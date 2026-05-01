Google lanza Fuentes Preferidas para que elijas tú qué noticias ver y cuáles no

Dentro del buscador, basta con tocar el ícono de estrella que aparece junto a Noticias Destacadas y agregar los sitios deseados a la lista personal. (REUTERS/Annegret Hilse / Google)

Google lanzó Fuentes Preferidas, una función que permite a los usuarios decidir qué medios y sitios aparecen con mayor frecuencia en la sección Noticias Destacadas del buscador.

La herramienta ya está activa a nivel global en todos los idiomas compatibles y marca un cambio en la forma en que la plataforma distribuye la información noticiosa: en lugar de que el algoritmo decida solo, el usuario tiene ahora una palanca directa para influir en lo que ve.

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Cómo funciona Fuentes Preferidas en Google y cómo activarla

El proceso de configuración es inmediato. Dentro del buscador, basta con tocar el ícono de estrella que aparece junto a Noticias Destacadas y agregar los sitios deseados a la lista personal. A partir de ese momento, Google priorizará esos medios en los resultados noticiosos que muestra a ese usuario.

Así puedes seleccionar una noticia como Fuentes Preferidas. (Google)

Según informó Google, el impacto de marcar un sitio como Fuente Preferida es concreto y medible: los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a ese sitio después de haberlo seleccionado. Ese dato sugiere que la función no solo cambia qué aparece en pantalla, sino también cómo los usuarios se relacionan con los medios que consumen.

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Qué medios están eligiendo los usuarios y qué revela ese dato

Desde su lanzamiento, las personas ya seleccionaron más de 200.000 sitios únicos como fuentes preferidas. La variedad de esas elecciones abarca desde blogs locales de nicho hasta redacciones y sitios de noticias globales, lo que muestra que el interés no se concentra en los medios más grandes sino que se distribuye de forma amplia entre distintos tipos de publicaciones.

Ese comportamiento refleja una tendencia que Google identificó con esta función: los lectores quieren conectarse con las fuentes que más valoran, y cuando tienen la herramienta para hacerlo, la usan de forma activa y diversa.

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Según informó Google, el impacto de marcar un sitio como Fuente Preferida es concreto y medible. REUTERS/Danielle Villasana

Cómo Google Discover adivina tus intereses y cómo puedes tomar el control

Google Discover funciona como un periódico digital personalizado que no espera a que el usuario haga una búsqueda. A diferencia del buscador tradicional, donde la persona escribe una pregunta para obtener una respuesta, Discover invierte ese proceso: analiza la actividad del usuario dentro del ecosistema de Google y anticipa qué contenido le puede interesar antes de que lo solicite.

Para construir ese muro de noticias, el sistema analiza tres fuentes de información. La primera es el historial de búsquedas: si el usuario ha consultado recetas saludables, resultados de la Fórmula 1 o ha visto videos relacionados en YouTube, Discover toma nota de esos patrones.

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La segunda es la ubicación del dispositivo, que le permite mostrar noticias locales, alertas del clima o eventos cercanos. La tercera son las interacciones directas con el contenido: si el usuario se detiene cinco minutos en un artículo sobre tecnología, el sistema interpreta que ese tema le interesa; si hace scroll rápido sobre noticias de farándula, entiende que prefiere saltárselas.

Google Discover funciona como un periódico digital personalizado que no espera a que el usuario haga una búsqueda.

Acceder a Discover desde el celular tiene tres rutas. En Android, basta con deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda para encontrar el muro de contenido. También aparece al abrir la aplicación oficial de Google y al abrir una pestaña nueva en el navegador Chrome, donde el contenido se despliega justo debajo de la barra de búsqueda.

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El comportamiento de Discover mejora cuanto más lo usa el usuario de forma activa. Cada tarjeta de noticia tiene controles que permiten ajustar las preferencias en tiempo real. El botón de corazón indica que se quiere ver más contenido similar.

Los tres puntos en la esquina de cada tarjeta abren un menú con opciones para descartar un tema específico o bloquear por completo un medio de comunicación, lo que resulta útil para filtrar fuentes poco confiables. Cuando el usuario busca un tema concreto en Google y aparece un botón que dice “Seguir”, activarlo convierte ese asunto en una prioridad dentro del muro.

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En la práctica, Discover funciona como un motor de recomendación que se calibra con el uso. Cuanto más se le indica qué resulta interesante y qué no, más preciso se vuelve el contenido que muestra cada día.