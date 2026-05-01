Tecno

Así puedes desactivar la inteligencia artificial en tu Galaxy

El control sobre la inteligencia artificial se adapta a las necesidades y preferencias de cada usuario

Guardar
Los Galaxy más recientes ofrecen controles para limitar el uso de inteligencia artificial en aplicaciones y servicios. (Europa Press)
Los Galaxy más recientes ofrecen controles para limitar el uso de inteligencia artificial en aplicaciones y servicios. (Europa Press)

Los teléfonos Galaxy integran cada vez más funciones de inteligencia artificial en su sistema operativo y aplicaciones. Aunque muchas de estas herramientas pueden resultar útiles, no todos los usuarios desean que la IA intervenga en todas las áreas de su dispositivo.

Opciones para desactivar la IA en servicios individuales

Con cada nueva generación de smartphones Galaxy, Samsung amplía el abanico de funciones de inteligencia artificial. La serie Galaxy S26 no es la excepción. Sin embargo, la compañía permite a los usuarios tener control sobre qué servicios permanecerán activos.

PUBLICIDAD

Para desactivar la IA en servicios individuales, CNET recomienda los siguientes pasos:

  • Accede a Configuración desde el menú principal del teléfono.
  • Selecciona la opción Galaxy AI.
  • Dentro de ese apartado, aparecerá una lista de los servicios y aplicaciones que utilizan funciones de IA.
  • Selecciona el servicio que deseas desactivar y utiliza el interruptor correspondiente para apagarlo.
La opción Galaxy AI permite elegir qué funciones de IA permanecen activas en el smartphone. (Reuters)
La opción Galaxy AI permite elegir qué funciones de IA permanecen activas en el smartphone. (Reuters)

El sistema permite elegir en detalle qué aplicaciones o herramientas seguirán utilizando inteligencia artificial y cuáles no, adaptando la experiencia a las preferencias de cada usuario.

PUBLICIDAD

Control de privacidad: procesamiento local de datos

Para quienes priorizan la privacidad, la marca ofrece una opción adicional dentro del menú Galaxy AI. En la parte inferior de la pantalla de configuración, existe un interruptor que impide que la IA envíe datos a la nube. Al activar esta función, el procesamiento de datos se realiza únicamente en el dispositivo, sin compartir información con los servidores de Samsung.

Esto proporciona mayor seguridad y control sobre la información personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas funciones de IA, especialmente aquellas que requieren conexión a internet, dejarán de estar disponibles o perderán parte de su utilidad.

Las opciones de privacidad en Galaxy AI refuerzan la protección de la información personal. (Reuters)
Las opciones de privacidad en Galaxy AI refuerzan la protección de la información personal. (Reuters)

Cómo desactivar o reemplazar Bixby

Bixby es el asistente digital propio de Samsung, basado en inteligencia artificial. Si se busca limitar la intervención de la IA en el dispositivo, desactivar o reemplazar Bixby es otro paso recomendable.

La compañía permite cambiar el asistente predeterminado por otro de preferencia, siendo el Asistente de Google la opción más común. El procedimiento, según el medio especializado, es el siguiente:

  • Entra en Configuración.
  • Pulsa Aplicaciones.
  • Selecciona Aplicaciones predeterminadas.
  • Elige la opción Asistente digital.
  • Cambia la configuración a Google.

Con estos pasos, el Asistente de Google reemplazará a Bixby como asistente de voz. En los modelos más recientes, como el Galaxy S26, Bixby puede no estar disponible por defecto. No obstante, si la aplicación está instalada o si se descarga desde la tienda oficial, es posible modificar la configuración en cualquier momento.

Samsung facilita la personalización del asistente digital, permitiendo reemplazar Bixby por Google. (Europa Press)
Samsung facilita la personalización del asistente digital, permitiendo reemplazar Bixby por Google. (Europa Press)

Qué implica desactivar la IA en un teléfono Android

En los teléfonos Android, la inteligencia artificial está integrada en múltiples áreas del sistema, como el teclado, la cámara y las sugerencias inteligentes del sistema operativo. Algunas funciones de IA pueden resultar útiles para mejorar la experiencia del usuario, mientras que otras pueden ser innecesarias o incluso invasivas, informa Android Police.

