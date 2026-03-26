Nueva aplicación de MTA: estas son las líneas de metro que tendrán cobertura 5G completa en los túneles

La nueva aplicación móvil de la MTA integra información en tiempo real sobre llegadas de trenes y autobuses en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) de Nueva York implementó una renovación total de su aplicación móvil, transformando la experiencia de millones de usuarios del metro y el autobús al ofrecer llegadas en tiempo real, acceso instantáneo a información útil y soporte multilingüe.

Esta actualización busca equiparar el nivel de servicio que ya disfrutan quienes utilizan el LIRR y el Metro-North, trasladando ese estándar a toda la ciudad.

La nueva app de MTA, disponible ya en inglés y español para dispositivos Android e iOS, elimina de raíz los históricos problemas de lentitud e interrupciones en la interfaz que afectaban especialmente a los cinco distritos.

Un cambio clave reside en que, tras años de depender de proveedores externos, MTA creó un equipo interno de ingenieros —provenientes, en muchos casos, de consorcios tecnológicos relevantes— que ha rediseñado desde cero la plataforma digital.

El rediseño de la app permite a los usuarios consultar la ubicación exacta y la ocupación de los vagones en toda la red de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto diferenciador de la actualización radica en que la aplicación ya no almacena datos personales ni historiales de ubicación de los usuarios, medida destacada por MTA en la comunicación oficial recogida por Secret NYC.

Además, se priorizó la accesibilidad bajo tierra: la tecnología empleada permite consultar información en tiempo real aun cuando el teléfono pierde señal en los túneles del metro, facilitando la gestión del trayecto incluso en situaciones de baja conectividad.

Cómo será el rediseño del mapa de la MTA

El rediseño visual del mapa, completamente nuevo, permite identificar de manera precisa las paradas, entradas, salidas y distancias de caminata requeridas para cada transbordo. Se incorporó una función inédita: una guía específica que aconseja en qué parte del tren conviene ubicarse para salir justo frente al acceso o conexión deseada.

También ofrece un desglose en tiempo real, vagón por vagón, permitiendo visualizar cuáles están menos ocupados antes de abordar.

Las mejoras se extienden al seguimiento de los vehículos. Ahora, el usuario puede consultar la ubicación exacta y la hora estimada de llegada de cualquier tren o autobús en toda la ruta, eliminando por completo la incertidumbre sobre el tiempo de espera o desplazamiento.

Extensión de cobertura 5G en las líneas de metro más transitadas: cuáles son

Las líneas 4, 5 y 6 del metro de Nueva York, que cubren uno de los corredores más utilizados entre la calle 59 y la 125 en Manhattan, recibirán próximamente cobertura móvil 5G completa en todos sus túneles, según una primicia de la cuenta especializada @nycsubwaylife recogida por Secret NYC.

Esta expansión tecnológica impactará también en puntos clave de Brooklyn y Queens, al ampliarse la señal en las líneas A y C de esos distritos.

La MTA elimina el almacenamiento de datos personales y de historial de ubicación en la versión renovada de su aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance forma parte del ambicioso plan para dotar de conectividad total a los 673 kilómetros de túneles que integran la red, mediante una alianza estratégica entre MTA y Boldyn Networks.

Experiencias previas, como en el túnel de Canarsie de la línea L —primer tramo bajo el río que obtuvo señal completa en 2020— y en la línea G entre Long Island City y Brooklyn, han demostrado el impacto directo en la calidad del trayecto diario al permitir acceso a internet, mensajería y contenido multimedia en todo momento.

La mejora se realiza mediante la instalación de cables de fibra óptica y nodos de microcélulas, lo que posibilita que operadores como AT&T, Verizon y T-Mobile proporcionen acceso continuo dentro del sistema subterráneo. Las tareas, según detalló Secret NYC, suelen programarse durante la noche o los fines de semana para no perjudicar el ritmo habitual del metro.

Para quienes utilizan regularmente la línea de Lexington Avenue o viajan entre distritos, este salto tecnológico significa poder gestionar su tiempo de forma transparente: será posible finalizar un podcast o avisar una demora sin depender de la llegada a la próxima estación para recuperar señal.

Las líneas 4, 5 y 6 del metro de Nueva York, que cubren uno de los corredores más utilizados entre la calle 59 y la 125 en Manhattan, recibirán próximamente cobertura móvil 5G completa en todos sus túneles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario, eje del rediseño: acceso sin pulsar y disponibilidad progresiva en la ciudad

Uno de los grandes logros funcionales del nuevo desarrollo es el sistema de “acceso sin pulsar”: al abrir la app, el usuario recibe de forma automática la información relevante sobre trenes y autobuses cercanos, determinada por su posicionamiento geográfico, agilizando las decisiones en cada etapa del trayecto.

La actualización de la aplicación ya está disponible en la App Store y Google Play, aunque el despliegue a todos los usuarios se realiza de manera progresiva y podría tardar algunas horas, informó Secret NYC.