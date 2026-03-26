Duffy vuelve a escena para contar la traumática experiencia que le apartó de la música: así será su documental para Disney+

Duffy vuelve a escena con un documental en el que relata la experiencia que le apartó de la música REUTERS/Vivek Prakash/File Photo

La cantante galesa Duffy, conocida mundialmente por su éxito Mercy en 2008, relatará por primera vez la historia de su retiro y el trauma que la alejó de la música en un nuevo documental de Disney+. La producción, anunciada durante Series Mania por Angela Jain, responsable de contenido de Disney+ para EMEA, marcará la primera vez que la artista ofrece acceso total a su vida y a los hechos que la llevaron a desaparecer del ojo público durante casi una década.

Duffy, cuyo nombre completo es Aimee Anne Duffy, nació el 23 de junio de 1984 en Bangor, Gales. Desde niña, creció rodeada de música soul, una influencia que definiría su estilo y su proyección artística. A los diez años ya soñaba con cantar profesionalmente, y tras una adolescencia en su país natal, se trasladó a Londres para buscar oportunidades en la industria musical. Allí conoció a Bernard Butler, exguitarrista de Suede, con quien colaboró en la creación de su primer álbum.

En 2008, el lanzamiento de Rockferry la catapultó a la fama. El sencillo Mercy se convirtió en un himno internacional y alcanzó el primer puesto en las listas de varios países. El álbum, marcado por la voz distintiva de Duffy y su fusión de pop, soul y R&B, le valió el reconocimiento de la crítica y premios como tres Brit Awards y el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop en 2009. Aquella época situó a Duffy como una de las artistas pop más influyentes de su generación. Sin embargo, tras el lanzamiento de su segundo álbum, Endlessly en 2010, la cantante comenzó a alejarse paulatinamente del ojo público. El álbum, aunque bien recibido por la crítica, no replicó el éxito de su debut. Pronto, su desaparición generó especulaciones y sorpresa entre sus seguidores y la industria musical. Nadie imaginaba el verdadero motivo detrás de su retiro.

Imagen de 'Duffy'

El encuentro que lo cambió todo

En 2020, Duffy rompió el silencio a través de una extensa y conmovedora publicación en redes sociales. Allí relató que, a los 27 años, fue víctima de un secuestro y abuso sexual prolongado. Según su testimonio, “era mi cumpleaños, me drogaron en un restaurante, me drogaron después durante cuatro semanas y viajé a un país extranjero”. Durante ese tiempo, el agresor le confesó su intención de matarla. Duffy explicó que, por miedo a represalias y a que su vida estuviera en peligro, no acudió a la policía inmediatamente. “Con las pocas fuerzas que tenía, mi instinto fue entonces correr, huir y encontrar un lugar donde vivir que él no pudiera encontrar”, escribió la cantante.

Tras regresar a casa, sus allegados la encontraron “mirando al vacío, envuelta en una manta”, según relató en su comunicado. Duffy confesó que la experiencia la llevó a retirarse de la vida pública para centrarse en su recuperación personal y salud mental. “No me avergüenzo de que algo me haya herido profundamente. Si hablas desde tu corazón, el corazón de los demás te responderá”, expresó en su mensaje. A pesar del profundo impacto de la experiencia, en marzo de 2020 Duffy sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Something Beautiful, una canción compartida inicialmente con la BBC y pensada como aliento durante la pandemia de COVID-19. Ese mismo año publicó River in the Sky a través de Instagram, acompañada de un mensaje escrito a mano donde compartía su deseo de transmitir esperanza después de tiempos difíciles. Ambas canciones reflejan el proceso de sanación y resiliencia de la artista.

Desde entonces, Duffy ha mantenido un perfil bajo, sin anunciar nuevos álbumes ni giras. Su reaparición fue recibida con calidez tanto por sus seguidores como por la industria, que valoraron su valentía y su capacidad para transformar el dolor en arte. El documental de Disney+, dirigido por Gil Callan y con producción de Rare TV y Stellify Media, promete ofrecer un acceso inédito a la vida de Duffy. Incluirá archivos personales, testimonios de familiares y amigos, y un enfoque sensible, según detalló Jain: “Ella ha confiado en nosotros para contar su historia, así que tenemos la responsabilidad de tratarla con cuidado y sensibilidad”. La producción forma parte de una iniciativa de Disney+ U.K. y Northern Ireland Screen para apoyar el sector audiovisual en Irlanda del Norte. El documental aspira no solo a reconstruir la trayectoria de Duffy, sino también a recuperar el reconocimiento de una artista cuya obra sigue vigente y a dar visibilidad a las secuelas del trauma.