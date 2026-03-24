Caso conmociona Miami: arrestan a dos niños por violación de una menor de 12 años

Dos adolescentes de Miami enfrentan cargos de violación y secuestro tras un ataque a una niña de 12 años en Overtown

Dos adolescentes de Miami enfrentan medidas cautelares tras ser acusados por la presunta violación de una niña de 12 años ocurrida el 18 de junio de 2025 en un jardín comunitario de Overtown, según registros judiciales citados por Telemundo 51.

Nelson Nuñez, de 13 años, permanecerá detenido tras la negativa de fianza, mientras que Jusiah Jones, de 12, fue puesto bajo arresto domiciliario, de acuerdo con la información divulgada por el medio local.

La investigación indica que los adolescentes involucrados, junto a un tercer menor identificado como Xavier Tyson (15 años), habrían actuado como adultos ante la ley y enfrentan cargos graves que incluyen secuestro y privación ilegal de libertad.

El juez Richard Hersch precisó que la posible pena máxima para estos delitos es de cadena perpetua, y remarcó: “la naturaleza espantosa de esta agresión no se atenúa por la edad de estos acusados”.

La decisión judicial subraya la gravedad de los hechos y la respuesta del sistema penal juvenil en Florida ante delitos de esta magnitud.

El juez Richard Hersch destacó la gravedad de la agresión sexual y subrayó que los menores pueden recibir cadena perpetua como adultos (Captura Telemundo Miami)

La víctima relató que fue conducida por los adolescentes hasta el Green Haven Project, ubicado en 116 de Northwest 2nd Avenue, donde fue inmovilizada y, según los documentos judiciales, le introdujeron piedras en la boca para impedirle pedir auxilio.

Los informes de arresto citados por Telemundo 51 detallan que Nuñez la habría violado, mientras que Jones y Tyson la mantenían sujeta, hechos que fueron incorporados al expediente penal y sustentan los cargos de agresión sexual y restricción ilegal de libertad.

Medidas judiciales y argumentos de la defensa

Durante la audiencia de presentación, la defensa de Nuñez, encabezada por el abogado Bijan Sebastian, sostuvo que el menor admitió el delito, mostró arrepentimiento y contaba con el apoyo familiar necesario para regresar a su domicilio.

A pesar de esto, el juez consideró que la naturaleza de los cargos y la evidencia presentada justificaban la detención preventiva sin derecho a fianza.

El abogado de Jones, Jean-Michel D’Escoubet, pidió su liberación aludiendo a que el adolescente habría sido “presionado para participar bajo amenaza de fuerza”, según las declaraciones recogidas de la víctima.

El tribunal decidió imponerle arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico, mientras la investigación avanza y se esperan nuevas diligencias periciales y testimoniales.

La situación de Tyson, el tercer menor implicado, todavía está siendo analizada por la Fiscalía del condado de Miami-Dade, que debe definir si enfrenta cargos como adulto o bajo jurisdicción juvenil, según su presunta participación y con base en los antecedentes recabados hasta el momento.

La Fiscalía de Miami-Dade evalúa si Xavier Tyson, el tercer menor implicado, será juzgado bajo leyes de adultos o del sistema juvenil (Captura Telemundo Miami)

Contexto legal y repercusiones sociales

El caso ha generado impacto en Miami y reabre el debate sobre la aplicación de penas severas a menores de edad involucrados en delitos graves.

De acuerdo con el Departamento de Justicia Juvenil de Florida, la ley estatal permite juzgar a adolescentes como adultos en delitos violentos, especialmente en circunstancias agravantes como las documentadas en este expediente.

Organizaciones de defensa de los derechos de la infancia y expertos en justicia penal han advertido sobre los riesgos de judicializar a menores en el sistema penal adulto, señalando posibles dificultades en la rehabilitación y aumentos en la reincidencia.

Las autoridades, en contraste, recalcan la urgencia de proteger a las víctimas y garantizar que delitos de esta índole reciban una respuesta proporcional a su gravedad.

Según datos oficiales, en 2024 más de 1.700 menores fueron procesados como adultos en Florida, en su mayoría por delitos de violencia.

La justicia de Florida ordenó detención preventiva sin fianza para Nelson Nuñez, de 13 años (Captura Telemundo Miami)

Este dato ubica al estado entre los que aplican con mayor frecuencia la figura de transferencia judicial en casos de agresión sexual y secuestro, conforme al reporte del portal de estadísticas alemán Statista.

Próximos pasos en el proceso y vías de atención

El proceso judicial continuará con la recopilación de pruebas adicionales, declaraciones de testigos y peritajes psicológicos tanto para la víctima como para los acusados.

La defensa adelantó que solicitará evaluaciones psiquiátricas para determinar la imputabilidad y el contexto de vulnerabilidad social de los involucrados.

Mientras tanto, el Green Haven Project, espacio comunitario en el que ocurrieron los hechos, anunció la revisión de sus protocolos de seguridad y la colaboración con las autoridades para prevenir incidentes similares.

Organizaciones locales pusieron a disposición de la familia de la víctima servicios de apoyo legal y psicológico, en coordinación con el Departamento de Niños y Familias de Florida.

La justicia ordenó arresto domiciliario para Jusiah Jones, de 12 años (Captura Telemundo Miami)

El expediente permanecerá bajo estricta reserva judicial para resguardar la identidad de la víctima y garantizar su protección, según lo dispuesto en la legislación vigente sobre delitos sexuales contra menores.

El caso se mantiene en seguimiento por parte de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos, que observan la evolución de la causa y el impacto social de las decisiones judiciales.