La guerra de Irán acelera la colaboración entre las empresas tecnológicas emergentes y el ejército estadounidense (REUTERS)

La guerra en Medio Oriente ha puesto de relieve la alianza recién descubierta entre el sector tecnológico y el ejército estadounidense tras décadas de relaciones tensas, demostrando una sinergia que los inversores ven como una mina de oro potencial.

Por primera vez, a los pilares habituales del sector militar-industrial, como Lockheed Martin y Boeing, se suman los gigantes tecnológicos emergentes Palantir, Anthropic y Anduril para ayudar a mantener en funcionamiento la maquinaria bélica estadounidense.

Las empresas tecnológicas participan cada vez más en la asistencia a las fuerzas armadas en todo tipo de tareas, desde la computación en la nube hasta los drones con inteligencia artificial.

Maven, la plataforma de análisis de datos de Palantir, se ha utilizado ampliamente en la ofensiva contra Irán, al igual que la inteligencia artificial de Anthropic.

El presidente de Anduril, Matthew Steckman, declaró el lunes que la compañía está proporcionando “uno de los principales sistemas de defensa” contra los drones Shahed de bajo costo y largo alcance de Irán . La empresa anunció recientemente un contrato de 10 años y 20 mil millones de dólares con el ejército estadounidense.

Un dron FURY en el interior de la planta de fabricación Arsenal-1, gestionada por Anduril (REUTERS)

El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, calificó estos acontecimientos como “un cambio enorme en Silicon Valley”. “Cuando fundamos Palantir”, dijo este mes, “no pudimos conseguir financiación” porque la empresa todavía estaba demasiado centrada en las aplicaciones civiles de su tecnología.

Las revueltas de empleados en Microsoft, Amazon y Google a finales de la década de 2010 contribuyeron a mantener a estos gigantes fuera del mercado militar. Google acabó renunciando al contrato de Maven en 2018, y Palantir se unió al proyecto en 2024.

Pero los tiempos han cambiado.

Según Karp, los inversores y las empresas tecnológicas han pasado de ser hostiles a escépticos y, finalmente, a neutrales, e incluso a positivos, respecto a la idea de que Silicon Valley, al igual que cualquier otro sector de la industria, debe apoyar a los combatientes.

En 2025, el capital privado invirtió la cifra récord de 49.000 millones de dólares en empresas de tecnología de defensa, casi el doble de los 27.000 millones de dólares del año anterior, según el sitio web especializado PitchBook.

Ese cambio está relacionado con la invasión rusa de Ucrania y la preocupación por la ambición de China de apoderarse de Taiwán, dijo Merritt Ogle, director de operaciones del Silicon Valley Defense Group, que promueve vínculos más estrechos entre los dos sectores.

“Cuando uno empieza a pensar en proteger la democracia, la libertad y cosas que creo que muchos de los países aliados de Estados Unidos aprecian”, dijo, el concepto de que “toda defensa es mala” se convierte en un argumento más difícil de sostener.

Sin embargo, la tecnología de IA generativa ha reavivado algunas preocupaciones.

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Anthropic en esta ilustración tomada el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Anthropic se ha negado a permitir que el Pentágono utilice sus sistemas para la vigilancia masiva, lo que ha llevado a la administración Trump a calificar a la empresa pionera como un “riesgo para la cadena de suministro”, incluso mientras los sistemas de IA de Anthropic se siguen utilizando para combatir en Medio Oriente.

“No solo munición”

Detrás de este cambio se encuentra un reconocimiento más amplio entre los líderes militares y políticos de que Estados Unidos “necesita aprovechar una base de innovación más amplia para la seguridad nacional”, dijo Mark Valentine, jefe de estrategia de defensa de Skydio, fabricante de drones autónomos.

La financiación nunca ha sido un problema para el ejército estadounidense, que cuenta con el mayor presupuesto de defensa del mundo con diferencia, ascendiendo a 962.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2026.

Históricamente, casi toda esa financiación se ha destinado a los principales proveedores de siempre.

Durante aproximadamente una década, bajo administraciones tanto republicanas como demócratas, el Pentágono ha puesto en marcha numerosas iniciativas para fomentar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías.

“Existe un consenso generalizado de que mantener una ventaja tecnológica depende de integrar las mejores capacidades y hacerlo más rápido que en el pasado”, dijo Valentine.

Se han puesto en marcha varios programas para fortalecer los vínculos con el sector privado, y “el gobierno parece haber mostrado mucho más interés en apoyar a las empresas en sus primeras etapas”, dijo Drew Wandzilak, director del fondo de tecnología estratégica de la firma de capital privado Alumni Ventures.

La financiación nunca ha sido un problema para el ejército estadounidense, que cuenta con el mayor presupuesto de defensa del mundo con diferencia, ascendiendo a 962.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2026

El uso generalizado de drones y misiles en el conflicto ucraniano y la guerra de Medio Oriente ha demostrado que tener “el sistema más caro y sofisticado ya no era un factor diferenciador”, dijo Wandzilak.

“Es un negocio de volumen, por lo que hay competencia en volumen y competencia en capacidad. Y creo que, en definitiva, es una combinación de ambas.”

Ogle señaló que las señales enviadas por el gobierno habían animado a las empresas tecnológicas ajenas al sector de la defensa a considerar aplicaciones militares para sus productos.

“Esto ha permitido que los estadounidenses y las personas que trabajan en este ecosistema se sientan más entusiasmados y más abiertos a la idea de que aquí no solo fabricamos balas”, dijo.

(AFP)