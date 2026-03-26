Estados Unidos

Un niño de 11 años recibe el Premio al Ciudadano Honorífico por proteger a un compañero de clase durante un tiroteo en una escuela de Minneapolis

Victor Greenawalt, alumno de la Annunciation Catholic School, protegió a su compañero Weston Halsne con su propio cuerpo durante un ataque armado que dejó dos niños muertos y dieciocho heridos

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Seis personas sonríen en una foto, con un niño sentado en el centro y cinco adultos de pie detrás, frente a banderas y un cuadro
Victor Greenawalt posa con funcionarios al recibir el Premio al Ciudadano Honorífico por proteger a un compañero durante un tiroteo escolar en Minneapolis (X: Senator Amy Klobuchar).

El 27 de agosto de 2025, Victor Greenawalt, estudiante de 11 años, resultó herido al proteger a un compañero durante un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. Greenawalt utilizó su cuerpo como escudo para salvar la vida de Weston Halsne, de 10 años. “Mi amigo Victor me salvó. Se acostó encima de mí y él fue quien resultó herido”, relató Halsne.

El niño recibió un disparo en la espalda y logró recuperarse tras el ataque, según la cadena estadounidense CBS News.

El reconocimiento al Ciudadano Honorífico

La Congressional Medal of Honor Society distinguió a Victor Greenawalt con el reconocimiento Young Hero Honoree, reservado para menores de 17 años que demuestran coraje en situaciones extremas. Según ABC News, la organización subrayó que el niño mostró una valentía extraordinaria al actuar por instinto para proteger a su compañero y salvarle la vida.

Greenawalt fue reconocido también por miembros del Congreso de Estados Unidos. Las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith se reunieron con él en Washington D.C. para agradecerle su valentía. “Victor saltó delante del fuego para proteger a su amigo durante el trágico tiroteo en la Annunciation Catholic School”, publicó Klobuchar en la red social X.

El joven recibió la medalla junto a otros cinco galardonados de distintas regiones del país, seleccionados por sus acciones excepcionales en beneficio de otros.

Qué ocurrió en el tiroteo de la Annunciation Catholic School

El ataque se produjo el 27 de agosto de 2025 durante una misa en la iglesia de la escuela, según confirmaron NPR y CBS News. Hacia las 8:30 de la mañana, la atacante abrió fuego desde el exterior a través de las ventanas del templo.

Según la policía de Minneapolis, dos niños —Harper Moyski, de 10 años, y Fletcher Merkel, de 8— murieron en el acto mientras se encontraban sentados en los bancos del recinto. Además, dieciocho personas resultaron heridas, entre ellas quince menores y tres adultos mayores de 80 años, de acuerdo con información oficial difundida por NPR.

escuela Annunciation Catholic en Minneapolis - Minnesota
Las armas utilizadas en el ataque, un rifle, una escopeta y una pistola, fueron adquiridas legalmente por la agresora, de acuerdo al reporte oficial (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP).

El FBI identificó a la responsable como Robin Westman, de 23 años, cuyo nombre de nacimiento era Robert Westman. Documentos obtenidos por ABC News indican que su licencia de conducir la describe como una mujer nacida el 17 de junio de 2002.

En 2020, un tribunal de distrito en Minnesota aprobó una solicitud de cambio de nombre para una menor nacida en esa misma fecha, autorizando el cambio de Robert Westman a Robin Westman y detallando que la solicitante “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

Las autoridades confirmaron que Westman actuó en solitario y fue hallada muerta por una herida autoinfligida. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, detalló que la atacante había adquirido legalmente las armas utilizadas: un rifle, una escopeta y una pistola.

Pronunciamientos oficiales y reacción de la comunidad

El ataque generó conmoción tanto en la comunidad local como a nivel nacional. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, participaron en vigilias y conferencias de prensa, donde expresaron su solidaridad con las víctimas y reclamaron avances en la regulación de armas.

La escuela y la iglesia pusieron a disposición apoyo psicológico para sobrevivientes y familiares. A su vez, las familias de Harper Moyski y Fletcher Merkel solicitaron acciones concretas para evitar futuros tiroteos y abordaron el impacto del suceso en la salud mental y la seguridad escolar, según reportó NPR.

Por su parte, a principios de este año, de acuerdo con CBS News, la superviviente Lydia Kaiser, el gobernador de Minnesota y otros líderes legislativos presentaron una propuesta para prohibir los fusiles de asalto de uso militar, los cargadores de alta capacidad y establecer nuevas medidas de seguridad relacionadas con las armas de fuego.

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