Aunque es posible desactivar muchas de estas herramientas desde el menú de configuración, otras requieren modificar los permisos de las aplicaciones o recurrir a soluciones de terceros para eliminarlas por completo.

Los fabricantes diseñan estas funciones para que sean parte esencial de la experiencia Android, lo que hace que algunas se reactiven tras una actualización o que desactivarlas implique sacrificar ciertas ventajas. Por ejemplo, si se desactiva la optimización inteligente de la batería, la autonomía del dispositivo puede verse afectada.

Por estas razones, lo más recomendable es desactivar las funciones de IA de manera individual, adaptando el sistema a las necesidades y preferencias personales sin comprometer el rendimiento general del teléfono.

Temas Relacionados

GalaxyInteligencia artificialSamsungCelularesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La IA no mejora la atención al cliente sola: el factor que las empresas están ignorando

Un modelo de IA puede ser técnicamente sofisticado y aun así producir respuestas genéricas, inconsistentes o poco útiles si no fue entrenado con información relevante

La IA no mejora la atención al cliente sola: el factor que las empresas están ignorando

OpenAI se toma en serio la seguridad de las cuentas de ChatGPT: ahora incluirá llaves de seguridad físicas

La nueva Seguridad Avanzada de Cuentas elimina el acceso mediante contraseñas y SMS

OpenAI se toma en serio la seguridad de las cuentas de ChatGPT: ahora incluirá llaves de seguridad físicas

Si vas a cumplir 40 años, este sería el celular ideal, según la IA

Gemini enmarcó su respuesta en torno a un concepto central: el móvil perfecto a esta edad no es el más potente ni el más sofisticado

Si vas a cumplir 40 años, este sería el celular ideal, según la IA

Guía 2026: cómo usar la IA de Google para ahorrar dinero y tiempo en los viajes

Desde la creación de rutas personalizadas en un solo clic hasta buscar las mejores ofertas en hoteles y vuelos, la inteligencia artificial facilita la planificación de las vacaciones

Guía 2026: cómo usar la IA de Google para ahorrar dinero y tiempo en los viajes

Desarrollan un sistema de computación óptica que ejecuta IA con 90% menos de energía

El sistema utiliza fotones para procesar datos, superando las limitaciones de los chips de silicio convencionales

Desarrollan un sistema de computación óptica que ejecuta IA con 90% menos de energía
DEPORTES
El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

El video del rapto de furia de Colidio: el golpe a la cámara cuando lo estaba filmando en la pausa de hidratación

River Plate le ganó 1-0 sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

La insólita discusión entre Sebastián Villa y Matías Fernández en plena goleada de Independiente Rivadavia por la Libertadores

TELESHOW
Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

Juana Repetto aclaró sus dichos acerca de su último embarazo y reflexionó sobre los hijos sorpresa: “‘Arafue’ puede fallar”

La reflexión de Juli Poggio y La Tora Villar sobre las críticas que reciben en redes sociales: “Se dicen cosas muy feas”

Camilota impactó a sus seguidores al mostrar cuánto dinero tiene en su cuenta y recibió todo tipo de críticas

Brenda Gandini habló de los rumores de separación con Gonzalo Heredia: “Agota un poco”

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo evoluciona su salud

INFOBAE AMÉRICA

OIJ pide ayuda urgente para ubicar a adolescente de 15 años y su bebé desaparecidas en Cartago, Costa Rica

OIJ pide ayuda urgente para ubicar a adolescente de 15 años y su bebé desaparecidas en Cartago, Costa Rica

El Salvador: Gas propano sin variaciones en su costo durante el mes de mayo

El sector textil y de confección de El Salvador impulsa el 26 % de las exportaciones en el primer trimestre de 2026

Presidente Mulino convoca a la Asamblea para tratar ley que permitiría a Panamá salir de lista discriminatoria de la Unión Europea

Nuevo feminicidio: Joven madre es asesinada y reaviva alerta por violencia contra las mujeres en Honduras