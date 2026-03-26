Costa Rica

Exmagistrado de Costa Rica, Celso Gamboa, seguirá en detención en Estados Unidos

La decisión judicial adoptada este martes impide que el exfuncionario obtenga libertad provisional, pese a la solicitud de fianza o arresto domiciliario realizada por su defensa y la existencia de familiares en el país norteamericano

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Imagen de archivo de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de Costa Rica, saliendo del tribunal después de que se autorizó su extradición a EEUU por cargos de narcotráfico y conspiración, en San José, Costa Rica. 7 octubre 2025. REUTERS/Stringer
Imagen de archivo de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de Costa Rica, saliendo del tribunal después de que se autorizó su extradición a EEUU por cargos de narcotráfico y conspiración, en San José, Costa Rica. 7 octubre 2025. REUTERS/Stringer

El exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez deberá permanecer en detención en Estados Unidos, luego de que un juez estadounidense rechazara su solicitud de libertad bajo fianza o arresto domiciliario, durante su primera audiencia ante la justicia federal de Estados Unidos el martes, informó el abogado Michael Castillo al medio digital costarricense amprensa.com.

La decisión implica que Gamboa seguirá bajo custodia mientras avance el proceso judicial, a pesar de que la defensa planteó la existencia de familiares en territorio estadounidense como argumento a favor del arresto domiciliario, según declaró Castillo.

Durante la audiencia, el juez notificó al exmagistrado los cargos preliminares en su contra y presentó las pruebas reunidas por la fiscalía, además de otorgar a la defensa un período para presentar descargos, de acuerdo con la información del abogado Castillo a amprensa.com.

El abogado explicó que, hasta el momento, la parte defensora no ha logrado establecer comunicación directa con Gamboa tras la comparecencia, aunque sí mantienen contacto con la defensora pública estadounidense asignada, Sarah Jacobs.

El juez federal Bill Davis estableció como fecha límite el 1 de mayo para que Gamboa Sánchez notifique si alcanzará un acuerdo de culpabilidad o iniciará negociaciones de pena, consignó el medio Centroamérica 360. Si no se logra un acuerdo, la siguiente audiencia de preparación al juicio está señalada para el 27 de mayo, acompañada por una conferencia de partes para precisar los detalles procesales. La selección del jurado se programó para el 1 de junio ante el juez J. Campbell Barker.

El exfuncionario costarricense fue extraditado a EE.UU. por narcotráfico. Foto: Archivo
El exfuncionario costarricense fue extraditado a EE.UU. por narcotráfico. Foto: Archivo

El caso judicial y la defensa de Gamboa

El caso se encuentra en etapa inicial, mientras la defensa jurídica prepara los argumentos frente a las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, según lo informado por la representación legal de Gamboa en Costa Rica.

Gamboa, quien también fue Ministro de Seguridad Pública en Costa Rica, se declaró no culpable ante un tribunal federal de Texas por los cargos de narcotráfico internacional y conspiración. El proceso, que avanza en la ciudad de Plano tras su extradición desde Costa Rica, constituye la primera vez que el país centroamericano entrega a sus nacionales bajo la reforma constitucional de 2025, que habilitó la extradición en casos de tráfico de drogas. La causa, que involucra operaciones valoradas en decenas de millones de dólares, marca un hito en la cooperación judicial entre ambos países.

La acusación contra Gamboa Sánchez fue formalizada el 9 de julio de 2025, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y lo señala como presunto colaborador de redes internacionales para el envío de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica, con destino final tanto en Estados Unidos como en Europa.

Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López-Vega, alias “Pecho de Rata”, ya en manos de Estados Unidos tras histórica extradición. Cortesía: Imagen realizada con IA
Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López-Vega, alias “Pecho de Rata”, ya en manos de Estados Unidos tras histórica extradición. Cortesía: Imagen realizada con IA

Edwin Danney López-Vega, conocido como “Pecho de Rata”, figura igualmente imputado y fue acusado de participar en una estructura activa desde 2008 con rutas por Colombia, Panamá, Guatemala y México. Ambos, de 49 años, fueron arrestados en Costa Rica el 23 de junio de 2025 y extraditados el 20 de marzo de 2026, tras una solicitud judicial coordinada entre la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la fiscalía del Distrito Este de Texas.

Gamboa Sánchez y López-Vega se convierten en los primeros costarricenses entregados a las autoridades estadounidenses bajo este marco, abriendo así un precedente para futuros casos.

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