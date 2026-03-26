Estados Unidos

El dilema de la defensa central mantiene en vilo a Pochettino y a la Selección de Estados Unidos de cara al Mundial

Con una rotación de nombres y sin una pareja definida para Richards, el equipo afronta amistosos cruciales ante Bélgica y Portugal para resolver su mayor incógnita táctica

Guardar
Chris Richards se afianza como único titular indiscutible en la defensa central de Estados Unidos para el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)
Chris Richards se afianza como único titular indiscutible en la defensa central de Estados Unidos para el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

El puesto de central en la selección masculina de Estados Unidos sigue siendo el gran interrogante a pocos meses del Mundial 2026, mientras casi todas las demás posiciones cuentan con alternativas consolidadas y jugadores destacados en grandes equipos europeos.

Aunque la plantilla dispone de delanteros de nivel y mediocampistas habituales en clubes de la Liga de Campeones, la defensa central ofrece un panorama distinto.

Solo Chris Richards se ha afianzado como titular indiscutible, mientras el resto de candidatos plantea dudas de cara a la máxima cita.

La defensa central de Estados Unidos presenta más dudas que certezas rumbo al Mundial 2026. A diferencia de otras líneas, donde el técnico Mauricio Pochettino puede elegir entre futbolistas consolidados en equipos de primer nivel europeo, la zaga central solo cuenta con Richards como titular fijo.

El resto de alternativas, entre lesiones, falta de minutos o escasa experiencia internacional, no ha logrado consolidarse como compañero de Richards en la defensa titular.

Mauricio Pochettino experimenta con hasta 11 jugadores en la defensa central durante el ciclo hacia el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
Mauricio Pochettino experimenta con hasta 11 jugadores en la defensa central durante el ciclo hacia el Mundial 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

El dilema del central: un hueco sin dueño

Pochettino, seleccionador nacional y exdefensor central, afirmó que la posición “está realmente abierta”. Durante el ciclo hacia 2026, ha convocado a 11 jugadores distintos y experimentado incluso con laterales naturales en una línea de tres, sin que nadie logre consolidarse junto a Richards.

El único futbolista con experiencia en el pasado Mundial es Tim Ream, quien, a sus 38 años, continúa como capitán frecuente y probable titular.

Tim Ream, veterano capitán de la selección, mantiene su lugar en la defensa central pese a su edad y a la presión de la MLS. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Tim Ream, veterano capitán de la selección, mantiene su lugar en la defensa central pese a su edad y a la presión de la MLS. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Ream ha mantenido su presencia más por falta de alternativas que por rendimiento sobresaliente, ya que a veces sufre ante la velocidad de la MLS.

No obstante, su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego y su seguridad en la salida de balón le otorgan valor al grupo.

Por su parte, Richards se ha consolidado como titular en el Crystal Palace de la Premier League inglesa tras recuperarse de una lesión que lo marginó del Mundial anterior.

Miles Robinson, quien también se perdió el torneo por lesión, no ha conseguido retomar el nivel previo a su rotura del tendón de Aquiles y, aunque se mantiene como uno de los mejores centrales de la MLS, no ha dado el salto esperado en su progresión.

Miles Robinson, figura en la MLS, no ha recuperado su mejor nivel tras su lesión en el tendón de Aquiles antes del pasado Mundial (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)
Miles Robinson, figura en la MLS, no ha recuperado su mejor nivel tras su lesión en el tendón de Aquiles antes del pasado Mundial (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

Quién puede acompañar a Richards y Ream

Entre las alternativas, Mark McKenzie ha encontrado regularidad en el Toulouse de la Ligue 1 francesa, mientras que Auston Trusty, tras pasar por varios equipos, solo ha sido titular en el inicio y el cierre del ciclo, sin continuidad. Cameron Carter-Vickers está actualmente lesionado.

Mark McKenzie encuentra regularidad en el Toulouse de la Ligue 1, mientras que Auston Trusty suma pocos minutos como central titular en la actual temporada
Mark McKenzie encuentra regularidad en el Toulouse de la Ligue 1, mientras que Auston Trusty suma pocos minutos como central titular en la actual temporada

Walker Zimmerman, otro veterano del Mundial 2022, parece haber perdido su sitio en la rotación y, en caso de ser convocado, cumpliría funciones específicas por su fortaleza en el juego aéreo.

Pochettino también ha probado con Tristan Blackmon y ha experimentado con una línea de tres en la que Joe Scally y Alex Freeman, ambos laterales, han actuado como centrales por derecha.

