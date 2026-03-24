Estados Unidos

Así serán los nuevos asientos que presentó United Airlines para abril del 2026

La compañía estadounidense impulsa un cambio en la distribución de asientos que prioriza productos de alta gama, ampliando las prestaciones para aquellos que buscan mayor confort en vuelos nacionales e internacionales y desplazando la modalidad económica tradicional

Guardar
United Airlines elimina la clase
United Airlines elimina la clase económica tradicional y apuesta por una oferta premium en su nueva estrategia de cabina. (Bryan Anselm/The New York Times)

United Airlines redefine su estrategia de cabina y elimina los asientos de clase económica tradicional, apostando por la expansión de su oferta premium en una de las transformaciones para el sector aéreo internacional.

La decisión, informada inicialmente por el diario New York Post, ubica a United Airlines en el centro de una tendencia global de reconfiguración de interiores y servicios a bordo, buscando captar el segmento de viajeros dispuestos a pagar más por mayor comodidad y prestaciones exclusivas.

La empresa de aviación más grande de Estados Unidos comunicó que sus próximos diseños de cabina incorporarán una cantidad considerablemente mayor de asientos premium y reducirán el espacio dedicado a la clase turista estándar.

La empresa de aviación más
La empresa de aviación más grande de Estados Unidos comunicó que sus próximos diseños de cabina incorporarán una cantidad considerablemente mayor de asientos premium

Según informó la cadena financiera CNBC, esta iniciativa responde a la evolución de la demanda y a oportunidades detectadas en el mercado de pasajeros de alto poder adquisitivo, que hoy impulsan los resultados financieros de las aerolíneas líderes.

De acuerdo con el portal especializado Robb Report, la flota de United Airlines se expandirá con la incorporación de 250 nuevas aeronaves hasta abril de 2028, una inversión de proporciones inéditas en el sector durante los últimos años. Este salto permitirá a la compañía renovar su oferta en rutas clave y consolidar su posición frente a otros competidores que también avanzan en la personalización y sofisticación de la experiencia a bordo.

United Airlines sumará 250 aeronaves
United Airlines sumará 250 aeronaves para abril del 2028, de esta manera será la mayor operación realizada por una aerolínea en mucho tiempo. Sitio oficial United Airlines

Cambios en la configuración y nuevas propuestas premium

La remodelación de la cabina, detallada por la cadena financiera CNBC, abarcará los nuevos modelos Coastliner y Airbus A321neo, principalmente en vuelos transcontinentales. Estos aviones introducirán 12 asientos de clase turista superior y 36 asientos con espacio adicional para las piernas, además de los asientos de clase turista estándar —que ahora ocuparán una proporción menor del total—.

La nueva configuración incorpora un bar en la parte trasera y tres asientos de diseño estándar junto a ese espacio, replicando algunos servicios que históricamente solo se veían en vuelos de largo alcance y primera clase.

Un aspecto destacado es la inclusión de 20 asientos Polaris, un producto premium que permite reclinar completamente el asiento hasta convertirlo en cama y ofrece acceso directo al pasillo. Esta función, orientada a ejecutivos, viajeros frecuentes y quienes buscan mayor privacidad, constituye un salto cualitativo frente a la competencia.

Los nuevos modelos Coastliner y
Los nuevos modelos Coastliner y Airbus A321neo de United incluirán asientos premium, bar trasero y más opciones de confort para los pasajeros. (REUTERS/Rajesh Kumar Singh)

Andrew Nocella, director comercial de United Airlines, aseguró que “la cabina principal también está mejorando, y hemos visto una demanda muy fuerte en general para United en el primer trimestre, pero el segmento premium volvió a liderar el mercado en el trimestre, y continúa haciéndolo”.

Esta declaración, reproducida por CNBC, refuerza la visión estratégica de la compañía para reposicionarse en el segmento de mayor rentabilidad.

Tarifas, impacto en el pasajero y competencia en el sector

La apuesta por asientos y servicios premium repercute directamente en el costo para los pasajeros. Según datos de la cadena financiera CNBC, el precio de un boleto para la ruta Newark–San Francisco en la primera semana de mayo se sitúa en $423 para la clase económica, mientras que en la clase más alta Polaris asciende a $5.556 en un Boeing 757.

