Entradas para Coachella 2026 agotadas: precios y disponibilidad en la lista de espera y la reventa oficial

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley logró agotar las entradas para ambos fines de semana apenas tres días después de que se habilitó la venta. Este evento, que se celebra anualmente en California, concentra a miles de asistentes y presenta una de las ofertas musicales más relevantes a nivel internacional.
Aunque los boletos oficiales ya no se encuentran disponibles mediante los canales regulares, quienes deseen asistir todavía cuentan con alternativas. Es posible inscribirse en la lista de espera oficial del festival, así como acceder a tickets a través de su plataforma de reventa verificada.
Cómo comprar entradas para Coachella 2026
Las entradas para Coachella se gestionan oficialmente a través de la plataforma AXS, accesible desde el sitio web del festival, coachella.com. Existen dos opciones principales:
- Lista de espera: Permite a los interesados inscribirse y recibir una notificación si se liberan boletos adicionales.
- Reventa verificada: A través de AXS, los usuarios pueden comprar entradas revendidas por otros asistentes, con garantía de autenticidad.
Para acceder, en la página principal se puede elegir entre “Explore Waitlist & Resale W1” o “Explore Waitlist & Resale W2”, según el fin de semana de preferencia.
Precios de las entradas
Al 25 de marzo, los precios en reventa verificada para el primer fin de semana son:
- General Admission (GA): Desde USD 941,25 hasta USD 4.189,19.
- GA con acceso a Shuttle (el servicio oficial de transporte en autobús del festival): Entre USD 1.002,74 y USD 6.024 por persona.
- VIP: Desde USD 1.757 hasta USD 5.647,50 por persona.
Para el segundo fin de semana, en cambio, las entradas GA en reventa verificada parten de $784,38 dólares.
Los pases de admisión general para ambos fines de semana pueden adquirirse mediante la reventa oficial verificada hasta las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) del viernes 10 de abril, fecha que marca el inicio del primer fin de semana del festival.
Line up de Coachella 2026
El cartel de Coachella 2026 incluye a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma como headliners. A su vez, el festival que ocurre en Empire Polo Club en Indio, California, reúne una amplia variedad de artistas internacionales y emergentes.
Viernes (10 y 17 de abril): Sabrina Carpenter, the XX, Nine Inch Noize (Nine Inch Nails y Boys Noize), Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, Dijon, Teddy Swims, Katseye, Devo, Sexyy Red, Central Cee, Foster the People, Levity, Blood Orange, Moby, Marlon Hoffstadt, Lykke Li, fakemink, Gordo, Creepy Nuts, Joyce Manor, Bini, Kettama, Groove Armada, Joost, HUGEL, CMAT, Slayyyter, Prospa, Hot Mulligan, Hamdi, Fleshwater, Max Styler, Wednesday, Dabeull, The Two Lips, Ninajirachi, Max Dean x Luke Dean, Cachirula & Loojan, Jessica Brankka, Chloé Caillet x Rossi., Arodes, NewDad, Carolina Durante, flowerovlove, Febuary, Bob Baker Marionettes, Youna, Sahar Z.
Sábado (11 y 18 de abril): Justin Bieber, The Strokes, Giveon, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, David Byrne, Interpol, Alex G, Swae Lee, Solomun, Taemin, PinkPantheress, Royel Otis, REZZ, Fujii Kaze, Adriatique, Davido, Boys Noize, Geese, rusowsky, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Green Velvet × AYYBO, Luísa Sonza, ZULAN, Los Hermanos Flores, Bedouin, Ceremony, 54 Ultra, Noga Erez, Ben Sterling, Blondshell, Lambrini Girls, Ecca Vandal, Mind Enterprises, Freak Slug, SOSA, Mahmut Orhan, Riordan, Die Spitz, WHATMORE, GENESI, Yamagucci.
Domingo (12 y 19 de abril): Karol G, Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA twigs, Wet Leg, Clipse, Subtronics, Little Simz, Mochakk, Duke Dumont, Worship, Armin van Buuren x Adam Beyer, Holly Humberstone, Gigi Perez, The Rapture, Suicidal Tendencies, BUNT, French Police, Black Flag, Oklou, Röyksopp, The Chats, DRAIN, Model/Actriz, COBRAH, Los Retros, WhoMadeWho, Jane Remover, RØZ, Glitterer, Carlita x Josh Baker, MESTIZA, &friends, AZZECCA, LE YORA, Samia, Tomora.