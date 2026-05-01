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‘The Crown’ tendrá una precuela: así será el nuevo proyecto de Netflix

El proyecto, en negociación con Left Bank Pictures, tendría un presupuesto estimado de hasta 625 millones de dólares

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La actriz británica Claire Foy ganó un Golden Globe por su interpretación en "The Crown". (Créditos: Netflix)
Netflix desarrolla una precuela de "The Crown". (Créditos: Netflix)

Netflix dio luz verde al desarrollo de una precuela de la serie The Crown, según informaciones publicadas por medios británicos.

El nuevo proyecto funcionaría como una expansión del universo de la producción original y se situaría en un periodo histórico anterior al narrado en las últimas temporadas de la serie.

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De acuerdo con los reportes, la narrativa comenzaría en 1901 con la muerte de la reina Victoria en la Isla de Wight y abarcaría un amplio periodo histórico que se extendería hasta la boda de la entonces princesa Isabel, futura reina Isabel II, en 1947 en la Abadía de Westminster.

El proyecto está siendo desarrollado como un “spin-off” vinculado directamente a la serie original.

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La precuela abarcaría la boda de Isabel II con Felipe de Edimburgo. (Hulton Archive)
La precuela abarcaría la boda de Isabel II con Felipe de Edimburgo. (Hulton Archive)

Las negociaciones entre Netflix y la productora Left Bank Pictures habrían estado en curso durante un periodo prolongado. Según una fuente citada por el Daily Mail, el acuerdo habría sido finalmente cerrado tras varias rondas de conversación entre ambas partes.

El valor estimado del contrato alcanzaría hasta 500 millones de libras esterlinas (625 millones de dólares), impulsado por el rendimiento global de la serie original.

“Netflix ha estado en negociaciones con la compañía durante bastante tiempo sobre esta serie derivada, pero recientemente han conseguido cerrar el acuerdo y llegar a un entendimiento”, indicó la fuente.

La serie original, The Crown, creada por Peter Morgan, ha tenido una trayectoria de seis temporadas y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, incluidos 24 premios Emmy.

A lo largo de seis temporadas, 'The Crown' ha logrado ganar 24 premios Emmy. (NETFLIX).
A lo largo de seis temporadas, 'The Crown' ha logrado ganar 24 premios Emmy. (NETFLIX).

La producción también ha sido reconocida por impulsar las carreras de actores como Emma Corrin y Josh O’Connor, quienes participaron en distintas etapas del proyecto.

En relación con el nuevo desarrollo, se espera que Peter Morgan vuelva a ocupar el rol de guionista y productor principal. El creador ha estado vinculado a todas las etapas de la serie original y su continuidad dentro del nuevo proyecto ha sido considerada parte central del desarrollo creativo.

Una fuente vinculada a la producción indicó: “Peter ya había empezado a escribir y se espera que el proceso de casting se realice el próximo año”.

Peter Morgan comenzó el guion para la precuela de 'The Ceown' antes del anuncio oficial. (Reuters)
Peter Morgan comenzó el guion para la precuela de 'The Ceown' antes del anuncio oficial. (Reuters)

En declaraciones previas, Morgan había planteado la posibilidad de continuar trabajando dentro del universo de la serie, aunque bajo un enfoque distinto.

En una entrevista concedida en 2024 a The Hollywood Reporter, señaló que no contemplaba avanzar hacia periodos más recientes de la historia representada en pantalla.

“Por ahora, no puedo imaginar circunstancias en las que quisiera avanzar hacia el presente, pero al mismo tiempo no considero que haya terminado con el tema”, afirmó.

También añadió que el enfoque narrativo podría centrarse en periodos históricos anteriores como recurso creativo.

Erin Doherty en "The Crown"
El creador de "The Crown" ya había hablado sobre la posible precuela. (Netflix)

“Si retrocedes en el tiempo, siempre tienes la oportunidad de usar la metáfora. Puedes encontrar una historia en el pasado y contarla como una historia sobre el presente, pero en forma de camuflaje. Eso podría ser una forma más elegante de avanzar”, dijo.

Por el momento, no se han confirmado detalles sobre el reparto ni sobre la fecha de inicio de rodaje. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo tras el cierre de los acuerdos iniciales entre la plataforma y la productora.

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