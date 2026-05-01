Estados Unidos

Nueva York: estos barrios enfrentarán mayores problemas tras el fin del programa de alquileres

El fin anticipado del Emergency Housing Voucher pone en riesgo a más de 5.200 familias en Nueva York, que podrían enfrentar desalojos masivos en medio de una creciente crisis de vivienda y sin un plan claro de reemplazo.

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Vista aérea de un barrio en Nueva York con edificios residenciales de ladrillo rojo, calles con coches y el horizonte de Manhattan y sus rascacielos al fondo.
Vista aérea de barrios residenciales en Nueva York, representando las áreas que enfrentarán mayores desafíos tras la finalización del programa de asistencia para alquileres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colapso anticipado del programa federal Emergency Housing Voucher amenaza con dejar a más de 5.200 familias de bajos ingresos en Nueva York al borde del desalojo antes de fin de año, pese a que este mecanismo fue concebido originalmente como un apoyo de una década para los hogares más vulnerables afectados por la crisis de vivienda derivada de la pandemia.

El mayor impacto se concentra en el Bronx, donde aproximadamente 2.500 hogares dependen de este subsidio; le siguen Brooklyn, con más de 1.200 beneficiarios, y Queens, con cerca de 870 familias.

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En el distrito representado por Ritchie Torres, casi 1.500 destinatarios reciben los vouchers, conformando un foco crítico de esta amenaza inminente. La falta de una estrategia de reemplazo por parte de las autoridades es señalada por datos oficiales recopilados por Gothamist.

Grupo de adultos y niños sentados en el suelo sobre mantas y cartones en una calle de Nueva York. Un hombre come fideos. Un taxi amarillo en el fondo.
El colapso anticipado del programa federal Emergency Housing Voucher amenaza con dejar a más de 5.200 familias de bajos ingresos en Nueva York al borde del desalojo antes de fin de año,(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa que termina antes de lo previsto y sin reemplazo claro

El Emergency Housing Voucher fue creado en 2021, durante la pandemia, como una respuesta federal extraordinaria de USD 5.000 millones destinada a evitar una ola masiva de desalojos.

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Sin embargo, la administración Trump anunció en 2025 la extinción anticipada de los fondos, cinco años antes de lo planeado, sin previsión de nuevas asignaciones presupuestarias.

Nueva York es el mayor beneficiario individual del país en este programa, que distribuye subsidios a hogares previamente inhabilitados para otras ayudas, como familias que huyen de la violencia doméstica o jóvenes en situación de calle.

Ilustración digital de una mano entregando un Emergency Housing Voucher a una familia. En el fondo, edificios, avisos de desalojo y el virus COVID-19.
El Emergency Housing Voucher fue creado en 2021, durante la pandemia, como una respuesta federal extraordinaria de USD 5.000 millones destinada a evitar una ola masiva de desalojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad ha intentado responder destinando apoyo temporal a unos 2.000 hogares, pero la propia NYCHA advirtió a Gothamist que carece de recursos para sostener un esquema alternativo universal.

Para quienes acceden a estos vouchers, perder la ayuda es la diferencia entre conservar una vivienda digna o caer en la indigencia. Tania Erceg, de 45 años, trabajadora en una cafetería de Brooklyn y madre de un niño de 11, explicó a Gothamist que la asistencia le permitió salir de un refugio para personas sin hogar y que, sin la subvención, no tiene forma de cubrir el alquiler mensual de USD 2.968.

Falta de vivienda asequible y presión sobre el sistema

El agravamiento de la situación responde, en parte, a la escasa oferta de alquileres accesibles. Según la encuesta de viviendas de la ciudad citada por Gothamist, en las últimas tres décadas desaparecieron unas 600.000 unidades con renta inferior a USD 1.500; actualmente, los apartamentos por menos de USD 1.100 son casos contados. La mediana del alquiler se ha elevado a aproximadamente USD 3.000 en el Bronx y USD 4.800 en Manhattan, de acuerdo con StreetEasy.

Grupo diverso de personas; algunas sostienen carteles "EHV VOUCHER APPROVED". Detrás, un letrero "Emergency Housing Voucher Program" y edificios con avisos de desalojo.
Para quienes acceden a estos vouchers, perder la ayuda es la diferencia entre conservar una vivienda digna o caer en la indigencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel estatal, la Asamblea y el Senado de Nueva York presentó una propuesta para incrementar la financiación del programa local Housing Access Voucher Program (HAVP), de USD 50 millones en 2025 a USD 250 millones en la próxima asignación presupuestaria. Judith Goldiner, de la organización Legal Aid Society, declaró que se trata de un problema que puede resolverse con recursos estatales. Por su parte, la asambleísta demócrata Linda Rosenthal advirtió que, si desaparecen los Emergency Housing Vouchers, se abrirían múltiples frentes de crisis.

Reclamos políticos y falta de planificación

En la esfera federal, tanto la gobernadora Kathy Hochul como la senadora Kirsten Gillibrand dirigieron la responsabilidad hacia el Congreso. La decisión de retirar el apoyo cinco años antes de lo previsto, comunicada oficialmente en marzo de 2025, dejó a los gobiernos locales sin margen de reacción.

El análisis del sitio mencionado también resalta divisiones en la delegación neoyorquina en la Cámara de Representantes y la falta de respuestas de algunos legisladores. En paralelo, la NYCHA ha recomendado a los destinatarios de los vouchers solicitar acceso a viviendas públicas, aunque reconoce que la disponibilidad es insuficiente.

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