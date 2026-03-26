Estados Unidos

Nueva aplicación de MTA: estas son las líneas de metro que tendrán cobertura 5G completa en los túneles

Un rediseño implementado por el organismo incorpora información en tiempo real, nuevas funciones de accesibilidad y opciones en varios idiomas, dirigidas a mejorar los desplazamientos de quienes utilizan el metro y el autobús en la ciudad

Guardar
Un tren de la línea 7 del Metro de Nueva York está parado en una estación subterránea mientras varios pasajeros esperan en el andén, muchos mirando sus dispositivos.
La nueva aplicación móvil de la MTA integra información en tiempo real sobre llegadas de trenes y autobuses en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) de Nueva York implementó una renovación total de su aplicación móvil, transformando la experiencia de millones de usuarios del metro y el autobús al ofrecer llegadas en tiempo real, acceso instantáneo a información útil y soporte multilingüe.

Esta actualización busca equiparar el nivel de servicio que ya disfrutan quienes utilizan el LIRR y el Metro-North, trasladando ese estándar a toda la ciudad.

La nueva app de MTA, disponible ya en inglés y español para dispositivos Android e iOS, elimina de raíz los históricos problemas de lentitud e interrupciones en la interfaz que afectaban especialmente a los cinco distritos.

Un cambio clave reside en que, tras años de depender de proveedores externos, MTA creó un equipo interno de ingenieros —provenientes, en muchos casos, de consorcios tecnológicos relevantes— que ha rediseñado desde cero la plataforma digital.

Interior de un vagón del Metro de Nueva York, línea 5, lleno de pasajeros sentados y de pie, muchos mirando sus teléfonos o leyendo.
El rediseño de la app permite a los usuarios consultar la ubicación exacta y la ocupación de los vagones en toda la red de metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto diferenciador de la actualización radica en que la aplicación ya no almacena datos personales ni historiales de ubicación de los usuarios, medida destacada por MTA en la comunicación oficial recogida por Secret NYC.

Además, se priorizó la accesibilidad bajo tierra: la tecnología empleada permite consultar información en tiempo real aun cuando el teléfono pierde señal en los túneles del metro, facilitando la gestión del trayecto incluso en situaciones de baja conectividad.

Cómo será el rediseño del mapa de la MTA

El rediseño visual del mapa, completamente nuevo, permite identificar de manera precisa las paradas, entradas, salidas y distancias de caminata requeridas para cada transbordo. Se incorporó una función inédita: una guía específica que aconseja en qué parte del tren conviene ubicarse para salir justo frente al acceso o conexión deseada.

También ofrece un desglose en tiempo real, vagón por vagón, permitiendo visualizar cuáles están menos ocupados antes de abordar.

Las mejoras se extienden al seguimiento de los vehículos. Ahora, el usuario puede consultar la ubicación exacta y la hora estimada de llegada de cualquier tren o autobús en toda la ruta, eliminando por completo la incertidumbre sobre el tiempo de espera o desplazamiento.

Extensión de cobertura 5G en las líneas de metro más transitadas: cuáles son

Las líneas 4, 5 y 6 del metro de Nueva York, que cubren uno de los corredores más utilizados entre la calle 59 y la 125 en Manhattan, recibirán próximamente cobertura móvil 5G completa en todos sus túneles, según una primicia de la cuenta especializada @nycsubwaylife recogida por Secret NYC.

Esta expansión tecnológica impactará también en puntos clave de Brooklyn y Queens, al ampliarse la señal en las líneas A y C de esos distritos.

Vista de una plataforma del metro de Nueva York con personas esperando un tren. Un tren R-32 con grafitis y destino '8 Avenue Express' se detiene.
La MTA elimina el almacenamiento de datos personales y de historial de ubicación en la versión renovada de su aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance forma parte del ambicioso plan para dotar de conectividad total a los 673 kilómetros de túneles que integran la red, mediante una alianza estratégica entre MTA y Boldyn Networks.

