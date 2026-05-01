Así puedes desactivar la inteligencia artificial en tu Galaxy

Los Galaxy más recientes ofrecen controles para limitar el uso de inteligencia artificial en aplicaciones y servicios. (Europa Press)

Los teléfonos Galaxy integran cada vez más funciones de inteligencia artificial en su sistema operativo y aplicaciones. Aunque muchas de estas herramientas pueden resultar útiles, no todos los usuarios desean que la IA intervenga en todas las áreas de su dispositivo.

Opciones para desactivar la IA en servicios individuales

Con cada nueva generación de smartphones Galaxy, Samsung amplía el abanico de funciones de inteligencia artificial. La serie Galaxy S26 no es la excepción. Sin embargo, la compañía permite a los usuarios tener control sobre qué servicios permanecerán activos.

PUBLICIDAD

Para desactivar la IA en servicios individuales, CNET recomienda los siguientes pasos:

Accede a Configuración desde el menú principal del teléfono.

Selecciona la opción Galaxy AI .

Dentro de ese apartado, aparecerá una lista de los servicios y aplicaciones que utilizan funciones de IA.

Selecciona el servicio que deseas desactivar y utiliza el interruptor correspondiente para apagarlo.

La opción Galaxy AI permite elegir qué funciones de IA permanecen activas en el smartphone. (Reuters)

El sistema permite elegir en detalle qué aplicaciones o herramientas seguirán utilizando inteligencia artificial y cuáles no, adaptando la experiencia a las preferencias de cada usuario.

PUBLICIDAD

Control de privacidad: procesamiento local de datos

Para quienes priorizan la privacidad, la marca ofrece una opción adicional dentro del menú Galaxy AI. En la parte inferior de la pantalla de configuración, existe un interruptor que impide que la IA envíe datos a la nube. Al activar esta función, el procesamiento de datos se realiza únicamente en el dispositivo, sin compartir información con los servidores de Samsung.

Esto proporciona mayor seguridad y control sobre la información personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas funciones de IA, especialmente aquellas que requieren conexión a internet, dejarán de estar disponibles o perderán parte de su utilidad.

PUBLICIDAD

Las opciones de privacidad en Galaxy AI refuerzan la protección de la información personal. (Reuters)

Cómo desactivar o reemplazar Bixby

Bixby es el asistente digital propio de Samsung, basado en inteligencia artificial. Si se busca limitar la intervención de la IA en el dispositivo, desactivar o reemplazar Bixby es otro paso recomendable.

La compañía permite cambiar el asistente predeterminado por otro de preferencia, siendo el Asistente de Google la opción más común. El procedimiento, según el medio especializado, es el siguiente:

PUBLICIDAD

Entra en Configuración .

Pulsa Aplicaciones .

Selecciona Aplicaciones predeterminadas .

Elige la opción Asistente digital .

Cambia la configuración a Google.

Con estos pasos, el Asistente de Google reemplazará a Bixby como asistente de voz. En los modelos más recientes, como el Galaxy S26, Bixby puede no estar disponible por defecto. No obstante, si la aplicación está instalada o si se descarga desde la tienda oficial, es posible modificar la configuración en cualquier momento.

Samsung facilita la personalización del asistente digital, permitiendo reemplazar Bixby por Google. (Europa Press)

Qué implica desactivar la IA en un teléfono Android

En los teléfonos Android, la inteligencia artificial está integrada en múltiples áreas del sistema, como el teclado, la cámara y las sugerencias inteligentes del sistema operativo. Algunas funciones de IA pueden resultar útiles para mejorar la experiencia del usuario, mientras que otras pueden ser innecesarias o incluso invasivas, informa Android Police.

PUBLICIDAD

Aunque es posible desactivar muchas de estas herramientas desde el menú de configuración, otras requieren modificar los permisos de las aplicaciones o recurrir a soluciones de terceros para eliminarlas por completo.

Los fabricantes diseñan estas funciones para que sean parte esencial de la experiencia Android, lo que hace que algunas se reactiven tras una actualización o que desactivarlas implique sacrificar ciertas ventajas. Por ejemplo, si se desactiva la optimización inteligente de la batería, la autonomía del dispositivo puede verse afectada.

PUBLICIDAD

Por estas razones, lo más recomendable es desactivar las funciones de IA de manera individual, adaptando el sistema a las necesidades y preferencias personales sin comprometer el rendimiento general del teléfono.