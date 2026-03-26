EN VIVO: Israel lanzó un nuevo ataque a “gran escala” contra la infraestructura del régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el miércoles que mantiene conversaciones de paz con el régimen de Irán, aunque sus autoridades “tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, expresó.
Una fuente militar iraní, citada por el Wall Street Journal, amenazó a EEUU y mencionó que Teherán posee la “capacidad y voluntad” de generar una “amenaza totalmente creíble” sobre el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos opta por respuestas terrestres ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.
En la madrugada del jueves, el régimen iraní lanzo una nueva ola de ataques contra Israel y los países del Golfo. La ciudad central de Kfar Qasim resultó dañada por proyectiles iraníes y dejó dos heridos que fueron atendidos por el servicio de emergencias.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que lanzaron un nuevo ataque a “gran escala” contra la infraestructura del régimen de la república islámica y reportaron que la ofensiva ocurrió en varias zonas del país persa.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Según el servicio de inteligencia marítima Windward, a pesar del cierre del estrecho, hay 686 barcos en el Golfo Pérsico. La mayoría de las embarcaciones, cerca de 400, se encuentran en el Golfo de Omán.
Windward afirmó que esta acumulación sugiere que “muchos operadores han optado por mantener su posición fuera del estrecho de Ormuz en lugar de comprometerse de inmediato con un cambio de ruta de larga distancia”.
Entre el 15 y el 22 de marzo, solo se observaron 16 travesías de buques con su Sistema de Identificación Automática (AIS) activado en el estrecho de Ormuz.
La ciudad central de Kfar Qasim resultó dañada por lo que parecen ser submuniciones provenientes de la ojiva de una bomba de racimo, tras el último ataque con misiles balísticos lanzado por Irán, según informó un corresponsal de Times of Israel.
Equipos de rescate se desplazaron rápidamente al lugar. El hospital Magen David Adom informó que atendió a un hombre y una mujer, ambos de 55 años, que resultaron heridos tras una explosión ocurrida luego de que una pequeña bomba impactara contra un edificio en el centro de la ciudad.
El Parlamento de Irán prepara una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula el 20 % del petróleo mundial.
“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, declaró el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohammad Reza Rezaei Kochi, según informó la agencia Tasnim.
La propuesta contempla cobrar una tasa por la seguridad proporcionada a los buques que atraviesen el estrecho. Kochi indicó que se espera ultimar el proyecto la próxima semana —el sábado marca el inicio de la semana en Irán— para luego presentarlo al Parlamento para su discusión.
El Nikkei 225 de Tokio bajó un 0,3%, el Kospi de Corea del Sur retrocedió un 1,9%, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,4 % y el índice compuesto de Shanghái descendió un 0,6%.El
S+P/ASX 200 de Australia bajó un 0,2%, mientras que el Taiex de Taiwán subió un 0,4%. Los futuros estadounidenses bajaron un 0,1%.
En cuanto a los precios del petróleo, el Brent —referencia internacional— subió un 1,3% hasta los 98,51 dólares por barril, tras haber cotizado por debajo de los 95 dólares el miércoles. El crudo de referencia estadounidense avanzó un 1,6 % hasta los 91,75 dólares por barril.
El ejército israelí informó que las defensas aéreas estaban respondiendo a “misiles lanzados desde Irán” a primera hora del jueves, y que se activaron las sirenas en todo el centro de Israel, partes de Jerusalén y Cisjordania.
“Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza”, decía un comunicado militar.
La Guardia Revolucionaria de Irán informó haber atacado y alcanzado varios puntos en Israel y países del Golfo Pérsico en el vigesimosexto día de conflicto en Medio Oriente. La república islámica dirigió drones y misiles contra la base Al-Azraq en Jordania, la base Sheikh-Isa en Bahréin y las bases Alí al Salem y Arifjan en Kuwait, en la oleada número 79 de bombardeos desde el inicio del conflicto.
Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos respondieron el jueves a un ataque con misiles y drones lanzado desde Irán, según informó el Ministerio de Defensa del país.
“Las defensas aéreas de los EAU están respondiendo actualmente a las amenazas de misiles y drones procedentes de Irán”, indicó el ministerio en una publicación en X.
“Un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) resultó gravemente herido ayer como consecuencia del impacto de un proyectil de mortero disparado contra las fuerzas en el Líbano”, comunicó el Ejército a través de X.
Por este ataque, el militar fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico y se notificó a su familia. Hasta el momento, se desconoce el nosocomio al que fue derivado el uniformado.
Los ministros de Exteriores del G7 se reunirán desde este jueves en las afueras de París con el objetivo de reducir diferencias con Estados Unidos sobre la guerra en Medio Oriente, en un contexto marcado por nuevas advertencias de Washington contra Irán y con otras crisis como Ucrania y Gaza en la agenda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que mantiene conversaciones de paz con Irán y aseguró que los desmentidos de Teherán responden al temor de sus propios negociadores a represalias, en medio de la guerra que atraviesa su cuarta semana.