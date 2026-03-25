Un robot humanoide acompañó a Melania Trump en la bienvenida a líderes mundiales de una cumbre educativa

El robot humanoide Figure 03 pronunció saludos en varios idiomas durante la cumbre de tecnología educativa en la Casa Blanca

Una robot humanoide fabricada en Estados Unidos dio la bienvenida a líderes de 45 países en la Casa Blanca, mientras que la primera dama Melania Trump encabezó la apertura del Fostering the Future Together Global Coalition Summit, un evento que busca expandir el acceso de los niños a la educación y la tecnología.

El encuentro, que reunió a representantes de 28 organizaciones tecnológicas internacionales, destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) tanto en el aprendizaje personalizado como en la protección de los menores en entornos digitales, según informaron diversos medios como ABC7 y Spectrum News.

Entre los hitos de esta edición, sobresale la presencia de Figure 03, un robot impulsado por IA que acompañó a la primera dama en el escenario. La máquina pronunció los saludos inaugurales y se dirigió a los asistentes en sus lenguas nativas, gesto que subrayó el carácter global de la convocatoria. C-SPAN detalló que Melania Trump bromeó en ese momento: “Es justo decir que eres mi primera invitada humanoide fabricada en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

Melania Trump lideró el Fostering the Future Together Global Coalition Summit, reuniendo a representantes de 45 países y 28 empresas tecnológicas (X/C-SPAN)

La reunión, inédita por el número de países participantes en un solo día de actividades en la residencia presidencial, avanzó en la consolidación de una coalición internacional dedicada a empoderar a la infancia mediante educación digital.

De acuerdo con la Casa Blanca, hasta ahora ninguna primera dama había reunido a representantes de 45 países simultáneamente. La agenda incluyó a ejecutivos de empresas como OpenAI, Palantir, xAI, Google, Meta, Adobe, Microsoft y Zoom.

Prioridades en educación: inteligencia artificial y bienestar infantil

La secretaria de Educación Linda McMahon señaló durante la cumbre que la integración responsable de la inteligencia artificial en las aulas constituye una de sus prioridades. En declaraciones recogidas por Spectrum News, McMahon enfatizó que la IA debe servir para complementar, y no sustituir, la instrucción centrada en el ser humano. Destacó aplicaciones concretas como las simulaciones inmersivas, evaluaciones digitales y sistemas adaptativos de enseñanza.

Por su parte, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, informó que trabaja conjuntamente con la primera dama y varios organismos federales para ampliar la presencia de la inteligencia artificial en los programas escolares de primaria y secundaria.

Kratsios subrayó la importancia de que los docentes reciban formación específica para aplicar la IA de manera adecuada según la etapa educativa, y de que cada estudiante adquiera competencias básicas en la materia. Desde esta perspectiva optimista de funcionarios hacia la IA, se explican las apuestas actuales y la presencia del robot Figure 03 como protagonista de la gala celebrada el 24 de marzo.

La inteligencia artificial y el bienestar infantil se establecieron como prioridades centrales en la cumbre educativa internacional (C-SPAN)

La política de la Asociación Nacional de Educación (NEA) respalda la adopción de IA sólo cuando los datos demuestran su eficacia en combinación con una instrucción humana de calidad. En línea con esto, el uso de la IA fue uno de los cuatro temas centrales debatidos por las delegaciones reunidas, junto con herramientas de tecnología educativa, alfabetización digital y la seguridad en línea.

Iniciativa “Fostering the Future”: tres pilares y antecedentes

El Fostering the Future Together Global Coalition Summit se deriva de la iniciativa Fostering the Future, promovida por Melania Trump desde 2021. Este programa prioriza el bienestar infantil, la seguridad en línea y la prevención del consumo de opioides, dentro del paraguas de la campaña “Be Best”, presentada por la primera dama en mayo de 2018.

En 2023, Melania Trump participó junto al entonces presidente Donald Trump en la firma de una orden ejecutiva para mejorar los recursos destinados a adolescentes en el sistema de acogida familiar. El medio ABC7 recopiló una declaración de aquel momento en la que la primera dama expresó: “Este decreto ejecutivo me llena de un enorme orgullo. Es a la vez empático y estratégico”. Y añadió: “Predigo que esta pequeña chispa de hoy encenderá un movimiento nacional profundo y duradero”.

El alcance de la cumbre no se limita a fomentar el uso de tecnologías disruptivas. También incluye la formación de alianzas público-privadas para ofrecer becas orientadas al desarrollo profesional basado en IA.

En 2023, durante el segundo mandato de Donald Trump, se lanzó un desafío presidencial en inteligencia artificial dirigido a estudiantes y profesores, cuyo objetivo es utilizar la tecnología para resolver problemas del mundo real.

El programa Fostering the Future enfatiza la seguridad en línea, la prevención de opioides y el bienestar infantil bajo la campaña Be Best de Melania Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Una coalición tecnológica y global para priorizar a los niños

Durante la apertura de la cumbre, la primera dama subrayó ante los delegados de cinco continentes: “Como pueblos soñamos. Como líderes progresamos. Como naciones construiremos”. También instó a acordar una nueva alianza global para impactar positivamente en el desarrollo de la infancia.

Melania Trump precisó: “Nuestra principal motivación es cultivar las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en un mundo que evoluciona rápidamente”. Destacó también que la meta del evento es “priorizar a los niños por encima de la filosofía política, las fronteras geográficas y los prejuicios locales”.

El evento estableció un precedente respecto al tipo de colaboración internacional y tecnológica que la Casa Blanca aspira a consolidar, con la intervención simultánea de instituciones educativas, empresas líderes en IA y responsables de políticas públicas de los cinco continentes.