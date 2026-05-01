Estados Unidos

La fiscal federal de Washington difundió un nuevo video con los momentos previos al tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La funcionaria Jeanine Pirro difundió imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, ahora en mayor calidad, correspondientes al día del hecho y a la jornada previa, en las que se observa al agresor deambulando por los pasillos del edificio y el gimnasio antes del ataque

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Los fiscales federales difundieron el jueves un video que muestra el momento en que un hombre armado pretendió irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para intentar asesinar al presidente Donald Trump. El incidente ocurrió el sábado por la noche en el Washington Hilton y provocó la interrupción del evento, al que asistieron periodistas, funcionarios y otras personalidades.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, publicó el video en medio de interrogantes sobre el origen del disparo que alcanzó a un agente del Servicio Secreto.

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En las imágenes, Cole Tomas Allen aparece corriendo a través de un magnetómetro y apuntando su arma al agente, quien respondió con cinco disparos. Pirro aclaró que no hay pruebas de que el agente haya recibido fuego amigo.

El video publicado muestra a Allen merodeando por el hotel el día anterior por los pasillos y el gimnasio del hotel Washington Hilton y, durante el incidente, avanzando rápidamente hacia los agentes antes de que la mayoría pudiera reaccionar. Solo un agente desenfundó su arma antes de que Allen pasara corriendo; según Pirro, ese agente fue quien recibió el disparo y respondió al atacante.

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Allen resultó herido durante el ataque, pero las autoridades señalaron que no fue alcanzado por disparos. Fue detenido durante su intento de ataque y el jueves aceptó permanecer encarcelado mientras espera el juicio, sin declarar culpabilidad ni inocencia en la audiencia ante el tribunal federal.

El sospechoso adquirió las armas en California y logró trasladarlas hasta la capital sin ser detectado en los puntos de embarque (U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS)
El sospechoso adquirió las armas en California y logró trasladarlas hasta la capital sin ser detectado en los puntos de embarque (U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS)

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, defendió el plan de seguridad, señalando que el atacante fue detenido en segundos y que el lugar contaba con estrictas medidas, incluida una distancia de 108 metros desde los detectores de metales hasta el lugar donde se encontraba Trump, con múltiples barreras y agentes armados.

Los fiscales detallaron que Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, se tomó una foto en su habitación de hotel minutos antes del ataque y portaba municiones, una funda para pistola de hombro y un cuchillo envainado. Según las imágens divulgadas, una escopeta calibre 12 de acción de bombeo —comprada el año pasado— y una pistola semiautomática calibre .38 adquirida en 2023 fueron parte del arsenal que portaba.

En un mensaje, Allen se autodenominó “Asesino Federal Amistoso” y expresó su descontento con acciones de la administración Trump.

Cole Tomas Allen, a suspect in the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner shooting, sits in the courtroom during a hearing after being charged with attempting to assassinate U.S. President Donald Trump, in Washington D.C., U.S., April 30, 2026, in this courtroom sketch. REUTERS/Emily Goff TPX IMAGES OF THE DAY
Cole Tomas Allen, a suspect in the White House Correspondents' Association (WHCA) dinner shooting, sits in the courtroom during a hearing after being charged with attempting to assassinate U.S. President Donald Trump, in Washington D.C., U.S., April 30, 2026, in this courtroom sketch. REUTERS/Emily Goff TPX IMAGES OF THE DAY

La defensa argumentó que el caso se basa en inferencias sobre la intención de Allen, señalando que en sus escritos nunca menciona directamente a Trump. Allen enfrenta cargos de intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego, con una posible condena a cadena perpetua si es declarado culpable.

El mandatario republicano habló tras el tiroteo registrado y afirmó que el sospechoso actuó motivado por un “odio profundo hacia los cristianos”. Trump sostuvo esta afirmación basándose en el análisis de un manifiesto y en información preliminar de las autoridades.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump destacó el componente ideológico del ataque. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, declaró. El mandatario subrayó que no fue un acto sin motivación, sino con un trasfondo claro: “Hay cosas muy fuertes en ese texto. Mucho enojo, mucho odio”, explicó sobre el material atribuido al atacante.

U.S. President Donald Trump takes questions from the media after signing an executive order in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., April 30, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
U.S. President Donald Trump takes questions from the media after signing an executive order in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., April 30, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

A su vez, también se refirió al entorno de Allen, sugiriendo que sus problemas ya eran conocidos. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Es difícil, lo entiendo, pero esto muestra lo grave de la situación”, afirmó.

(Con información de Associated Press)

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