Se alcanzó el límite de la segunda asignación de visas H-2B para trabajadores temporales que regresan

El programa H-2B permite a empleadores contratar trabajadores extranjeros cuando no hay mano de obra local suficiente para empleos temporales no agrícolas (Reuters).

Las autoridades migratorias informaron que ya no se aceptan nuevas solicitudes bajo el cupo regular ni en la segunda asignación de 27.736 visas adicionales H-2B para trabajadores temporales no agrícolas que regresan al país, correspondientes al año fiscal 2026 para empleos con fecha de inicio entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Esta medida impacta tanto a empresas estadounidenses con necesidades estacionales como a miles de migrantes que buscan regresar a Estados Unidos para obtener un empleo temporal, luego de haber recibido una visa H-2B o el estatus H-2B en alguno de los últimos tres años fiscales.

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No obstante, aún permanecen disponibles visas H-2B suplementarias para empleos que comienzan entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026, siempre que los empleadores cumplan con los requisitos del programa.

Cómo funciona el programa H-2B

El programa H-2B permite a empleadores estadounidenses o agentes de empleo autorizados contratar extranjeros para cubrir trabajos temporales no agrícolas. El requisito fundamental radica en que los empleadores deben demostrar que no hay trabajadores estadounidenses suficientes, capacitados y disponibles para realizar dichas tareas. Además, la contratación no debe afectar de manera negativa los salarios ni las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en puestos similares.

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El acceso a estas visas exige que la solicitud sea tramitada por un empleador estadounidense o un agente autorizado, con la documentación y certificación pertinentes. Las empresas deben presentar el Formulario I-129 junto con una certificación laboral válida emitida por el Departamento de Trabajo (DOL).

El programa H-2B exige que los empleadores demuestren escasez de mano de obra local y que la contratación no afecte condiciones laborales ni salarios de empleados estadounidenses.

Tipos de necesidades del empleador

Según detalla USCIS, la necesidad del empleador debe ser temporal. Existen cuatro modalidades reconocidas: necesidad única, necesidad por temporada, necesidad por carga máxima y necesidad intermitente. Cada una responde a situaciones específicas, como aumentos estacionales en la demanda, eventos excepcionales o picos temporales de actividad.

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La necesidad por única vez se aplica cuando una empresa contrata trabajadores temporales para tareas que no había requerido previamente y que no volverá a necesitar. También abarca situaciones en las que un evento puntual y de corta duración obliga a la incorporación excepcional de personal externo.

Por otro lado, la necesidad estacional corresponde a trabajos vinculados a una época específica del año. Estas labores obedecen a patrones recurrentes y previsibles, como ocurre en sectores turísticos o industrias manufactureras. No se consideran estacionales los empleos cuya duración resulta impredecible o depende de factores variables.

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En el caso de la necesidad por carga máxima, se da cuando una empresa con personal permanente experimenta un incremento temporal en la demanda de sus servicios. La contratación de trabajadores temporales atiende ese pico de trabajo. Los empleados adicionales no forman parte de la plantilla regular.

La necesidad intermitente contempla situaciones en las que una empresa requiere personal solo en ocasiones puntuales para actividades concretas. No existe personal fijo para estas tareas. La demanda es esporádica y carece de un patrón regular.

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Las visas H-2B atienden necesidades temporales de los empleadores, que se clasifican en única vez, estacional, carga máxima e intermitente.

Límites, asignaciones y ampliaciones extraordinarias

El Congreso de Estados Unidos fijó en 66.000 el número anual de visas H-2B, divididas en dos periodos: 33.000 para la primera mitad del año fiscal (1 de octubre a 31 de marzo) y 33.000 para la segunda (1 de abril al 30 de septiembre). Las visas no utilizadas en la primera parte pueden reasignarse al segundo segmento, pero no es posible transferir remanentes de un año fiscal a otro.

Para el año fiscal 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) autorizaron una ampliación extraordinaria de hasta 64.716 visas suplementarias. Esta medida solo aplicó para empleadores que acrediten que enfrentarían daños irreparables sin el personal adicional.

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El Congreso de EE.UU. establece el límite anual de 66.000 visas H-2B, distribuidas en dos segmentos fiscales sin traspaso de remanentes entre años (Reuters).

Recomendaciones para migrantes y empleadores

El agotamiento del cupo para la segunda asignación de visas H-2B de 2026 supone que quienes no hayan presentado su solicitud antes de la fecha límite quedarán fuera del proceso en esta ronda.

La demanda por este tipo de permisos es alta, ya que sectores como el turismo, la construcción y los servicios suelen requerir refuerzos temporales en determinadas épocas del año.

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A raíz del cierre del cupo, la recomendación tanto para empleadores como para migrantes interesados en las visas H-2B es monitorear los anuncios oficiales de USCIS y preparar la documentación necesaria para futuras asignaciones, en particular para empleos que inician entre mayo y septiembre de 2026.