Esta diferencia evidencia el nuevo foco comercial y la segmentación de la oferta, que busca maximizar ingresos por cada plaza ocupada en vuelos nacionales e internacionales.

La transformación de United Airlines se produce en un contexto de modernización y diferenciación generalizada entre las principales aerolíneas estadounidenses. JetBlue Airways informó que presentará una cabina de primera clase simplificada en sus Airbus para finales de 2026, tras haber sido pionera en la instalación de asientos-cama en vuelos selectos.

Por su parte, Southwest Airlines dejó atrás la configuración estandarizada de cabina y añadió asientos con más espacio para las piernas en sus Boeing 737, adaptándose a la demanda de mayor confort mientras mantiene su perfil de bajo costo.

La tendencia hacia la segmentación premium abre una etapa en la competencia entre las aerolíneas de Estados Unidos, donde diferenciar producto y experiencia a bordo es el principal terreno de disputa.

El sector observa con atención el impacto de estas medidas en la rentabilidad y en la satisfacción de los pasajeros, mientras se multiplican las iniciativas de inversión en flota, servicios y tecnología para asegurar una posición de liderazgo en el mercado global.

Temas Relacionados

United AirlinesJetBlue AirwaysAerolíneas ComercialesExperiencia PremiumEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El alto precio del desayuno en hoteles de Nueva York: cuentas inesperadas para los huéspedes

Las tarifas de la primera comida del día en alojamientos de alta gama representan un gasto adicional notable para huéspedes, quienes enfrentan montos elevados incluso por opciones continentales, según lo expuesto por el New York Post y reseñas especializadas

El alto precio del desayuno

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

El presidente de Estados Unidos aseguró que actualmente su gobierno mantiene contactos con “las personas adecuadas” en la República Islámica, y que los representantes iraníes “quieren llegar a un acuerdo”

Donald Trump dijo que Irán

Investigaciones apuntan a la falta de alertas tempranas en el mortal incendio de Altadena

El caso de west Altadena, donde la mayoría de las víctimas no recibió aviso a tiempo, ha reavivado el debate sobre la necesidad de modificar los procedimientos de alerta temprana ante desastres en California

Investigaciones apuntan a la falta

La clásica pizza de un dólar vuelve a Emmy Squared East Village

Un reconocido local ubicado en el East Village reintroduce por tiempo limitado una opción de porciones gruesas y crujientes que marcó varias generaciones, retomando una costumbre urbana surgida en la ciudad a principios de siglo

La clásica pizza de un

Hallan fentanilo oculto en empaques de muñecas Barbie y detienen a un sospechoso

La alerta se activó cuando una compradora detectó una sustancia sospechosa adherida con cinta en el interior del embalaje

Hallan fentanilo oculto en empaques

TECNO

“A mí tampoco me gusta”:

“A mí tampoco me gusta”: Jensen Huang, CEO de Nvidia, responde a las críticas por DLSS 5 y la IA en videojuegos

Más grande que la Estación Espacial: el proyecto de datos que Elon Musk acaba de lanzar al espacio

Pérdida de usuarios de Fortnite provoca que Epic Games despida a más de 1.000 empleados

Ni guiones ni voces hechas por IA: Capcom revela cómo usará la tecnología solo para acelerar el desarrollo

Lo que nadie se esperaba: Mario Kart Tour solo podrá ser jugado por mayores de 18 años en Brasil

ENTRETENIMIENTO

“Si yo tuviera 30” tendrá

“Si yo tuviera 30” tendrá nueva versión en Netflix: quiénes son sus protagonistas y qué se sabe del reboot

Miley Cyrus revela que salió “en secreto” con uno de los gemelos Sprouse en sus inicios como actriz

La serie de “Harry Potter” suma una nueva imagen clave y prepara el lanzamiento de su primer tráiler

Suga de BTS colaboró en la creación de un manual de terapia musical para jóvenes con autismo

‘Grey’s Anatomy’: el romance de Amelia y Kai habría traspasado la pantalla

MUNDO

Frederiksen gana las elecciones en

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Wall Street cerró a la baja tras el repunte del petróleo y la persistencia de las tensiones en Medio Oriente

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Alemania y España detuvieron a dos presuntos espías rusos que vigilaban a un proveedor de drones para Ucrania