Freeman, quien se ganó la confianza del técnico en verano y otoño, ha tenido poca participación desde su llegada al Villarreal, acumulando apenas 38 minutos en cuatro partidos como suplente.

El caso Noahkai Banks y la incertidumbre de futuro

Noahkai Banks representa la mayor promesa en la zaga central. El joven de 19 años, considerado uno de los mejores defensores jóvenes de la Bundesliga, aún no ha jugado con la selección de Estados Unidos ni ha decidido si representará a ese país o a Alemania, donde se ha formado futbolísticamente.

Banks ya comunicó que no estará disponible para la convocatoria de marzo y que su decisión no dependerá del Mundial 2026, lo que hace improbable su debut este verano con el equipo estadounidense.

Pochettino había señalado en septiembre: “puede ser un jugador muy importante en una posición que es difícil de encontrar para cualquier selección”.

Noahkai Banks, defensor del Augsburg, aplaza su decisión entre jugar para Estados Unidos o Alemania, situación que mantiene la incertidumbre en ambas federaciones (Transfermarkt)
Noahkai Banks, defensor del Augsburg, aplaza su decisión entre jugar para Estados Unidos o Alemania, situación que mantiene la incertidumbre en ambas federaciones (Transfermarkt)

En la actualidad, la competencia para acompañar a Richards y Ream incluye a McKenzie, Robinson, Trusty, Freeman y Scally, aunque ninguno ha ofrecido motivos sólidos para quedarse con el puesto de titular en partidos de máxima exigencia.

Un puesto vital sin dueño definido para el Mundial

La preparación de Estados Unidos para el Mundial 2026 está condicionada por la falta de certezas en la defensa central.

Con partidos amistosos ante Bélgica y Portugal en el horizonte, el cuerpo técnico sigue buscando una pareja fiable para Richards.

Trusty resume la situación: “Cada día, cada partido, cada entrenamiento es una oportunidad para ganarse ese puesto y ser uno de los jugadores clave del equipo”.

Mientras tanto, Ream reflexiona sobre su longevidad y su disposición para adaptarse a las exigencias del técnico, aunque su pérdida de velocidad podría ser un punto débil ante rivales de nivel internacional.

El grupo debe trabajar con lo que tiene, mientras la incógnita del central permanece abierta y la competencia interna se intensifica de cara a la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Selección Masculina Estados UnidosMundial 2026Defensa CentralFútbol InternacionalEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

La conductora estadounidense expresó el sufrimiento familiar y reiteró la petición de colaboración ciudadana mientras la investigación policial continúa abierta sin identificar a un sospechoso en el sur de Arizona

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

El informe de la mayor cadena minorista revela que hogares de distintos niveles de ingresos, incluidos sectores adinerados, han endurecido sus hábitos de compra y buscan maximizar el valor en cada gasto

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

La acusación contra Matthew Rutledge reabre la discusión sobre la protección de estudiantes y la responsabilidad de las instituciones educativas ante denuncias de abuso por parte de profesores

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La emblemática casa de comidas realizará una jornada especial para despedirse de la comunidad, mientras la recaudación del evento será destinada a una asociación que apoya a operadores gastronómicos independientes

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

El gobierno estadounidense desestimó la propuesta del empresario tecnológico, quien buscaba cubrir sueldos durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, alegando obstáculos legales y éticos en la transferencia de fondos privados

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

TECNO

Lo nuevo de Gemini en Google TV: desde resúmenes de partidos hasta presentaciones interactivas

Lo nuevo de Gemini en Google TV: desde resúmenes de partidos hasta presentaciones interactivas

Ni bolsas de aire ni frenos: lo que realmente salva vidas según los expertos y pocos lo sabían

Ingenieros del MIT desarrollan pulsera inteligente que permite controlar a distancia las manos de robots

Tu próximo Toyota podría ser fabricado por un humanoide: así son los robots que ya trabajan en Canadá

Así puedes tener todos los emojis actualizados en tu teléfono Android

ENTRETENIMIENTO

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

Jamie Lee Curtis, fan declarada de One Piece: “Es la mejor adaptación de un anime y un manga a acción real”

La icónica casa de Hannah Montana es transformada en un Airbnb por tiempo limitado

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan nueva serie sobre el polo para Netflix

MUNDO

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

Rusia prohibió protestas contra el bloqueo a internet en Moscú y San Petersburgo

La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas