Estados Unidos

La inflación de EEUU fue de 0,4% y alcanza una anual de 2,9%

El indicador PCE mostró el mayor incremento mensual desde febrero de 2024, lo cual supera la meta fijada por la Reserva Federal

El índice de precios de
El índice de precios de gastos de consumo personal PCE en Estados Unidos registró en diciembre su mayor avance mensual en casi un año, con una suba del 0,4 (REUTERS/Brendan McDermid)

Un indicador inflacionario clave en Estados Unidos se aceleró en diciembre, marcando el mayor ritmo mensual en casi un año: los precios continúan creciendo más rápido que el objetivo anual de 2 % de la Reserva Federal y por encima de lo que aceptarían la mayoría de los estadounidenses. El Departamento de Comercio de EE.UU. informó que los precios subieron 0,4 % en diciembre respecto al mes anterior, el mayor aumento desde febrero y el doble del 0,2 % registrado en noviembre. En la comparación interanual, la inflación alcanzó 2,9 % en diciembre, superando el 2,8 % de noviembre, lo que representa el mayor salto desde marzo de 2024.

El informe, postergado seis semanas por el cierre parcial del gobierno federal, mostró que el índice de precios subyacentes —que excluye alimentos y energía— también avanzó 0,4 % en diciembre y 3 % respecto al año previo, ambos valores superiores a los de noviembre y los más altos desde febrero.

La inflación interanual en EE.UU.
La inflación interanual en EE.UU. alcanzó 2,9 % en diciembre, cifra que superó el valor de noviembre y representa el salto más alto desde marzo de 2024

Aunque la inflación se ha moderado desde el máximo de casi 7 % en 2022, los precios continúan subiendo a un ritmo más acelerado que antes de la pandemia de COVID-19. Esta situación se refleja en el descontento de los estadounidenses frente a la economía, incluso con bajo desempleo y crecimiento sostenido.

El dato divulgado corresponde al índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), la métrica preferida por la Reserva Federal de Estados Unidos para monitorear la inflación, a diferencia del más difundido índice de precios al consumidor. El gobierno federal ya había informado que el índice de precios al consumidor mostró una desaceleración significativa en enero. El PCE, en cambio, refleja una inflación más alta porque otorga menor peso a rubros como alquileres y automóviles, cuyos precios han tendido a estabilizarse.

A pesar de la moderación
A pesar de la moderación respecto al pico de 2022, la inflación sigue creciendo a un ritmo superior al objetivo de 2 % planteado por la Reserva Federal (Foto: Revista Economía)

El reporte oficial también indicó que el consumo de los hogares se mantuvo firme: el gasto aumentó 0,4 % en diciembre, igual que en noviembre. Se registraron subas de precios en los muebles, la ropa y los alimentos, mientras que el valor de la gasolina retrocedió, pero la electricidad subió y el gas natural experimentó un incremento de 3,7 % en el mes.

El comité de política monetaria de la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de corto plazo en torno a 3,6 % durante su última reunión de enero, a pesar de las presiones del presidente Donald Trump para reducirla. Según las actas publicadas el miércoles, la mayoría de los funcionarios del banco central prefiere esperar a que la inflación se acerque más al objetivo antes de considerar un recorte en las tasas.

