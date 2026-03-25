Estados Unidos

El aeropuerto de Filadelfia batió récord mundial y repartió más de 365 metros de cheesesteaks a la TSA: “Sin ellos nadie podría estar aquí”

El evento, impulsado por voluntarios y restaurantes del aeropuerto internacional, resultó en la entrega de los emblemáticos sándwiches a empleados de la TSA afectados por la crisis salarial

Guardar
El evento ofreció un gesto
El evento ofreció un gesto solidario al personal de seguridad y de la TSA, mostrando el espíritu de comunidad en Filadelfia ante tiempos de incertidumbre. AP Foto/Matt Rourke)

La mañana del 24 de marzo, el Aeropuerto Internacional de Filadelfia se convirtió en el escenario de un evento extraordinario: una fila continua de cheesesteaks de 366 metros recorrió los conectores B y C y estableció un nuevo récord mundial. Más de 100 empleados y voluntarios participaron en la preparación y ensamblaje de los sándwiches, que se presentaron para la certificación oficial de Guinness World Records.

Este hito resaltó el valor del plato local y también tuvo un carácter de gesto a la comunidad: tras la validación, la totalidad de los cheesesteaks se distribuyó entre trabajadores del aeropuerto, en especial al personal de seguridad, muchos de los cuales llevaban semanas sin cobrar por un cierre parcial del gobierno.

Un récord de 366 metros que rinde homenaje a la ciudad

El desafío requirió 450 kilogramos de carne y 102 kilogramos de salsa de queso, cifras que ejemplifican la magnitud del evento. La fila, alineada con precisión para cumplir los requisitos del récord, celebró no solo la receta, sino la identidad de Filadelfia.

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia
El Aeropuerto Internacional de Filadelfia batió el récord mundial con una fila de cheesesteaks de 366 metros, destacando la gastronomía local. (Matt Rourke/AP)

Dana Krawchuk, gerente de marketing y experiencia del pasajero del aeropuerto, afirmó a CBS News, la cadena nacional estadounidense, que el aeropuerto es la entrada principal para miles de visitantes. “Queríamos empezar a lo grande”, indicó, destacando que ningún otro punto de la ciudad reúne tantas opciones de cheesesteaks en un solo lugar.

Restaurantes unidos para lograr el desafío

Restaurantes como Chickie’s & Pete’s, Geno’s Steaks, Jim’s South St. Famous Cheesesteaks, Passyunk Steaks y Tony Luke’s participaron activamente en la preparación. Cada uno aportó empleados y materia prima para ensamblar 1.291 sándwiches, alineados sin interrupciones para cumplir las normas de Guinness World Records.

La logística para ensamblar la
La logística para ensamblar la fila de cheesesteaks movilizó a más de cien personas y transformó la terminal en una celebración gastronómica. REUTERS/Tim Evans

El representante de Guinness World Records, Michael Empric, validó el evento. Recorrió los más de 366 metros de cheesesteaks y confirmó que cada porción estuviera en contacto directo con la siguiente, requisito indispensable según el reglamento de este tipo de marcas.

Acción comunitaria en tiempos de incertidumbre

La jornada incluyó un gesto de apoyo. En el contexto de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, muchos empleados de la TSA y del aeropuerto no habían recibido su salario durante semanas. El reparto de los cheesesteaks entre los trabajadores fue un acto de reconocimiento a su labor.

Más de cien empleados y
Más de cien empleados y voluntarios participaron en la preparación y armado de los 1.291 cheesesteaks para el evento certificado por Guinness World Records. (Matt Rourke/AP)

Pete Ciarrocchio, director ejecutivo de Chickie’s & Pete’s, resaltó especialmente esa parte del evento:

“Romper el récord mundial siempre es genial… Pero una de las cosas que más disfruté hoy fue alimentar a la TSA con los cheesesteaks porque esta ciudad es la Ciudad del Amor Fraternal y estas personas trabajan sin cobrar. Sin ellos, nadie podría estar aquí en este aeropuerto”, declaró a Philadelphia Inquirer.

Logística y ambiente festivo en la terminal

La organización de la fila de 366 metros exigió una logística precisa. Más de 100 personas participaron en el armado y el proceso completo tomó aproximadamente una hora. Los transeúntes, empleados y pasajeros presenciaron el montaje, que transformó la terminal en una fiesta gastronómica.

Las imágenes del récord y la posterior entrega de los sándwiches se difundieron en redes sociales, generando apoyo y orgullo local. El evento formó parte de una semana temática con actividades y promociones sobre el cheesesteak, dentro del programa gastronómico habitual del aeropuerto.

