EN VIVO: Israel lanzó un nuevo ataque a “gran escala” contra la infraestructura del régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el miércoles que mantiene conversaciones de paz con el régimen de Irán, aunque sus autoridades “tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, expresó.

Una fuente militar iraní, citada por el Wall Street Journal, amenazó a EEUU y mencionó que Teherán posee la “capacidad y voluntad” de generar una “amenaza totalmente creíble” sobre el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos opta por respuestas terrestres ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En la madrugada del jueves, el régimen iraní lanzo una nueva ola de ataques contra Israel y los países del Golfo. La ciudad central de Kfar Qasim resultó dañada por proyectiles iraníes y dejó dos heridos que fueron atendidos por el servicio de emergencias.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que lanzaron un nuevo ataque a “gran escala” contra la infraestructura del régimen de la república islámica y reportaron que la ofensiva ocurrió en varias zonas del país persa.