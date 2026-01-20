El auge silencioso de la nicotina: la nueva cara que inquieta a los expertos en Estados Unidos

El aumento del consumo de nuevos productos con nicotina evidencia un cambio en los hábitos sociales y de salud (Freepik)

La normalización acelerada del consumo de nicotina provocó un cambio profundo en la percepción pública del riesgo asociado a esta sustancia.

Según Men’s Health, la presencia de atletas, actores y figuras del sector salud utilizando sobres de nicotina sin tabaco convirtió este hábito en una imagen cotidiana, alejada del estigma que mantuvo durante generaciones.

Estos sobres, similares a pequeñas bolsas de té, se colocan entre la encía y el labio, sin necesidad de escupir ni el olor característico del tabaco. Esta presentación discreta impulsó su popularidad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la comercialización de 20 productos en el último año, aunque advirtió sobre sus propiedades adictivas.

La percepción de la nicotina pasó de “sustancia peligrosa” a “alternativa menos dañina” en comparación con el tabaco, e incluso a una supuesta herramienta para mejorar el rendimiento cognitivo. Este cambio genera preocupación entre expertos, quienes advierten sobre los posibles efectos negativos a largo plazo tanto en adultos como en adolescentes.

La expansión del consumo y el aval regulatorio generan interrogantes sobre la salud pública y el riesgo de que una generación subestime el potencial adictivo de un compuesto que, como recuerda Men’s Health, resulta tan adictivo como la cocaína o la heroína.

Las bolsitas orales representan una alternativa discreta y moderna frente a los métodos tradicionales de administración de nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De amenaza a herramienta: transformación cultural y estrategias de la industria

Durante décadas, la nicotina representó un símbolo de advertencia. Las campañas de salud pública insistieron en su vínculo con el tabaquismo y los riesgos de adicción. La aparición de nuevos sistemas de administración, libres de tabaco y humo, reconfiguró el consumo.

La separación entre nicotina y tabaco fue decisiva. Ahora, la sustancia se presenta como un producto limpio y práctico, compatible con estilos de vida activos. El medio destaca que el marketing explota esa imagen, alineándose con tendencias de bienestar y auto optimización.

El cambio cultural se refleja tanto en el consumo privado como en la exposición pública. Las redes sociales amplificaron la presencia de sobres y dispositivos, reforzando la idea de que la nicotina puede integrarse en rutinas de bienestar o mejora del rendimiento personal.

El auge de los productos sin tabaco avanza acompañado de una estrategia regulatoria ambivalente. Por una parte, la FDA autoriza su venta; por otra, reitera que ningún producto de nicotina es seguro. Esta contradicción genera incertidumbre entre los consumidores y desafíos para la salud pública.

El discurso de la industria del tabaco se adaptó. Las empresas dejaron de negar la adicción y ahora promueven la nicotina como un mal menor o como complemento funcional. La narrativa enfatiza la reducción de daños y la innovación, minimizando el debate sobre los riesgos de dependencia.

La marca ZYN lidera la tendencia de productos sin tabaco, marcando pauta en el mercado estadounidense (REUTERS/Anna Ringstrom/File Photo)

Entre mito y realidad: efectos, testimonios y el nuevo rostro comercial

El argumento más frecuente entre jóvenes y adultos es el supuesto beneficio cognitivo. Algunos usuarios atribuyen a la nicotina la capacidad de aumentar la concentración y la agudeza mental.

Sin embargo, especialistas consultados por Men’s Health señalan que las pruebas clínicas que sustentan tales efectos son limitadas y, en muchos casos, los riesgos superan cualquier posible mejora.

Varios de los llamados “trucos de salud” vinculados a la nicotina fueron desmentidos. El uso recreativo y regular de la sustancia sigue asociado a alteraciones neurológicas a largo plazo y a un ciclo de dependencia difícil de revertir. La percepción de seguridad proviene, en gran medida, de una construcción mediática y comercial.

La terapia de reemplazo de nicotina apareció como una herramienta para dejar el tabaco. Gomas, parches y pastillas ofrecieron una vía de transición, pero Men’s Health destaca que el debate sobre su función se revitalizó. Mientras algunos defienden la reducción de daños, otros alertan sobre el riesgo de perpetuar la adicción bajo nuevas formas.

Algunos usuarios consideran estas alternativas una ayuda en el proceso de abandono del consumo de cigarrillos convencionales (Freepik)

Los testimonios personales recogidos por Men’s Health muestran trayectorias diversas: desde quienes abandonan el hábito tras años de consumo, hasta quienes quedan atrapados en una nueva dependencia. Las experiencias de éxito suelen estar relacionadas con apoyo psicológico y estrategias de sustitución, más allá del cambio de formato.

El nuevo rostro comercial de la nicotina se manifiesta en figuras públicas que apuestan por este mercado. El caso de Tucker Carlson, conocido previamente por su carrera mediática, ilustra cómo el negocio de los sobres de nicotina atrae a inversores y celebridades. Su reconversión como empresario del sector simboliza el giro cultural y financiero en torno a esta sustancia.

La evolución de la nicotina sigue abierta. La industria explora nuevas formas de consumo, mientras los expertos en salud insisten en la vigilancia de los efectos a largo plazo.

Entre la fascinación por el rendimiento y la preocupación por la adicción, la historia de la nicotina continúa desarrollándose.