Estados Unidos

Se alcanzó el límite de la segunda asignación de visas H-2B para trabajadores temporales que regresan

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) notificó que se agotó el cupo de solicitudes destinadas a empleos no agrícolas con inicio en abril de 2026, lo que impacta en las oportunidades laborales de migrantes y la planificación de empleadores

Guardar
Vista exterior de la entrada principal de un edificio de USCIS con su letrero, el sello del Departamento de Seguridad Nacional y banderas, con personas afuera
El programa H-2B permite a empleadores contratar trabajadores extranjeros cuando no hay mano de obra local suficiente para empleos temporales no agrícolas (Reuters).

Las autoridades migratorias informaron que ya no se aceptan nuevas solicitudes bajo el cupo regular ni en la segunda asignación de 27.736 visas adicionales H-2B para trabajadores temporales no agrícolas que regresan al país, correspondientes al año fiscal 2026 para empleos con fecha de inicio entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

Esta medida impacta tanto a empresas estadounidenses con necesidades estacionales como a miles de migrantes que buscan regresar a Estados Unidos para obtener un empleo temporal, luego de haber recibido una visa H-2B o el estatus H-2B en alguno de los últimos tres años fiscales.

PUBLICIDAD

No obstante, aún permanecen disponibles visas H-2B suplementarias para empleos que comienzan entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2026, siempre que los empleadores cumplan con los requisitos del programa.

Cómo funciona el programa H-2B

El programa H-2B permite a empleadores estadounidenses o agentes de empleo autorizados contratar extranjeros para cubrir trabajos temporales no agrícolas. El requisito fundamental radica en que los empleadores deben demostrar que no hay trabajadores estadounidenses suficientes, capacitados y disponibles para realizar dichas tareas. Además, la contratación no debe afectar de manera negativa los salarios ni las condiciones de trabajo de los empleados estadounidenses en puestos similares.

PUBLICIDAD

El acceso a estas visas exige que la solicitud sea tramitada por un empleador estadounidense o un agente autorizado, con la documentación y certificación pertinentes. Las empresas deben presentar el Formulario I-129 junto con una certificación laboral válida emitida por el Departamento de Trabajo (DOL).

La visa H-2B está destinada a trabajos diferentes al sector agrícola por un periodo de tres meses, con posibilidad de prórroga - crédito USCIS
El programa H-2B exige que los empleadores demuestren escasez de mano de obra local y que la contratación no afecte condiciones laborales ni salarios de empleados estadounidenses.

Tipos de necesidades del empleador

Según detalla USCIS, la necesidad del empleador debe ser temporal. Existen cuatro modalidades reconocidas: necesidad única, necesidad por temporada, necesidad por carga máxima y necesidad intermitente. Cada una responde a situaciones específicas, como aumentos estacionales en la demanda, eventos excepcionales o picos temporales de actividad.

La necesidad por única vez se aplica cuando una empresa contrata trabajadores temporales para tareas que no había requerido previamente y que no volverá a necesitar. También abarca situaciones en las que un evento puntual y de corta duración obliga a la incorporación excepcional de personal externo.

Por otro lado, la necesidad estacional corresponde a trabajos vinculados a una época específica del año. Estas labores obedecen a patrones recurrentes y previsibles, como ocurre en sectores turísticos o industrias manufactureras. No se consideran estacionales los empleos cuya duración resulta impredecible o depende de factores variables.

En el caso de la necesidad por carga máxima, se da cuando una empresa con personal permanente experimenta un incremento temporal en la demanda de sus servicios. La contratación de trabajadores temporales atiende ese pico de trabajo. Los empleados adicionales no forman parte de la plantilla regular.

La necesidad intermitente contempla situaciones en las que una empresa requiere personal solo en ocasiones puntuales para actividades concretas. No existe personal fijo para estas tareas. La demanda es esporádica y carece de un patrón regular.

Visa Estados Unidos-Colombia
Las visas H-2B atienden necesidades temporales de los empleadores, que se clasifican en única vez, estacional, carga máxima e intermitente.

Límites, asignaciones y ampliaciones extraordinarias

El Congreso de Estados Unidos fijó en 66.000 el número anual de visas H-2B, divididas en dos periodos: 33.000 para la primera mitad del año fiscal (1 de octubre a 31 de marzo) y 33.000 para la segunda (1 de abril al 30 de septiembre). Las visas no utilizadas en la primera parte pueden reasignarse al segundo segmento, pero no es posible transferir remanentes de un año fiscal a otro.

