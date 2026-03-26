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‘El diablo viste a la moda 2’: La petición que Anne Hathaway realizó antes de iniciar las grabaciones

La trama de la película sigue a Andy Sachs como editora de la revista “Runway”, enfrentando desafíos junto a Miranda Priestly

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Anne Hathaway influyó en la selección de modelos de ‘El diablo viste a la moda 2′. (REUTERS/Angelina Katsanis)
Anne Hathaway influyó en la selección de modelos de ‘El diablo viste a la moda 2′. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Anne Hathaway tomó medidas para garantizar que la secuela de El diablo viste a la moda 2 no incluyera modelos que fueran “alarmantemente delgadas”, según reveló Meryl Streep en una entrevista para Harper’s Bazaar.

A diferencia de la primera película, donde las marcas de moda dudaban en ceder sus prendas para un proyecto considerado incierto, la secuela se filmó con el respaldo de varias casas de moda de alto nivel.

El elenco incluso asistió a desfiles durante la Semana de la Moda de Milán. Para Streep, que regresa en su papel de Miranda Priestly, asistir a los desfiles fue un recordatorio de la presión estética de la industria.

“Me llamó la atención lo hermosas y jóvenes que eran, pero alarmantemente delgadas las modelos. Pensé que eso ya se había abordado hace años. Annie también lo notó y se dirigió directamente a los productores, asegurándose de que las modelos en el desfile que estábamos montando para la película no fueran tan esqueléticas”, dijo.

Anne Hathaway se encargó de que las modelos que participarían en la cinta no fueran extremadamente delgadas. (REUTERS/Daniel Cole)
Anne Hathaway se encargó de que las modelos que participarían en la cinta no fueran extremadamente delgadas. (REUTERS/Daniel Cole)

Asimismo, Meryl Streep destacó la intervención de Anne Hathaway como un gesto directo para equilibrar la representación en pantalla. Durante el rodaje en Nueva York, Streep reconoció que la atención mediática fue intensa y, en algunos casos, difícil de manejar.

“Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de atención que nos rodeó”, señaló.

La actriz detalló que fue necesario implementar barreras policiales y control de multitudes debido a la presencia constante de paparazzi y fanáticos que interferían con las filmaciones.

La trama de El diablo viste a la moda 2 se centra en Andy Sachs, interpretada por Hathaway, quien ahora es editora de secciones de la revista Runway. Esto la pone nuevamente en contacto con Miranda Priestly, mientras intentan revitalizar la publicación.

El Diablo Viste a la Moda 2
Los personajes de Meryl Streep y Anne Hathaway deberán trabajar juntas en la secuela de la cinta. (20th Century Studios)

La historia también incluye a Emily Blunt, que retoma su papel como la asistente de alto nivel Emily, y el regreso de Stanley Tucci como Nigel, continuando la narrativa dos décadas después de la primera entrega.

El director David Frankel destacó el papel protagónico de Anne Hathaway en la secuela y aseguró que “lleva el peso de la película”, ya que su personaje está en prácticamente cada escena y “tuvo que presentarse día tras día, mostrando constancia, entusiasmo y dedicación”.

Frankel también señaló que los personajes reflejan la evolución de sus carreras y cómo el mundo de los medios ha cambiado en los últimos 20 años.

“Los personajes obviamente han avanzado 20 años en sus carreras y se encuentran en situaciones muy diferentes, y el mundo de los medios de comunicación también ha cambiado mucho”, explicó.

El diablo viste a la moda 2
La película presenta cómo los personajes han evolucionado en sus carreras. (20th Century Studios)

Y añadió: “La trayectoria de Andy en el periodismo refleja las experiencias de muchas personas en este campo hoy en día. Es una película sobre una mujer de cuarenta y tantos años, sobre cómo aceptar el mundo tal como es, no el mundo que uno desearía que existiera”.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines el 1 de mayo, bajo el sello de 20th Century Studios y Disney. La historia combina elementos de comedia y drama dentro de la industria de la moda.

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