El dilema de la defensa central mantiene en vilo a Pochettino y a la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial

Chris Richards se afianza como único titular indiscutible en la defensa central de Estados Unidos para el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

El puesto de central en la selección masculina de Estados Unidos sigue siendo el gran interrogante a pocos meses del Mundial 2026, mientras casi todas las demás posiciones cuentan con alternativas consolidadas y jugadores destacados en grandes equipos europeos.

Aunque la plantilla dispone de delanteros de nivel y mediocampistas habituales en clubes de la Liga de Campeones, la defensa central ofrece un panorama distinto.

Solo Chris Richards se ha afianzado como titular indiscutible, mientras el resto de candidatos plantea dudas de cara a la máxima cita.

La defensa central de Estados Unidos presenta más dudas que certezas rumbo al Mundial 2026. A diferencia de otras líneas, donde el técnico Mauricio Pochettino puede elegir entre futbolistas consolidados en equipos de primer nivel europeo, la zaga central solo cuenta con Richards como titular fijo.

El resto de alternativas, entre lesiones, falta de minutos o escasa experiencia internacional, no ha logrado consolidarse como compañero de Richards en la defensa titular.

Mauricio Pochettino experimenta con hasta 11 jugadores en la defensa central durante el ciclo hacia el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

El dilema del central: un hueco sin dueño

Pochettino, seleccionador nacional y exdefensor central, afirmó que la posición “está realmente abierta”. Durante el ciclo hacia 2026, ha convocado a 11 jugadores distintos y experimentado incluso con laterales naturales en una línea de tres, sin que nadie logre consolidarse junto a Richards.

El único futbolista con experiencia en el pasado Mundial es Tim Ream, quien, a sus 38 años, continúa como capitán frecuente y probable titular.

Tim Ream, veterano capitán de la selección, mantiene su lugar en la defensa central pese a su edad y a la presión de la MLS. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Ream ha mantenido su presencia más por falta de alternativas que por rendimiento sobresaliente, ya que a veces sufre ante la velocidad de la MLS.

No obstante, su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego y su seguridad en la salida de balón le otorgan valor al grupo.

Por su parte, Richards se ha consolidado como titular en el Crystal Palace de la Premier League inglesa tras recuperarse de una lesión que lo marginó del Mundial anterior.

Miles Robinson, quien también se perdió el torneo por lesión, no ha conseguido retomar el nivel previo a su rotura del tendón de Aquiles y, aunque se mantiene como uno de los mejores centrales de la MLS, no ha dado el salto esperado en su progresión.

Miles Robinson, figura en la MLS, no ha recuperado su mejor nivel tras su lesión en el tendón de Aquiles antes del pasado Mundial (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

Quién puede acompañar a Richards y Ream

Entre las alternativas, Mark McKenzie ha encontrado regularidad en el Toulouse de la Ligue 1 francesa, mientras que Auston Trusty, tras pasar por varios equipos, solo ha sido titular en el inicio y el cierre del ciclo, sin continuidad. Cameron Carter-Vickers está actualmente lesionado.

Mark McKenzie encuentra regularidad en el Toulouse de la Ligue 1, mientras que Auston Trusty suma pocos minutos como central titular en la actual temporada

Walker Zimmerman, otro veterano del Mundial 2022, parece haber perdido su sitio en la rotación y, en caso de ser convocado, cumpliría funciones específicas por su fortaleza en el juego aéreo.

Pochettino también ha probado con Tristan Blackmon y ha experimentado con una línea de tres en la que Joe Scally y Alex Freeman, ambos laterales, han actuado como centrales por derecha.

Freeman, quien se ganó la confianza del técnico en verano y otoño, ha tenido poca participación desde su llegada al Villarreal, acumulando apenas 38 minutos en cuatro partidos como suplente.

El caso Noahkai Banks y la incertidumbre de futuro

Noahkai Banks representa la mayor promesa en la zaga central. El joven de 19 años, considerado uno de los mejores defensores jóvenes de la Bundesliga, aún no ha jugado con la selección de Estados Unidos ni ha decidido si representará a ese país o a Alemania, donde se ha formado futbolísticamente.

Banks ya comunicó que no estará disponible para la convocatoria de marzo y que su decisión no dependerá del Mundial 2026, lo que hace improbable su debut este verano con el equipo estadounidense.

Pochettino había señalado en septiembre: “puede ser un jugador muy importante en una posición que es difícil de encontrar para cualquier selección”.

Noahkai Banks, defensor del Augsburg, aplaza su decisión entre jugar para Estados Unidos o Alemania, situación que mantiene la incertidumbre en ambas federaciones (Transfermarkt)

En la actualidad, la competencia para acompañar a Richards y Ream incluye a McKenzie, Robinson, Trusty, Freeman y Scally, aunque ninguno ha ofrecido motivos sólidos para quedarse con el puesto de titular en partidos de máxima exigencia.

Un puesto vital sin dueño definido para el Mundial

La preparación de Estados Unidos para el Mundial 2026 está condicionada por la falta de certezas en la defensa central.

Con partidos amistosos ante Bélgica y Portugal en el horizonte, el cuerpo técnico sigue buscando una pareja fiable para Richards.

Trusty resume la situación: “Cada día, cada partido, cada entrenamiento es una oportunidad para ganarse ese puesto y ser uno de los jugadores clave del equipo”.

Mientras tanto, Ream reflexiona sobre su longevidad y su disposición para adaptarse a las exigencias del técnico, aunque su pérdida de velocidad podría ser un punto débil ante rivales de nivel internacional.

El grupo debe trabajar con lo que tiene, mientras la incógnita del central permanece abierta y la competencia interna se intensifica de cara a la Copa del Mundo.