Para el año fiscal 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) autorizaron una ampliación extraordinaria de hasta 64.716 visas suplementarias. Esta medida solo aplicó para empleadores que acrediten que enfrentarían daños irreparables sin el personal adicional.

Una mujer de cabello oscuro, vestida con una camiseta a rayas, abre una puerta de cristal que muestra el sello del DHS y el texto de USCIS
El Congreso de EE.UU. establece el límite anual de 66.000 visas H-2B, distribuidas en dos segmentos fiscales sin traspaso de remanentes entre años (Reuters).

Recomendaciones para migrantes y empleadores

El agotamiento del cupo para la segunda asignación de visas H-2B de 2026 supone que quienes no hayan presentado su solicitud antes de la fecha límite quedarán fuera del proceso en esta ronda.

La demanda por este tipo de permisos es alta, ya que sectores como el turismo, la construcción y los servicios suelen requerir refuerzos temporales en determinadas épocas del año.

A raíz del cierre del cupo, la recomendación tanto para empleadores como para migrantes interesados en las visas H-2B es monitorear los anuncios oficiales de USCIS y preparar la documentación necesaria para futuras asignaciones, en particular para empleos que inician entre mayo y septiembre de 2026.

Temas Relacionados

Visas H-2BEstados UnidosMercado LaboralMigración LaboralEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guardería gratuita para empleados municipales en Nueva York: cómo inscribirse en el programa “The Little Apple”

La iniciativa del alcalde Mandani busca aliviar el gasto de cuidado infantil de los empleados públicos con un nuevo centro gratuito y con cupo limitado, cuya inscripción ya está habilitada

Guardería gratuita para empleados municipales en Nueva York: cómo inscribirse en el programa “The Little Apple”

Texas permite la reapertura de Camp Mystic tras tragedia que dejó 27 jóvenes fallecidos

El emblemático campamento vuelve a operar bajo nuevas regulaciones, luego de corregir las fallas que provocaron una de las peores crisis en su historia

Texas permite la reapertura de Camp Mystic tras tragedia que dejó 27 jóvenes fallecidos

Qué consecuencias traerá la falta de estacionamientos durante el Mundial en Los Ángeles para los asistentes a los partidos

La escasez de espacios de estacionamiento genera preocupación entre los fanáticos y plantea desafíos logísticos en la organización de los eventos deportivos más importantes del año en la ciudad

Qué consecuencias traerá la falta de estacionamientos durante el Mundial en Los Ángeles para los asistentes a los partidos

Cómo ahorrar USD 20 en TSA PreCheck en Estados Unidos en mayo

El beneficio aplica a menores de 30 años e incluye una rebaja en el programa que acelera los controles en aeropuertos.

Cómo ahorrar USD 20 en TSA PreCheck en Estados Unidos en mayo

Walmart, Target y Costco retiran cajas de autopago ante el incremento de robos y presión regulatoria

El sector ajusta sus métodos de atención por cambios legales y nuevas demandas comerciales

Walmart, Target y Costco retiran cajas de autopago ante el incremento de robos y presión regulatoria

TECNO

Así es la tecnología brasileña que ayudó a los astronautas en la misión Artemis 2 de la NASA

Así es la tecnología brasileña que ayudó a los astronautas en la misión Artemis 2 de la NASA

Criptomonedas en Colombia: cómo una regulación podría reducir costos de remesas y dar seguridad a todos

Así puedes escribir tu nombre con imágenes reales de la Tierra tomadas por satélites de la NASA

La burbuja de OpenAI podría estallar por una fuga incontrolable de usuarios

¿Quién tenía el coeficiente intelectual más alto? Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Albert Einstein

ENTRETENIMIENTO

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood a un día del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood a un día del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Una conmoción cerebral y un set laberíntico: las insólitas anécdotas de Adam Scott en el rodaje de Severance

De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

De ídolos vampíricos a estar al borde de la quiebra: la dura revelación de Ian Somerhalder y Nikki Reed

MUNDO

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Trump llamó al primer ministro designado de Irak y lo invitó a Washington

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar

Los fiscales del Vaticano insisten en restringir acceso a pruebas clave en el juicio por inversiones