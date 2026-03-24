Así serán los nuevos asientos que presentó United Airlines para abril del 2026

United Airlines elimina la clase económica tradicional y apuesta por una oferta premium en su nueva estrategia de cabina. (Bryan Anselm/The New York Times)

United Airlines redefine su estrategia de cabina y elimina los asientos de clase económica tradicional, apostando por la expansión de su oferta premium en una de las transformaciones para el sector aéreo internacional.

La decisión, informada inicialmente por el diario New York Post, ubica a United Airlines en el centro de una tendencia global de reconfiguración de interiores y servicios a bordo, buscando captar el segmento de viajeros dispuestos a pagar más por mayor comodidad y prestaciones exclusivas.

La empresa de aviación más grande de Estados Unidos comunicó que sus próximos diseños de cabina incorporarán una cantidad considerablemente mayor de asientos premium y reducirán el espacio dedicado a la clase turista estándar.

La empresa de aviación más grande de Estados Unidos comunicó que sus próximos diseños de cabina incorporarán una cantidad considerablemente mayor de asientos premium

Según informó la cadena financiera CNBC, esta iniciativa responde a la evolución de la demanda y a oportunidades detectadas en el mercado de pasajeros de alto poder adquisitivo, que hoy impulsan los resultados financieros de las aerolíneas líderes.

De acuerdo con el portal especializado Robb Report, la flota de United Airlines se expandirá con la incorporación de 250 nuevas aeronaves hasta abril de 2028, una inversión de proporciones inéditas en el sector durante los últimos años. Este salto permitirá a la compañía renovar su oferta en rutas clave y consolidar su posición frente a otros competidores que también avanzan en la personalización y sofisticación de la experiencia a bordo.

United Airlines sumará 250 aeronaves para abril del 2028, de esta manera será la mayor operación realizada por una aerolínea en mucho tiempo. Sitio oficial United Airlines

Cambios en la configuración y nuevas propuestas premium

La remodelación de la cabina, detallada por la cadena financiera CNBC, abarcará los nuevos modelos Coastliner y Airbus A321neo, principalmente en vuelos transcontinentales. Estos aviones introducirán 12 asientos de clase turista superior y 36 asientos con espacio adicional para las piernas, además de los asientos de clase turista estándar —que ahora ocuparán una proporción menor del total—.

La nueva configuración incorpora un bar en la parte trasera y tres asientos de diseño estándar junto a ese espacio, replicando algunos servicios que históricamente solo se veían en vuelos de largo alcance y primera clase.

Un aspecto destacado es la inclusión de 20 asientos Polaris, un producto premium que permite reclinar completamente el asiento hasta convertirlo en cama y ofrece acceso directo al pasillo. Esta función, orientada a ejecutivos, viajeros frecuentes y quienes buscan mayor privacidad, constituye un salto cualitativo frente a la competencia.

Los nuevos modelos Coastliner y Airbus A321neo de United incluirán asientos premium, bar trasero y más opciones de confort para los pasajeros. (REUTERS/Rajesh Kumar Singh)

Andrew Nocella, director comercial de United Airlines, aseguró que “la cabina principal también está mejorando, y hemos visto una demanda muy fuerte en general para United en el primer trimestre, pero el segmento premium volvió a liderar el mercado en el trimestre, y continúa haciéndolo”.

Esta declaración, reproducida por CNBC, refuerza la visión estratégica de la compañía para reposicionarse en el segmento de mayor rentabilidad.

Tarifas, impacto en el pasajero y competencia en el sector

La apuesta por asientos y servicios premium repercute directamente en el costo para los pasajeros. Según datos de la cadena financiera CNBC, el precio de un boleto para la ruta Newark–San Francisco en la primera semana de mayo se sitúa en $423 para la clase económica, mientras que en la clase más alta Polaris asciende a $5.556 en un Boeing 757.

Esta diferencia evidencia el nuevo foco comercial y la segmentación de la oferta, que busca maximizar ingresos por cada plaza ocupada en vuelos nacionales e internacionales.

La transformación de United Airlines se produce en un contexto de modernización y diferenciación generalizada entre las principales aerolíneas estadounidenses. JetBlue Airways informó que presentará una cabina de primera clase simplificada en sus Airbus para finales de 2026, tras haber sido pionera en la instalación de asientos-cama en vuelos selectos.

Por su parte, Southwest Airlines dejó atrás la configuración estandarizada de cabina y añadió asientos con más espacio para las piernas en sus Boeing 737, adaptándose a la demanda de mayor confort mientras mantiene su perfil de bajo costo.

La tendencia hacia la segmentación premium abre una etapa en la competencia entre las aerolíneas de Estados Unidos, donde diferenciar producto y experiencia a bordo es el principal terreno de disputa.

El sector observa con atención el impacto de estas medidas en la rentabilidad y en la satisfacción de los pasajeros, mientras se multiplican las iniciativas de inversión en flota, servicios y tecnología para asegurar una posición de liderazgo en el mercado global.