Anne Hathaway reveló lo que más le frustra de la maternidad: “No puedo describir cómo es la vida sin hijos”

Anne Hathaway se sinceró sobre ser madre de dos hijos mientras mantiene su carrera como actriz. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Anne Hathaway compartió su perspectiva sobre la maternidad y su vida profesional en una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, donde explicó que no busca alcanzar un equilibrio entre ambas esferas.

La actriz, de 43 años, señaló que percibe el concepto de “balance” como una meta difícil de sostener en su experiencia como madre de dos hijos.

La famosa es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6 años, fruto de su relación con Adam Shulman.

Durante la conversación, la intérprete describió cómo su rutina cambió a partir de la maternidad. Indicó que antes de tener hijos mantenía un enfoque continuo en su carrera, mientras que en la actualidad su vida está marcada por interrupciones constantes y cambios de ritmo.

“Antes, teníamos una concentración absoluta e ininterrumpida. Y ya no puedo describir cómo es la vida sin hijos, pero los niños te interrumpen todo el tiempo”, explicó.

Anne Hathaway afirmó que ya no puede recordar cómo era la vida sin hijos. (REUTERS/Angelina Katsanis)

La actriz añadió que estas dinámicas hacen que la idea de equilibrio resulte compleja de aplicar en la práctica cotidiana. En este contexto, Anne Hathaway comentó que tanto ella como otras personas de su entorno han reflexionado sobre esta idea.

“Mis amigas y yo hablamos mucho de esto, y la verdad es que nos sentimos muy frustradas con el concepto de equilibrio. Si el peso se desplaza hacia un lado, tienes que compensarlo en el otro, y nos damos cuenta de que eso nos desestabiliza en lugar de darnos estabilidad”, afirmó.

En lugar de perseguir el equilibrio, la actriz indicó que ha adoptado un enfoque distinto para organizar su vida. Explicó que prefiere pensar en términos de “armonía”, un concepto que, según señaló, permite una mayor flexibilidad frente a las demandas del trabajo y la familia.

Anne Hathaway prefiere pensar en la armonía entre su trabajo y la maternidad. (REUTERS/Carlos Barria)

La trayectoria personal de Hathaway incluye su transición hacia la maternidad en 2016, con el nacimiento de su primer hijo, seguido por el segundo en 2019. En entrevistas anteriores, ha mencionado que esta etapa influyó en su percepción de sí misma.

En una conversación con WSJ Magazine en 2022, indicó que la maternidad tuvo un impacto en su sentido de responsabilidad y coherencia personal.

En esa ocasión, la actriz señaló que convertirse en madre modificó su manera de relacionarse consigo misma y con su entorno. Expresó que este cambio la llevó a buscar mayor consistencia en sus decisiones y acciones, así como a identificar momentos en los que necesitaba hacer ajustes personales.

Anne Hathaway también ha abordado la manera en que separa su vida profesional de la familiar. En una entrevista concedida en 2023 a PORTER, explicó que procura mantener la privacidad de sus hijos y evitar exponerlos públicamente.

Anne Hathaway procura no exponer a sus hijos al ojo público. REUTERS/Angelina Katsanis

Según indicó, esta decisión responde a necesidades familiares y al interés de que sus hijos puedan desarrollar su identidad de manera independiente.

“Mi familia tiene necesidades, y una de ellas es que los niños puedan definir sus propias vidas”, señaló. La artista añadió que no considera necesario vincular directamente su trabajo con su vida personal, más allá del impacto que ambas dimensiones tienen en su experiencia individual.

Asimismo, Hathaway ha expresado su postura respecto a una posible incursión de sus hijos en la actuación. Ha señalado que prefiere que, durante su infancia, se concentren en actividades formativas y educativas.

Anne Hathaway no presiona a sus hijos para que se involucren en el mundo del espectáculo. REUTERS/Mario Anzuoni

Este enfoque, según explicó, está influido por la experiencia de su madre, Kate McCauley Hathaway, quien también es actriz.

En declaraciones previas, la intérprete indicó que considera que la niñez es una etapa que debe desarrollarse sin presiones profesionales. Añadió que, en su opinión, existe tiempo suficiente para decidir una carrera en la adultez, mientras que la infancia es un periodo limitado.