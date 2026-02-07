Retiran miles de paquetes de chocolates distribuidos en 20 estados por alérgenos no declarados

La FDA ordena el retiro de M&M’s repaquetados en 20 estados por falta de información sobre alérgenos en el etiquetado. (REUTERS/Vincent Kessler)

Miles de paquetes de M&M’s repaquetados y distribuidos en 20 estados de Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse que carecen de información obligatoria sobre alérgenos, según confirmó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El retiro voluntario fue iniciado el 26 de enero de 2026 por Beacon Promotions Inc. y recibió la clasificación de retiro Clase II el 4 de febrero, ya que la omisión podría provocar reacciones adversas en personas con alergias a la leche, el maní y la soya.

De acuerdo con el reporte publicado en la base de datos oficial de la FDA, el organismo federal considera que la ausencia de declaraciones de alérgenos representa un riesgo para la salud pública, aunque la probabilidad de consecuencias graves es baja. La información oficial detalla que el retiro afecta a productos promocionales distribuidos bajo distintos nombres comerciales y con fechas de caducidad que se extienden hasta septiembre de 2026.

El control del etiquetado de alérgenos en productos alimenticios se ha intensificado en los últimos años, a raíz de incidentes previos en los que la omisión de ingredientes críticos ha causado reacciones adversas, hospitalizaciones y, en casos excepcionales, muertes. La FDA mantiene la vigilancia sobre este tipo de episodios y actualiza regularmente su base de datos de retiros para informar a empresas, distribuidores y consumidores.

¿Por qué la FDA retiró los M&M’s repaquetados del mercado?

La FDA informó que la causa principal del retiro radica en la falta de información sobre la presencia de alérgenos en el etiquetado de los productos afectados. Según la autoridad regulatoria, los lotes retirados contienen leche, maní y soya sin declarar, lo que puede desencadenar reacciones adversas en personas sensibles a estos ingredientes. La agencia federal catalogó el incidente como un retiro de Clase II, lo que implica que el producto puede causar efectos adversos temporales o reversibles en la salud, aunque la probabilidad de consecuencias graves es remota.

En la notificación oficial, la FDA subrayó: “El uso o exposición a un producto violatorio puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, lo que define el alcance y la gravedad potencial del episodio.

¿Cuáles son los productos de M&M’s incluidos en el retiro?

El retiro abarca varios lotes y presentaciones de M&M’s repaquetados bajo etiquetas promocionales. Según la información oficial de la FDA, los productos afectados se dividen en dos categorías principales:

M&M’s Peanut de 1.3 onzas etiquetados como “Make Your Mark”, identificados con el número de lote M1823200 y fecha de vencimiento 30 de abril de 2026. Se retiraron 541 unidades de esta presentación.

M&M’s promocionales de 1.3 onzas etiquetados con nombres de empresas, instituciones y campañas, como Subaru, Dropbox DocSend, Morgan Stanley, Best Western, University of Maryland, Liberty University, entre otros. Los lotes afectados son L450ARCLV03 (vencimiento 1/12/2025), L502FLHKP01 (vencimiento 1/1/2026), L523CMHKP01 (vencimiento 30/6/2026) y L537GMHKP01 (vencimiento 1/9/2026), con un total de 5.788 unidades involucradas.

El reporte de la FDA indica que el retiro fue registrado bajo los números H-0461-2026 y H-0462-2026, lo que permite rastrear los lotes específicos en la base de datos institucional.

¿En qué estados se distribuyeron los productos afectados?

De acuerdo con el registro oficial de la FDA, los productos retirados se distribuyeron a los siguientes estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, California, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin. El alcance del retiro abarca tanto a consumidores directos como a empresas e instituciones que recibieron los productos con fines promocionales.

¿Cómo puede identificar el consumidor los M&M’s sujetos al retiro?

La FDA recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas de los productos para identificar si corresponden a los lotes y fechas de vencimiento mencionados. Los elementos clave para reconocer los productos afectados son:

Envase de 1.3 onzas con la leyenda “Make Your Mark” y número de lote M1823200.

M&M’s promocionales con nombres de empresas o instituciones, pertenecientes a los lotes L450ARCLV03, L502FLHKP01, L523CMHKP01 y L537GMHKP01.

Fechas de caducidad comprendidas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026.

La agencia federal enfatiza que cualquier persona que haya adquirido estos productos debe abstenerse de consumirlos y contactar al punto de venta o a la empresa responsable para obtener instrucciones sobre su devolución o eliminación segura.

¿Qué implica la clasificación de retiro Clase II?

El retiro Clase II, según la definición de la FDA, se refiere a situaciones en las que el consumo o exposición a un producto puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles en la salud. La probabilidad de que ocurran consecuencias graves es baja, pero el organismo busca prevenir cualquier incidente potencial relacionado con la omisión de ingredientes críticos en el etiquetado.

La notificación oficial resalta que Beacon Promotions Inc. inició el retiro de manera voluntaria y colaboró en todo momento con la autoridad regulatoria para la difusión y ejecución de la alerta.

¿Qué deben hacer los consumidores y distribuidores ante este retiro?

La FDA instruye a los consumidores que tengan en su poder los productos retirados a que eviten su consumo y consulten con el fabricante o el punto de venta sobre los procedimientos de devolución. Las personas con alergias a la leche, el maní o la soya deben extremar las precauciones y verificar cuidadosamente el etiquetado de cualquier producto sospechoso.

Los distribuidores y empresas que recibieron los lotes afectados han recibido indicaciones de retirar inmediatamente las unidades del mercado y evitar su redistribución, conforme a los protocolos establecidos por la agencia federal.

¿Qué impacto tiene este retiro en la industria alimentaria?

La omisión de información sobre alérgenos en el etiquetado de productos alimenticios constituye una de las principales causas de retiros a nivel nacional en Estados Unidos, según los registros históricos de la FDA. El organismo federal sostiene que la transparencia y el cumplimiento de la normativa sobre alérgenos son herramientas fundamentales para la prevención de reacciones adversas y la protección de la salud pública.

El seguimiento de este caso se actualiza en la base de datos de retiros de la FDA, donde las partes interesadas pueden consultar el avance de las investigaciones y las medidas adoptadas.

¿Dónde consultar información oficial y actualizaciones sobre este retiro?

La FDA mantiene disponible la información completa sobre este y otros retiros en su sitio web institucional. El reporte oficial del caso puede consultarse en la base de datos de eventos de retiro, bajo el número de evento 98336.

La autoridad sanitaria seguirá monitoreando la situación y emitirá nuevas actualizaciones en caso de detectar riesgos adicionales o la necesidad de ampliar el alcance del retiro.