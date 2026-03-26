Entradas para Coachella 2026 agotadas: precios y disponibilidad en la lista de espera y la reventa oficial

Las localidades para las dos fechas del evento se terminaron en menos de una semana, aunque los interesados pueden optar por la inscripción en la lista de espera o adquirir boletos mediante la reventa oficial gestionada por AXS

Coachella 2026 se celebrará en Empire Polo Club, Indio, California, y contará con headliners como Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma (REUTERS/Daniel Cole).

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley logró agotar las entradas para ambos fines de semana apenas tres días después de que se habilitó la venta. Este evento, que se celebra anualmente en California, concentra a miles de asistentes y presenta una de las ofertas musicales más relevantes a nivel internacional.

Aunque los boletos oficiales ya no se encuentran disponibles mediante los canales regulares, quienes deseen asistir todavía cuentan con alternativas. Es posible inscribirse en la lista de espera oficial del festival, así como acceder a tickets a través de su plataforma de reventa verificada.

Cómo comprar entradas para Coachella 2026

Las entradas para Coachella se gestionan oficialmente a través de la plataforma AXS, accesible desde el sitio web del festival, coachella.com. Existen dos opciones principales:

  • Lista de espera: Permite a los interesados inscribirse y recibir una notificación si se liberan boletos adicionales.
  • Reventa verificada: A través de AXS, los usuarios pueden comprar entradas revendidas por otros asistentes, con garantía de autenticidad.

Para acceder, en la página principal se puede elegir entre “Explore Waitlist & Resale W1” o “Explore Waitlist & Resale W2”, según el fin de semana de preferencia.

Las entradas para Coachella se segmentan por tipo, incluyendo General Admission, GA con Shuttle y pases VIP, cada una con rangos de precios específicos (REUTERS/Daniel Cole).

Precios de las entradas

Al 25 de marzo, los precios en reventa verificada para el primer fin de semana son:

  • General Admission (GA): Desde USD 941,25 hasta USD 4.189,19.
  • GA con acceso a Shuttle (el servicio oficial de transporte en autobús del festival): Entre USD 1.002,74 y USD 6.024 por persona.
  • VIP: Desde USD 1.757 hasta USD 5.647,50 por persona.

Para el segundo fin de semana, en cambio, las entradas GA en reventa verificada parten de $784,38 dólares.

Los pases de admisión general para ambos fines de semana pueden adquirirse mediante la reventa oficial verificada hasta las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) del viernes 10 de abril, fecha que marca el inicio del primer fin de semana del festival.

Los pases VIP y GA con acceso a shuttle para Coachella 2026 superan los USD 6.000 en el mercado de reventa verificada (REUTERS/Daniel Cole).

Line up de Coachella 2026

El cartel de Coachella 2026 incluye a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma como headliners. A su vez, el festival que ocurre en Empire Polo Club en Indio, California, reúne una amplia variedad de artistas internacionales y emergentes.

Viernes (10 y 17 de abril): Sabrina Carpenter, the XX, Nine Inch Noize (Nine Inch Nails y Boys Noize), Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, Dijon, Teddy Swims, Katseye, Devo, Sexyy Red, Central Cee, Foster the People, Levity, Blood Orange, Moby, Marlon Hoffstadt, Lykke Li, fakemink, Gordo, Creepy Nuts, Joyce Manor, Bini, Kettama, Groove Armada, Joost, HUGEL, CMAT, Slayyyter, Prospa, Hot Mulligan, Hamdi, Fleshwater, Max Styler, Wednesday, Dabeull, The Two Lips, Ninajirachi, Max Dean x Luke Dean, Cachirula & Loojan, Jessica Brankka, Chloé Caillet x Rossi., Arodes, NewDad, Carolina Durante, flowerovlove, Febuary, Bob Baker Marionettes, Youna, Sahar Z.

La ganadora de dos premios Grammys, Sabrina Carpenter, es headliner de Coachella los viernes 10 y 17 de abril (REUTERS/Daniel Cole).

