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Irán exhibe los barcos portacontenedores secuestrados y recrudece sus amenazas a quienes naveguen por el estrecho de Ormuz

Mientras envía a su canciller a negociar a Pakistán, el régimen se enfrenta a la acumulación de recursos militares de EEUU en Medio Oriente. Tres portaaviones y sus grupos de ataque aguardan órdenes para liberar el paso marítimo y neutralizar lo que queda del ejército persa

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Irán exhibe buque de contenedores incautado por televisión estatal

El régimen de Irán mostró este viernes, a través de la televisión estatal, barcos portacontenedores secuestrados y lanzó advertencias a quienes intentan navegar por el estrecho de Ormuz.

Mientras envía a su canciller a negociar en Pakistán, busca proyectar fuerza frente al despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente, donde tres portaaviones estadounidenses y sus grupos de ataque permanecen a la espera de órdenes para asegurar el paso marítimo y desmantelar los restos del ejército persa.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

Las imágenes mostraron también lanchas rápidas armadas de Irán.

La TV estatal iraní mostró petroleros incautados cerca del estrecho de Ormuz
La TV estatal iraní mostró petroleros incautados cerca del estrecho de Ormuz (Captura)

La IRGC aseguró que el estrecho está bajo “vigilancia continua e inteligente”, advirtiendo que ningún buque puede transitarlo sin su permiso. El reportero de la televisión resaltó que varios barcos internacionales esperan en la entrada del Golfo Pérsico instrucciones de la Armada de la IRGC y describió la situación como “un control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a las amenazas de Irán y afirmó haber dado la orden a la Armada de “disparar y matar” a las embarcaciones iraníes que intentaran colocar minas en el estrecho.

La TV estatal iraní mostró petroleros incautados cerca del estrecho de Ormuz
La TV estatal iraní mostró petroleros incautados cerca del estrecho de Ormuz (Captura)

Trump opinó que Teherán busca un acuerdo, aunque calificó de caótico el estado del liderazgo iraní, y advirtió que, si no se acepta un pacto, responderá por la vía militar.

El conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero permanece en pausa tras el alto el fuego del 8 de abril. Las delegaciones se reunieron en Pakistán los días 11 y 12 de abril sin llegar a un acuerdo. Teherán advirtió que no reabrirá el estrecho hasta que Estados Unidos levante el bloqueo a la navegación iraní impuesto durante la tregua.

Infografía sobre la capacidad militar de Estados Unidos en Medio Oriente, mostrando tres portaaviones, destructores y siluetas de aviones y marines.
El Pentágono rodea a Irán mientras Trump presiona por un acuerdo diplomático (Imagen Ilustrativa Infobae)

EEUU concentró tres portaaviones en Medio Oriente

Estados Unidos ha fortalecido su presencia militar en Medio Oriente desplegando tres portaaviones y elaborando nuevos planes de ataque, con el propósito de presionar a Irán para que acepte restricciones a su programa de armas y permita la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico comercial.

Washington busca forzar a Irán a negociar imponiendo un bloqueo naval. Según el informe del Comando Central, este dispositivo involucra tres portaaviones, más de 200 aeronaves y 15.000 efectivos, y la operación de 12 buques en la región y siete navíos en el océano Índico.

El objetivo central es limitar la capacidad bélica iraní, restringir el programa nuclear y asegurar la libre navegación de energía y mercancías en el estrecho de Ormuz.

El despliegue simultáneo de los portaaviones USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford y USS George H.W. Bush marca la primera vez en décadas que coinciden tres unidades de este tipo en Medio Oriente.

Estas embarcaciones operan como núcleo de una estrategia diseñada para endurecer la postura de Washington frente a Teherán y asegurar los intereses estratégicos estadounidenses.

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