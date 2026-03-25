Así será la nueva Terminal Uno Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York que abrirá en 2026

La Terminal Uno del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York tendrá una remodelación y supondrá una inversión de USD 9.500 millones. Sitio oficial: portauthoritybuilds

La Terminal Uno del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York tendrá una remodelación y supondrá una inversión de USD 9.500 millones y su inauguración parcial está planeada para 2026.

La reconfiguración de infraestructura de esta magnitud posicionará al JFK como una de las puertas de entrada más avanzadas del mundo, modificando en profundidad la experiencia de millones de viajeros internacionales, según la agencia pública que administra la infraestructura de transporte en Nueva York y Nueva Jersey, Port Authority of New York and New Jersey.

Como eje principal de un plan de modernización que alcanza los USD 19.000 millones de inversión, el desarrollo de la Nueva Terminal Uno (NTO) redefine el futuro del aeropuerto. Según datos oficiales de la Port Authority of New York and New Jersey, la nueva terminal abarcará 240.000 metros cuadrados, equivalente a casi todo el Empire State Building puesto de lado.

La nueva terminal tendrá obras de arte de inspiración local a lo largo de todo el trayecto del pasajero. Sitio oficial Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK

Esto la convertirá en la terminal aeroportuaria independiente más grande de Estados Unidos, solo comparable con el Aeropuerto Internacional de Denver.

La transformación integral del JFK incluye las nuevas terminales Uno y Seis, la ampliación y modernización de las terminales Cuatro y Ocho, una red de carreteras renovada y la integración de arte público y comercios locales.

Conforme al comunicado, el JFK atiende cada año a 62 millones de pasajeros, genera más de USD 33.000 millones en ventas y cerca de USD 14.000 millones en salarios en la región.

El nuevo espacio: tamaño récord, luz natural y tecnología biométrica

La Nueva Terminal Uno (NTO) dispondrá de 23 puertas de embarque exclusivamente internacionales, distribuidas en dos fases de construcción. La primera fase, cuya apertura está prevista para 2026, permitirá a los pasajeros recorrer espacios bañados por luz natural, jardines interiores de 1,4 hectáreas y acceder a áreas de facturación, seguridad, recogida de equipaje, salas VIP, bares, restaurantes y tiendas libres de impuestos.

Las nuevas instalaciones contarán con amplios espacios públicos con luz natural, incluyendo vestíbulos de registro luminosos y ventilados, zonas de llegada acogedoras, un espacio verde interior y servicios para familias. Foto: portauthoritybuilds

La infraestructura contempla 28.000 metros cuadrados dedicados a gastronomía y comercios, y su estructura de acero equivale en peso a «cinco Torres Eiffel», según datos aportados por Secret NYC.

El diseño incorporará soluciones de tecnología biométrica para agilizar los controles migratorios y de seguridad, permitiendo que los usuarios alcancen su vuelo “en segundos”. La inclusión de espacios verdes y propuestas artísticas busca ofrecer una experiencia singular, reflejando el carácter de Nueva York en la arquitectura y la atmósfera general de la terminal.

La inversión y su impacto económico en la región

El proyecto demanda en total USD 19.000 millones, de los cuales USD 15.000 millones provienen de inversión privada y USD 3.900 millones de financiación pública proporcionada por la Port Authority of New York and New Jersey, según especifica el sitio oficial del organismo. La construcción ha generado hasta el momento más de 15.000 empleos, incluidos 9.600 de forma directa.

El nuevo aeropuerto tendrá diez nuevas puertas de embarque, destinadas principalmente a vuelos regionales y nacionales, que añaden 150.000 pies cuadrados a la terminal. Fuente: portauthoritybuilds.com

La remodelación apunta a elevar los servicios aeroportuarios, y posicionar al JFK como un referente por volumen y grado de modernización. El aeropuerto actualmente es responsable de 149.000 empleos en la zona, constituyéndose en uno de los motores económicos más relevantes para Nueva York, según la Port Authority of New York and New Jersey.

La experiencia para el viajero internacional: una nueva puerta de entrada

De acuerdo con Secret NYC, cuando la Nueva Terminal Uno (NTO) esté operativa, probablemente a partir de 2026, la mayoría de los viajeros internacionales que partan desde Nueva York utilizarán esta nueva terminal. En su última etapa, el edificio superará en tamaño la nueva sede central de JPMorgan Chase en Park Avenue y será más de tres veces mayor que el centro Grand Central Madison.

El consorcio que lidera la construcción está encabezado por la Port Authority y el grupo New Terminal One, con la meta de crear una puerta de acceso de estándar internacional. La suma de las terminales Uno y Seis del JFK superará el tamaño de las instalaciones recientes en el aeropuerto de La Guardia.

El plan de rediseño del JFK prevé una red vial interna más eficiente, respaldada por tecnología, señalización digital mejorada y áreas expandidas para la bajada de pasajeros. La Port Authority of New York and New Jersey recomienda optar por el transporte público durante la fase de obras, para evitar congestiones en la zona.

La inauguración parcial de la terminal está programada para 2026, con el objetivo de transformar la experiencia en el aeropuerto con mayor tráfico internacional de Estados Unidos y consolidar al JFK como parámetro mundial en servicios aeroportuarios.