Experiencias previas, como en el túnel de Canarsie de la línea L —primer tramo bajo el río que obtuvo señal completa en 2020— y en la línea G entre Long Island City y Brooklyn, han demostrado el impacto directo en la calidad del trayecto diario al permitir acceso a internet, mensajería y contenido multimedia en todo momento.

La mejora se realiza mediante la instalación de cables de fibra óptica y nodos de microcélulas, lo que posibilita que operadores como AT&T, Verizon y T-Mobile proporcionen acceso continuo dentro del sistema subterráneo. Las tareas, según detalló Secret NYC, suelen programarse durante la noche o los fines de semana para no perjudicar el ritmo habitual del metro.

Para quienes utilizan regularmente la línea de Lexington Avenue o viajan entre distritos, este salto tecnológico significa poder gestionar su tiempo de forma transparente: será posible finalizar un podcast o avisar una demora sin depender de la llegada a la próxima estación para recuperar señal.

Interior de un vagón del subte de Nueva York, con pasajeros sentados en asientos amarillos y de pie. Se observan postes metálicos y anuncios.
Las líneas 4, 5 y 6 del metro de Nueva York, que cubren uno de los corredores más utilizados entre la calle 59 y la 125 en Manhattan, recibirán próximamente cobertura móvil 5G completa en todos sus túneles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario, eje del rediseño: acceso sin pulsar y disponibilidad progresiva en la ciudad

Uno de los grandes logros funcionales del nuevo desarrollo es el sistema de “acceso sin pulsar”: al abrir la app, el usuario recibe de forma automática la información relevante sobre trenes y autobuses cercanos, determinada por su posicionamiento geográfico, agilizando las decisiones en cada etapa del trayecto.

La actualización de la aplicación ya está disponible en la App Store y Google Play, aunque el despliegue a todos los usuarios se realiza de manera progresiva y podría tardar algunas horas, informó Secret NYC.

Temas Relacionados

Metropolitan Transportation AuthorityNueva YorkTransporte PúblicoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

La conductora estadounidense expresó el sufrimiento familiar y reiteró la petición de colaboración ciudadana mientras la investigación policial continúa abierta sin identificar a un sospechoso en el sur de Arizona

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

El informe de la mayor cadena minorista revela que hogares de distintos niveles de ingresos, incluidos sectores adinerados, han endurecido sus hábitos de compra y buscan maximizar el valor en cada gasto

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

La acusación contra Matthew Rutledge reabre la discusión sobre la protección de estudiantes y la responsabilidad de las instituciones educativas ante denuncias de abuso por parte de profesores

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La emblemática casa de comidas realizará una jornada especial para despedirse de la comunidad, mientras la recaudación del evento será destinada a una asociación que apoya a operadores gastronómicos independientes

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

El gobierno estadounidense desestimó la propuesta del empresario tecnológico, quien buscaba cubrir sueldos durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, alegando obstáculos legales y éticos en la transferencia de fondos privados

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

TECNO

Ingenieros del MIT desarrollan pulsera inteligente que permite controlar a distancia las manos de robots

Ingenieros del MIT desarrollan pulsera inteligente que permite controlar a distancia las manos de robots

Tu próximo Toyota podría ser fabricado por un humanoide: así son los robots que ya trabajan en Canadá

Así puedes tener todos los emojis actualizados en tu teléfono Android

Cómo usar la IA Claude para que controle tu computadora mientras no estás frente a la pantalla

ChatGPT no es médico, pero América Latina lo usa así: los riesgos de confiar tu salud a la Inteligencia Artificial

ENTRETENIMIENTO

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

Jamie Lee Curtis, fan declarada de One Piece: “Es la mejor adaptación de un anime y un manga a acción real”

La icónica casa de Hannah Montana es transformada en un Airbnb por tiempo limitado

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan nueva serie sobre el polo para Netflix

MUNDO

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

Rusia prohibió protestas contra el bloqueo a internet en Moscú y San Petersburgo

La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

7 edificios que muestran la visión única de Smiljan Radić Clarke, el nuevo Premio Pritzker