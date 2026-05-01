Irán amenazó con “golpes dolorosos” si Estados Unidos retoma los ataques

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el jueves que cualquier nuevo ataque estadounidense sobre Irán, aunque fuera limitado, desencadenaría “golpes largos y dolorosos” contra posiciones militares de Estados Unidos en la región. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, fue más explícito según medios iraníes: “Hemos visto lo que le pasó a sus bases regionales; lo mismo le ocurrirá a sus buques de guerra”.

El líder supremo Mojtaba Khamenei respaldó esas advertencias en un mensaje escrito dirigido a los iraníes, en el que afirmó que Teherán eliminaría “los abusos de los enemigos sobre la vía marítima” bajo una nueva gestión del estrecho. “Los extranjeros que vienen desde miles de kilómetros de distancia no tienen lugar allí, salvo en el fondo de sus aguas”, señaló.

PUBLICIDAD

A dos meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, cortando el paso al 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Esa interrupción ha disparado los precios globales de la energía y elevado las alertas sobre el riesgo de una recesión económica. Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, pero Irán mantiene el bloqueo como respuesta al cerco naval que Washington impuso sobre sus exportaciones de crudo, la principal fuente de ingresos del país.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió desde Nueva York que si la clausura se prolongaba hasta mediados de año, el crecimiento global caería, la inflación escalaría y decenas de millones de personas adicionales serían empujadas hacia la pobreza y el hambre extrema. “Cuanto más tiempo permanezca obstruida esta arteria vital, más difícil será revertir el daño”, declaró.

PUBLICIDAD

El precio del crudo de referencia Brent llegó a superar los USD 126 por barril en un momento del jueves, tras la difusión por el portal Axios de informes sobre una posible nueva ronda de ataques. Más tarde retrocedió hasta cerca de USD 114.

The Epaminondas ship is seen during seizure by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Strait of Hormuz, Iran, in this image obtained by Reuters on April 24, 2026. Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

El presidente estadounidense Donald Trump recibió el jueves una presentación sobre un conjunto de opciones militares destinadas a presionar a Irán para que negocie el fin del conflicto, según informó un funcionario estadounidense a Reuters. Entre las alternativas, Axios señaló que una de ellas contempla el uso de fuerzas terrestres para tomar el control de una parte del estrecho y reabrirlo al tráfico comercial. Trump también evalúa extender el bloqueo naval o declarar una victoria unilateral, de acuerdo con funcionarios citados en el cable.

PUBLICIDAD

La agencia semioficial iraní Mehr reportó que se escucharon sonidos de defensa aérea en varias zonas de la capital Teherán durante la noche del jueves. La agencia Tasnim precisó que los sistemas antiaéreos respondían a pequeños drones y vehículos aéreos no tripulados de vigilancia. Ese mismo día, los Emiratos árabes Unidos prohibieron a sus ciudadanos viajar a Irán, Líbano e Irak, y pidieron a quienes ya se encontraran en esos países que regresaran de inmediato, citando los desarrollos regionales.

Trump enfrenta un plazo formal este viernes para poner fin a la guerra o justificar ante el Congreso su prolongación. Analistas y asesores legislativos consultados por Reuters anticipan que el presidente optará por notificar una prórroga de 30 días o simplemente ignorará el vencimiento. El mandatario reiteró ante la prensa que Irán no será autorizado a poseer un arma nuclear y que el precio de la gasolina caería “como una piedra” en cuanto terminara la guerra.

PUBLICIDAD

Un cable del Departamento de Estado previsto para ser comunicado verbalmente a países aliados antes del 1 de mayo invitaba a naciones socias a integrarse a una nueva coalición denominada Maritime Freedom Construct, destinada a garantizar la navegación por el estrecho. Francia, Reino Unido y otros países han mantenido conversaciones al respecto, aunque condicionaron su participación al cese definitivo de las hostilidades.

El canciller iraní Abbas Araqchi afirmó tras reunirse en Beirut con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, que detener los ataques israelíes sobre Líbano forma parte del entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos y seguirá siendo un punto central en cualquier negociación futura. Pakistán, que actúa como mediador, trabaja para evitar una escalada mientras ambas partes intercambian mensajes sobre un posible acuerdo, según indicó el miércoles una fuente pakistaní a Reuters.

PUBLICIDAD