Sábado (11 y 18 de abril): Justin Bieber, The Strokes, Giveon, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, David Byrne, Interpol, Alex G, Swae Lee, Solomun, Taemin, PinkPantheress, Royel Otis, REZZ, Fujii Kaze, Adriatique, Davido, Boys Noize, Geese, rusowsky, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Green Velvet × AYYBO, Luísa Sonza, ZULAN, Los Hermanos Flores, Bedouin, Ceremony, 54 Ultra, Noga Erez, Ben Sterling, Blondshell, Lambrini Girls, Ecca Vandal, Mind Enterprises, Freak Slug, SOSA, Mahmut Orhan, Riordan, Die Spitz, WHATMORE, GENESI, Yamagucci.

El artista Justin Bieber se presentará los sábados 11 y 18 de abril con un repertorio que incluye sus últimos lanzamientos musicales (REUTERS/Daniel Cole).

Domingo (12 y 19 de abril): Karol G, Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA twigs, Wet Leg, Clipse, Subtronics, Little Simz, Mochakk, Duke Dumont, Worship, Armin van Buuren x Adam Beyer, Holly Humberstone, Gigi Perez, The Rapture, Suicidal Tendencies, BUNT, French Police, Black Flag, Oklou, Röyksopp, The Chats, DRAIN, Model/Actriz, COBRAH, Los Retros, WhoMadeWho, Jane Remover, RØZ, Glitterer, Carlita x Josh Baker, MESTIZA, &friends, AZZECCA, LE YORA, Samia, Tomora.

Últimas Noticias

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

La conductora estadounidense expresó el sufrimiento familiar y reiteró la petición de colaboración ciudadana mientras la investigación policial continúa abierta sin identificar a un sospechoso en el sur de Arizona

Savannah Guthrie da su primera entrevista desde la desaparición de su madre: “Estamos en agonía”

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

El informe de la mayor cadena minorista revela que hogares de distintos niveles de ingresos, incluidos sectores adinerados, han endurecido sus hábitos de compra y buscan maximizar el valor en cada gasto

Walmart detecta un cambio radical en el consumo: cada vez más estadounidenses priorizan el ahorro

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

La acusación contra Matthew Rutledge reabre la discusión sobre la protección de estudiantes y la responsabilidad de las instituciones educativas ante denuncias de abuso por parte de profesores

Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La emblemática casa de comidas realizará una jornada especial para despedirse de la comunidad, mientras la recaudación del evento será destinada a una asociación que apoya a operadores gastronómicos independientes

El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

El gobierno estadounidense desestimó la propuesta del empresario tecnológico, quien buscaba cubrir sueldos durante el cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, alegando obstáculos legales y éticos en la transferencia de fondos privados

La Casa Blanca rechaza la oferta de Elon Musk para pagar salarios de empleados de la TSA

TECNO

Lo nuevo de Gemini en Google TV: desde resúmenes de partidos hasta presentaciones interactivas

Lo nuevo de Gemini en Google TV: desde resúmenes de partidos hasta presentaciones interactivas

Ni bolsas de aire ni frenos: lo que realmente salva vidas según los expertos y pocos lo sabían

Ingenieros del MIT desarrollan pulsera inteligente que permite controlar a distancia las manos de robots

Tu próximo Toyota podría ser fabricado por un humanoide: así son los robots que ya trabajan en Canadá

Así puedes tener todos los emojis actualizados en tu teléfono Android

ENTRETENIMIENTO

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Jessica Gunning, estrella de ‘Baby Reindeer’, reveló que se mantuvo en celibato durante 36 años

Blair Waldorf regresa a Gossip Girl con una novela que promete nuevas intrigas en Manhattan

Jamie Lee Curtis, fan declarada de One Piece: “Es la mejor adaptación de un anime y un manga a acción real”

La icónica casa de Hannah Montana es transformada en un Airbnb por tiempo limitado

Meghan Markle y el príncipe Harry preparan nueva serie sobre el polo para Netflix

MUNDO

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

Rusia prohibió protestas contra el bloqueo a internet en Moscú y San Petersburgo

La Justicia francesa condenó en rebeldía a 18 años de prisión al ex profesor de Oxford, Tariq Ramadan por la violación de tres mujeres

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas