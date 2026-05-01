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‘Yellowstone’: este es la fortuna que el elenco principal de la serie ha logrado

La serie que se estrenó en 2018 fue protagonizada por Kevin Costner y Kelly Reilly

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Yellowstone - Kevin Costner - Paramount+
Loas actores han acumulado una millonaria fortuna antes y después de su paso por "Yellowstone". (Créditos: Paramount+)

El universo televisivo de Yellowstone, creado por Taylor Sheridan, ha desarrollado un modelo de producción basado en contratos de largo plazo, compensaciones por episodio y expansión de franquicias.

La serie, estrenada en 2018, ha mantenido audiencias medias cercanas a los 12 millones de espectadores por episodio en sus etapas de mayor alcance y ha completado seis temporadas principales.

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A continuación te decimos cual es el patrimonio neto del elenco principal:

Kevin Costner

Yellowstone - Kevin Costner - Paramount+
Kevin Costner logró cobrar 1.3 millones de dólares por episodio en "Yellowstone". (Créditos: Paramount+)

Kevin Costner interpretó a John Dutton en la serie y representa el caso de mayor compensación dentro del reparto.

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Su participación comenzó con un pago estimado de 500 mil dólares por episodio en la primera temporada, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 1,3 millones de dólares por episodio en la quinta temporada.

En la sexta temporada planificada, su contrato contemplaba condiciones superiores, aunque el actor no continuó en la producción. En la quinta temporada, sus ingresos totales se situaron en torno a los 12 millones de dólares, según reportes de la industria.

Las estimaciones públicas sitúan su patrimonio en torno a los 250 millones de dólares, con variaciones según la inclusión de activos inmobiliarios y proyectos cinematográficos.

Kelly Reilly

Kelly Reilly inició en Yellowstone con un salario de 200 mil dólares por episodio. (Captura de video)
Kelly Reilly inició en Yellowstone con un salario de 200 mil dólares por episodio. (Captura de video)

Kelly Reilly interpretpo a Beth Dutton en la serie. Su compensación inicial se situó en torno a los 200 mil dólares por episodio, con incrementos progresivos en temporadas posteriores.

En la quinta temporada, su salario estimado alcanzó aproximadamente 700 mil dólares por episodio, lo que generó ingresos cercanos a 9,8 millones de dólares en esa temporada.

El total acumulado en la serie, sin incluir posibles acuerdos de participación en beneficios, se estima entre 20 y 25 millones de dólares.

En 2024 se reportaron negociaciones para un proyecto derivado centrado en su personaje, con cifras de hasta 1.5 millones de dólares por episodio. El acuerdo final no fue divulgado públicamente.

Su patrimonio estimado se sitúa en torno a los 5 millones de dólares en registros públicos, aunque análisis del sector apuntan a 20 millones de dólares si se incluyen ingresos recientes y estructuras familiares financieras.

Cole Hauser

El patrimonio de Cole Hauserse estima en 8 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El patrimonio de Cole Hauserse estima en 8 millones de dólares. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cole Hauser dio vida a Rip Wheeler. Su salario comenzó en torno a 200 mil dólares por episodio en 2018 y aumentó progresivamente hasta aproximadamente 700 mil dólares por episodio en la quinta temporada.

En esa etapa, sus ingresos totales alcanzaron aproximadamente 2.8 millones de dólares en una temporada de 14 episodios. Su patrimonio estimado se sitúa en torno a los 8 millones de dólares.

El actor proviene de una familia vinculada a la industria cinematográfica, con antecedentes en producción y actuación que incluyen a su madre Cass Warner y su abuelo Milton Sperling.

En 2024 participó en negociaciones para un proyecto derivado del universo de la serie, con cifras reportadas de hasta 1.25 millones de dólares por episodio, aunque los términos finales no fueron publicados.

Luke Grimes

Marshals una historia de Yellowstone
Luke Grimes tiene un patrimonio estimado en 4 millones de dólares.

Luke Grimes personificó a Kayce Dutton. Su salario inicial fue similar al del resto del reparto principal, con aproximadamente 200 mil dólares por episodio, con incrementos progresivos a lo largo de la serie.

Su patrimonio estimado es de aproximadamente 4 millones de dólares. En 2024 fue anunciado como protagonista de un proyecto derivado dentro del mismo universo narrativo, con estreno previsto para 2026.

Además de su actividad actoral, ha desarrollado una carrera musical en el género country, con un álbum lanzado en 2024.

Wes Bentley

Wes Bentley fue parte de 'Yellowstone' hasta la quinta temporada. (Captura de video)
Wes Bentley fue parte de 'Yellowstone' hasta la quinta temporada. (Captura de video)

Wes Bentley interpreta a Jamie Dutton. Su salario inicial se situó en torno a 200 mil dólares por episodio, con posibles incrementos en temporadas posteriores hasta la quinta temporada cuando su personaje salió de la trama.

Su patrimonio estimado es de aproximadamente 3 millones de dólares. Su trayectoria incluye participaciones en cine y televisión como American Beauty, The Hunger Games y Interstellar.

Kelsey Asbille

Kelsey Asbille tiene un patrimonio estimado en 3 millones de dólares. (Captura de video)
Kelsey Asbille tiene un patrimonio estimado en 3 millones de dólares. (Captura de video)

Kelsey Asbille interpreta a Monica Dutton. Su salario inicial fue de aproximadamente 200 mil dólares por episodio.

Su patrimonio estimado es de alrededor de 3 millones de dólares. Su trayectoria previa incluye series como One Tree Hill y Teen Wolf, además de su participación en Wind River (2017), dirigida por Taylor Sheridan, que precedió su incorporación a Yellowstone.

Gil Birmingham

Gil Birmingham ganó entre 200 mil y 500 mil dólares por episodio en Yellowstone. (Captura de video)
Gil Birmingham ganó entre 200 mil y 500 mil dólares por episodio en Yellowstone. (Captura de video)

Gil Birmingham personificó a Thomas Rainwater. Su compensación por episodio no ha sido divulgada públicamente, aunque estimaciones del sector lo sitúan entre 200 mil y 500 mil dólares por episodio.

Su patrimonio estimado se sitúa entre 1 y 2 millones de dólares. Su carrera incluye participaciones en producciones como The Twilight Saga, Hell or High Water y Wind River.

Taylor Sheridan

Taylor Sheridan
Taylor Sheridan no solo es el creador del universo de "Yellowstone", también ha actuado en la serie. (Escena de "Yellowstone")

El creador de la serie Taylor Sheridan es el principal responsable del universo narrativo de Yellowstone y sus derivados, incluyendo 1883, 1923 y otras producciones.

Su patrimonio estimado varía ampliamente según fuentes, desde aproximadamente 70 millones de dólares hasta cifras superiores cuando se incluyen activos como el rancho Four Sixes en Texas, adquirido en 2021 en una operación valorada en torno a 350 millones de dólares.

Sheridan participa como creador, guionista, productor y actor en distintas producciones del mismo universo, lo que centraliza la estructura de decisiones creativas y económicas del conjunto.

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