Qué carreras universitarias lideran los salarios en Nueva York

En Nueva York, los graduados universitarios de carreras STEM superan los USD 100.000 anuales, liderando el ranking salarial estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir una carrera universitaria en Nueva York constituye una de las decisiones más significativas para el futuro profesional y financiero de los jóvenes que ingresan al mercado laboral.

En una ciudad con uno de los costos de vida más elevados de Estados Unidos y una oferta de empleo altamente competitiva, la especialidad académica elegida incide de forma directa en las perspectivas salariales.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, agencia federal de estadísticas demográficas de Estados Unidos, en 2024 solo cinco campos de estudio permiten que los graduados en el estado superen ingresos anuales de USD 100.000, lo que subraya la importancia de la elección vocacional en el contexto local.

Durante 2024, los residentes de Nueva York con título universitario alcanzaron un ingreso medio de USD 85.832 anuales, de acuerdo con la Oficina del Censo. Sin embargo, esta cifra oculta una dispersión significativa: la diferencia entre los salarios de los graduados de las carreras mejor y peor remuneradas supera los USD 40.000 al año.

De esta manera, la decisión sobre qué carrera estudiar se transforma en un factor central para quienes buscan estabilidad económica y mayores oportunidades de desarrollo.

La especialidad elegida define en gran medida el rango salarial al que se puede aspirar en Nueva York. Un análisis realizado por el portal de noticias local The Advance/SILive.com señala que solo cinco áreas profesionales superan el umbral de los USD 100.000 anuales, mientras que otros campos presentan remuneraciones considerablemente inferiores.

Esta situación posiciona a las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como las más rentables en el competitivo mercado laboral neoyorquino.

En Nueva York, graduarse en una de las especialidades STEM —en particular ingeniería o informática— permite acceder a salarios iniciales promedio superiores a los USD 100.000 anuales, según el análisis de The Advance/SILive.com basado en datos oficiales. En contraste, carreras vinculadas a las artes, la educación y la psicología registran ingresos considerablemente menores, con diferencias superiores a los USD 40.000 al año.

Estos datos reflejan cómo la estructura económica y la demanda sectorial local favorecen a los perfiles técnicos y limitan la rentabilidad económica de los campos sociales y creativos.

Ingeniería y disciplinas STEM concentran los salarios más altos en Nueva York

Solo cinco campos universitarios permiten a los graduados de Nueva York superar ingresos de USD 100.000, según la Oficina del Censo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte divulgado por The Advance/SILive.com detalla que los graduados en ingeniería lideran el ranking salarial con un ingreso medio de USD 107.046 anuales. Este campo no solo encabeza la lista, sino que supera en casi USD 40.000 al sector peor remunerado, consolidando su posición privilegiada en el mercado laboral estatal.

La demanda de ingenieros en sectores como infraestructura, energía, tecnología y transporte impulsa estos niveles salariales, según las cifras relevadas por la Oficina del Censo.

En segundo lugar se encuentran las carreras de informática, matemáticas y estadística, con un salario promedio de USD 103.476 al año. Las empresas tecnológicas y financieras de Nueva York requieren un alto volumen de profesionales con formación en estas disciplinas, lo que explica la solidez y el crecimiento de los salarios en el sector.

La tercera posición corresponde a las ciencias sociales, donde los graduados perciben un ingreso medio anual de USD 96.912. Aunque en otros estados estos títulos no siempre se asocian a altos salarios, en Nueva York permiten acceder a roles en áreas jurídicas, consultoría política y planificación urbana, donde la remuneración se mantiene en niveles competitivos.

Las carreras sociales, creativas y educativas, en la base del espectro salarial

Por el contrario, las carreras vinculadas a las artes, la educación y la psicología figuran entre las peor remuneradas. El informe de The Advance/SILive.com consigna que las artes visuales y escénicas ocupan el decimoquinto puesto, con un salario medio de USD 66.492 anuales.

Este campo, a pesar de la importancia cultural de Nueva York, se caracteriza por la alta competencia y la preponderancia de trabajos autónomos, lo que reduce la estabilidad y los ingresos promedio.

Las áreas de educación y psicología también presentan salarios por debajo del promedio estatal: USD 74.893 y USD 76.491 anuales, respectivamente. El análisis indica que muchas de las profesiones consideradas esenciales para el tejido social del estado —la enseñanza, el asesoramiento y la salud mental— siguen por detrás de los puestos corporativos y técnicos en lo que respecta al salario.

Esta situación muestra un fenómeno en el que los sectores socialmente estratégicos ofrecen menores retornos económicos en comparación con las áreas técnicas y de negocios.

Factores que inciden en los salarios universitarios neoyorquinos

La elección de la especialidad universitaria condiciona tanto la estabilidad económica como las oportunidades de desarrollo profesional en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de The Advance/SILive.com señala que, más allá de la titulación, factores como la demanda sectorial, la ubicación y el entramado económico de Nueva York influyen de manera determinante en las posibilidades de lograr salarios altos.

Contar con un diploma en ingeniería o informática no garantiza automáticamente un ingreso de seis cifras; la inserción laboral, la red de contactos profesionales y las oportunidades específicas de cada sector también influyen de manera relevante.

En el contexto neoyorquino, las industrias tecnológicas y financieras concentran los empleos mejor remunerados, mientras que las áreas asociadas a servicios públicos, cultura y salud mental muestran mayores índices de subocupación y volatilidad salarial.

Este desequilibrio se sostiene incluso en un entorno donde la demanda de profesionales calificados es alta, de acuerdo con los datos de la Oficina del Censo.

Cómo impacta la especialidad en la trayectoria profesional y salarial

Las estadísticas de 2024 confirman que la especialidad universitaria representa uno de los indicadores más sólidos del potencial de ingresos en Nueva York. Las carreras en ingeniería, informática y otras áreas STEM ofrecen, de manera sistemática, las mejores condiciones salariales y posibilidades de progreso desde el inicio de la carrera profesional.

Por contraste, disciplinas como la educación y las artes se mantienen rezagadas respecto a la media, en parte por la naturaleza del mercado laboral y la menor demanda relativa que exhiben en el estado.

No obstante, según el análisis de The Advance/SILive.com, estas cifras deben interpretarse como una guía orientativa y no como una sentencia definitiva. La inserción efectiva en el mercado, el desarrollo de redes y la adaptabilidad ante los cambios económicos y sectoriales resultan igualmente determinantes en la trayectoria profesional de los graduados.

El salario medio es solo uno de los elementos en juego, acompañado de oportunidades de crecimiento, acceso a redes y movilidad profesional. La especialización académica continúa siendo un punto de inflexión que moldea en gran medida las trayectorias económicas y sociales de la próxima generación de profesionales en una de las ciudades más dinámicas del país.