Repercusión nacional y proyección internacional

La repercusión del récord trascendió los límites de Filadelfia. Medios nacionales informaron sobre la magnitud del evento y resaltaron la respuesta solidaria de la comunidad aeroportuaria.

Diversos portales internacionales también se hicieron eco del logro, lo que aportó visibilidad al aeropuerto y reforzó la imagen gastronómica de la ciudad.

Reconocidos restaurantes como Chickie’s &
Reconocidos restaurantes como Chickie’s & Pete’s, Geno’s Steaks y Tony Luke’s se unieron para aportar ingredientes y personal al reto culinario. (Matt Rourke/AP)

Tanto residentes como turistas celebraron la hazaña en las redes sociales. Muchos compartieron fotos y comentarios de orgullo, lo que fortaleció el sentido de pertenencia local. El aeropuerto y los restaurantes participantes recibieron mensajes de felicitación y consultas de visitantes interesados en probar el clásico sándwich.

Los organizadores y trabajadores del aeropuerto destacaron el ambiente de colaboración que se vivió durante la jornada.

Temas Relacionados

Estados UnidosAeropuerto Internacional de FiladelfiaFiladelfiaRécords MundialesGastronomía LocalEstados-Unidos-NoticiasCheesesteaks

Últimas Noticias

El aeropuerto de San Diego enfrenta retrasos y congestiones por falta de personal

Vuelos demorados y largas filas afectan a los pasajeros en una de las principales terminales de California debido a la escasez de empleados en distintas áreas clave

El aeropuerto de San Diego

El sistema automático de bolas y strikes llegará a las Grandes Ligas en 2026

Una tecnología respaldada por años de pruebas y aprobaciones en ligas menores facilitará la revisión de decisiones arbitrales, limitando el número de impugnaciones disponibles para cada equipo durante un partido

El sistema automático de bolas

Un jurado de Nuevo México concluyó que Meta daña la salud mental y la seguridad de los niños, violando la ley estatal

El veredicto se produjo tras un proceso judicial de casi siete semanas. Los miembros del jurado respaldaron la postura de los fiscales estatales, quienes sostuvieron que la propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp priorizó las ganancias por sobre la seguridad de los usuarios más jóvenes

Un jurado de Nuevo México

Las ardillas de Londres y Filadelfia manipulan cigarrillos electrónicos desechados

Una serie de videos registrados en ambas ciudades muestran cómo estos animales silvestres interactúan con dispositivos de vapeo, lo que incrementa la preocupación por los residuos plásticos y químicos expuestos en los espacios urbanos

Las ardillas de Londres y

La Selección de Estados Unidos inicia entrenamientos en Atlanta con la mira puesta en Bélgica y Portugal

El equipo de Mauricio Pochettino llegó a Atlanta para comenzar su preparación de cara a los exigentes amistosos internacionales ante los combinados europeos, afinando detalles tácticos bajo la supervisión del cuerpo técnico

La Selección de Estados Unidos

TECNO

Criptomonedas: cotización de las principales

Criptomonedas: cotización de las principales divisas digitales

El uso de pantallas invade la primera infancia: el 72% de los bebés ya interactúa con dispositivos digitales a diario

La contundente advertencia de Mark Zuckerberg a su hija: “No puedes ser Taylor Swift”

La batalla del sonido: pros y contras de los auriculares con cable e inalámbricos

PlayStation Network: qué es y por qué su posible cierre preocupa a jugadores

ENTRETENIMIENTO

HBO reforzó la seguridad en

HBO reforzó la seguridad en el rodaje de “Harry Potter” tras amenazas de muerte contra uno de sus actores

Los hermanos Duffer apuestan por el terror con “Algo terrible está a punto de suceder”, la ambiciosa serie de Netflix para 2026

El documental “BTS: El regreso” explora la transformación artística de la banda tras su pausa obligatoria

La noche en la que Adam Clayton protegió a Bono sobre el escenario y demostró la hermandad dentro de U2

El día que Lisa Kudrow creyó perderlo todo en Hollywood: la historia detrás de su mayor error

MUNDO

Una duda sobrevuela Medio Oriente:

Una duda sobrevuela Medio Oriente: ¿por qué los países del Golfo no responden a los ataques de Irán?

Irak autorizó a las milicias proiraníes a responder ataques y convocó a los embajadores de Washington y Teherán

Al menos 12 heridos en un ataque iraní con bombas de racimo en la ciudad israelí de Bnei Brak

La policía británica detuvo a dos hombres por el incendio de ambulancias de una organización judía

Israel abatió a terroristas de Hezbollah en ataques aéreos sobre el sur del Líbano y suburbios de Beirut