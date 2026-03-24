Catorce estados de EE.UU. baten al mismo tiempo su récord histórico de calor en marzo

La intensidad del fenómeno sorprendió a expertos, con registros térmicos que superaron ampliamente los promedios habituales para marzo en el país (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

Una ola de calor avanza hacia el este de Estados Unidos y amenaza con convertirse en uno de los episodios más extensos registrados en la historia climática del país, según meteorólogos y expertos citados por Associated Press.

Tras batir récords de temperatura para marzo en 14 estados y a nivel nacional, el fenómeno conocido como “cúpula de calor” se prolongará al menos hasta iniciar abril, con impactos previstos sobre vastas zonas del territorio continental.

El meteorólogo Gregg Gallina, del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, detalló a Associated Press que la magnitud de este evento destaca por su gran extensión y la persistencia de las temperaturas elevadas. Gallina anticipó que la ola traerá temperaturas próximas a 35 °C (95 °F) hacia las planicies del sur y centro del país a partir del miércoles, con entre un cuarto y un tercio de los 48 estados continentales en riesgo de superar marcas para el mes.

El fenómeno denominado “cúpula de calor” dejó temperaturas que superaron los 44 °C (111,2 °F) en Arizona y California, con impactos previstos sobre un tercio del país. Especialistas advierten que este evento podría figurar entre los más extensos de la historia y está directamente vinculado al cambio climático.

Especialistas atribuyen la magnitud y frecuencia de estos eventos a la influencia del calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en el alcance geográfico de los registros: según el climatólogo Maximiliano Herrera, 14 estados alcanzaron su temperatura más alta para el mes de marzo desde que comenzó la cúpula de calor. Las jurisdicciones afectadas fueron:

California

Arizona

Nevada

Kansas

Nuevo México

Nebraska

Utah

Dakota del Sur

Misuri

Iowa

Colorado

Wyoming

Minnesota

Idaho

Catorce estados, desde California hasta Minnesota, batieron el récord de temperatura máxima para marzo, en una ola de calor sin precedentes en el inicio de la primavera estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 470 estaciones meteorológicas rompieron marcas históricas en menos de una semana

El Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos informó que al menos 479 estaciones meteorológicas registraron nuevos récords para marzo entre miércoles y sábado.

Según el análisis del climatólogo Maximiliano Herrera citado por Associated Press, el número real podría ser aún mayor debido a la amplitud de datos revisados. Además, se quebraron al menos 1.472 récords diarios en el mismo periodo.

La extensión de la ola de calor supera incluso a acontecimientos previos como los episodios de 2012 en el Medio Oeste y Noreste y la ola de 2021 en el Noroeste del Pacífico, según explicó Chris Burt, historiador del clima y autor del libro Extreme Weather, a Associated Press.

Burt puntualizó que, aunque la gravedad de la ola no se compara con los eventos documentados durante la era del Dust Bowl en 1936, que consistieron en varios episodios dispersos durante meses de verano, el fenómeno actual corresponde a un solo evento amplio que ocurre a comienzos de la primavera.

El inusual episodio dejó una cifra récord de estaciones reportando temperaturas inéditas para el mes, según el Centro Nacional de Información Ambiental (REUTERS/Allison Cena)

Arizona y California, al límite del registro histórico también en abril

Cuatro localidades de Arizona y California alcanzaron el viernes 44,4 °C (111,9 °F). El Servicio Meteorológico de Estados Unidos constató que esta cifra supera en dos grados el récord previo para un día de marzo en el país y se sitúa a menos de 0,6 °C del registro más alto documentado para el mes de abril en los 48 estados continentales.

Flagstaff, Arizona, por ejemplo, enfrentará entre 11 y 12 días consecutivos por encima del récord local de marzo, precisó Jeff Masters, meteorólogo de la plataforma Yale Climate Connections, en diálogo con Associated Press.

Herrera indicó que países vecinos como México experimentaron temperaturas elevadas, señalando en comunicación con Associated Press: “Incluso los récords de mayo han sido pulverizados, con superaciones de hasta 14 °F sobre valores previos, cifras superiores a las de julio de 1936, marzo de 1907 o junio de 2021“.

Las temperaturas en ambos estados quedaron a menos de un grado de alcanzar los valores máximos jamás medidos para abril, según reportes oficiales (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

La dinámica global y el cambio climático multiplican el riesgo

Gregg Gallina explicó a Associated Press que la causa es el desplazamiento bloqueado de la corriente en chorro, que permanece mucho más al oeste de lo habitual y deja al suroeste bajo un sistema de alta presión persistente, funcionando como una tapa que atrapa el aire caliente y reduce las posibilidades de descenso termal. Este patrón también impide el avance de sistemas lluviosos que actualmente afectan a Hawái con intensas precipitaciones.

El análisis presentado por el consorcio internacional de científicos climáticos World Weather Attribution, divulgado el viernes, subraya que esta ola de calor resulta prácticamente imposible sin la influencia del cambio climático asociado al uso de carbón, petróleo y gas natural.

Clair Barnes, científica de la prestigiosa universidad británica Imperial College de Londres y coautora del informe, estimó que este factor antrópico aportó al menos 2,6 °C adicionales al actual extremo térmico.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones en Hawái contrastaron con el calor extremo en el continente, reflejando la alteración de los patrones meteorológicos habituales (AP)

Las autoridades remarcaron que tanto el Dust Bowl de la década de 1930 como la ola de 2021 fueron más intensos durante junio y julio, con consecuencias más graves para la salud, ya que la combinación de altas temperaturas y humedad aumenta el riesgo en verano. En el caso actual, la menor humedad relativa generó un alivio parcial para la población, apuntó Gallina a Associated Press.

Jeff Masters detalló a Associated Press que la cúpula de calor comenzará a disiparse hacia finales de la próxima semana y podría persistir hasta el inicio de abril.