron al consulado tras el hallazgo de nuevos grafitis rojos. Esta vez también aparecieron pintadas las cámaras de vigilancia y la puerta principal de un edificio cercano.

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A su vez, los responsables utilizaron aerosol para escribir la palabra “Terror” sobre los letreros situados en el exterior del edificio, el cual permanece cubierto por andamios debido a trabajos de construcción.

Hasta el momento, no se han producido arrestos ni se saben los motivos detrás de los actos de vandalismo.

La estatua vandalizada llamada 'Banco Karski' rinde homenaje al emisario polaco Jan Karski, figura importante durante la Segunda Guerra Mundial (Instagram: @philwongnyc).

Reacciones oficiales y condena al vandalismo

El cónsul general de Polonia en Nueva York, Mateusz Sakowicz, declaró a PAP que el hecho se investiga con “máxima prioridad”: “Se trata de un acto de vandalismo que debe ser condenado sin reservas”. Asimismo, sostuvo que aún no hay señales de motivación política: “Simplemente parece un acto de vandalismo. No puedo decir cuáles fueron los motivos”.

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Los concejales Phil Wong, Virginia Maloney, Lincoln Restler, Harvey Epstein y Frank Morano afirmaron en un comunicado conjunto que estaban “profundamente preocupados por el vandalismo reiterado” contra el consulado. En la declaración afirmaron: “El hecho de que esta misión diplomática haya sido atacada dos veces en tan solo tres días es inaceptable y exige una respuesta inmediata de las autoridades”.

En el mismo texto, los funcionarios señalaron que Polonia es “uno de los aliados más cercanos” de Estados Unidos y que la comunidad polaco-estadounidense hizo aportes a los barrios, las instituciones y la vida cívica de Nueva York. Condenaron: “Estos actos constituyen un ataque contra una institución diplomática y contra los valores del respeto mutuo y la amistad internacional”.

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Además, aseguraron que estaban en contacto con el cónsul general y con la NYPD “para garantizar que estos incidentes se investiguen a fondo y que los responsables rindan cuentas”.

Funcionarios y concejales de Nueva York condenaron el vandalismo reiterado contra la sede diplomática y exigieron una respuesta urgente (X: @p_zuchowski).

Otro grafiti cerca de la sede de las Naciones Unidas

A pocas cuadras del consulado, cerca de la sede de las Naciones Unidas, apareció otro grafiti sobre un muro de la calle 42 entre First Avenue y Second Avenue, con letras negras de 3 pies de altura, equivalentes a unos 0,9 metros, que decían “POLAND TERRORISM NAZI” (“POLONIA TERRORISMO NAZI”) y estaban precedidas por una estrella judía, según New York Daily News.

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El medio indicó que no estaba claro si esa pintada tenía relación con los ataques al consulado. También informó que el consulado permanecía cerrado el sábado y que los intentos por contactar a algún funcionario de la sede no habían tenido éxito.