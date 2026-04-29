Estos cinco lugares reportan más serpientes en esta temporada y refuerzan advertencias para turistas en EEUU

La alta concentración de serpientes en cuerpos de agua del norte de Estados Unidos preocupa a autoridades ambientales y a Departamentos de Recursos Naturales estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del verano en el norte de Estados Unidos ha puesto de relieve la alta concentración de serpientes en cuerpos de agua de Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Michigan y Maine, una situación confirmada por autoridades ambientales y de recursos naturales. Residentes y turistas de estas zonas se ven directamente implicados, ya que la actividad recreativa en lagos y ríos aumenta en esta época. El tema ha cobrado relevancia tras la difusión de reportes de medios como FOX Weather, verificados con organismos estatales y federales.

Los Departamentos de Recursos Naturales y de Conservación Ambiental de estos estados, junto con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS), han señalado que la diversidad de serpientes en estos ambientes responde a factores ecológicos como la abundancia de presas, la vegetación ribereña y la existencia de humedales temporales. De acuerdo con estas fuentes, la mayoría de las especies presentes no representa riesgo para las personas, aunque existen casos puntuales de especies venenosas protegidas por la legislación.

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El fenómeno ha generado interés público, en parte por la publicación de listas y reportajes en medios estadounidenses como FOX Weather y World Atlas, donde se identifican cinco zonas del norte estadounidense con una presencia notable de serpientes en sus aguas. Estos contenidos han sido confirmados con estadísticas, inventarios de fauna y declaraciones oficiales de los organismos estatales.

¿Dónde se concentran las serpientes acuáticas en Estados Unidos?

De acuerdo con datos verificados por FOX Weather y refrendados por los departamentos estatales de recursos naturales, los cinco principales cuerpos de agua con mayor diversidad de serpientes en el norte de Estados Unidos son los siguientes:

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Saranac Lakes, Nueva York Door County, Wisconsin Río Misisipi, Minnesota Río Huron, Michigan Lago Sebago, Maine

Según el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC), en la región de los Saranac Lakes se encuentran principalmente culebras de agua del norte, culebras rayadas orientales y culebras verdes lisas. El Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin (WDNR) señala que Door County alberga culebras rayadas, marrones y de agua, todas no venenosas y adaptadas a las condiciones de las zonas ribereñas.

La mayoría de las especies de serpientes presentes en lagos y ríos norteños no son venenosas y cumplen un rol esencial en el equilibrio ecológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué especies predominan en estos cuerpos de agua?

Las especies que habitan estos ecosistemas son en su mayoría no venenosas y cumplen funciones ecológicas relevantes. De acuerdo con el DEC de Nueva York, las culebras de agua del norte (Nerodia sipedon), las culebras rayadas orientales (Thamnophis sirtalis) y las culebras verdes lisas (Opheodrys vernalis) suelen encontrarse en orillas y humedales. El WDNR confirma que en Door County la culebra marrón es frecuente en áreas de vegetación baja, mientras que la culebra rayada es común en senderos y costas.

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El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR) ha documentado en el río Misisipi poblaciones de culebras rayadas, marrones y de agua del norte, las cuales ocupan zonas inundables y riveras. Según el Departamento de Recursos Naturales de Michigan (MDNR), el río Huron y sus afluentes albergan principalmente culebras de agua, rayadas y marrones, con registros ocasionales de la cascabel massasauga oriental, especie protegida a nivel federal.

¿Existen serpientes venenosas en estas regiones?

La mayoría de las serpientes presentes en estos cuerpos de agua no son venenosas y no representan un peligro directo para las personas. Sin embargo, en el sureste de Minnesota se encuentra la serpiente de cascabel de madera (Crotalus horridus), especie que el DNR cataloga como amenazada en el estado. Una declaración del DNR establece: “En Minnesota, la serpiente de cascabel de madera es ahora poco común y está protegida por ley”.

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En Michigan, la massasauga oriental (Sistrurus catenatus) es la única serpiente venenosa nativa. El MDNR indica: “La massasauga oriental es tímida y rara vez representa un riesgo para las personas, pero está protegida por regulaciones federales y estatales debido a la reducción de su hábitat”. Ambos organismos han reforzado la información pública sobre la identificación y protección de estas especies.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York y los organismos de otros estados destacan la presencia de culebras de agua, rayadas, marrones y verdes lisas como especies frecuentes en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay tanta concentración de serpientes en estos ambientes?

Expertos de los organismos estatales y federales señalan que la abundancia de serpientes en estos cuerpos de agua se debe a factores ecológicos como la presencia de alimento, la cobertura vegetal y la dinámica de inundaciones estacionales. Según el DEC de Nueva York, los ciclos de crecida en lagos y ríos amplían las áreas de caza y refugio para las serpientes jóvenes. El WDNR explica que la vegetación ribereña y la existencia de zonas de marisma ofrecen protección ante depredadores y condiciones favorables para la reproducción.

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El MDNR resalta que las serpientes contribuyen al control de poblaciones de roedores, insectos y anfibios, equilibrando los ecosistemas acuáticos y terrestres. Las autoridades han insistido en que los avistamientos son esperables en entornos naturales y que las especies suelen evitar el contacto con las personas.

¿Qué medidas han tomado las autoridades?

Las agencias estatales y el USFWS han emitido recomendaciones para quienes visitan estos ambientes, en especial durante los meses cálidos. El WDNR aconseja transitar por senderos establecidos y evitar la manipulación de fauna silvestre. El DNR de Minnesota recuerda que la caza o captura de especies protegidas, como la cascabel de madera, está prohibida y puede ser sancionada.

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El USFWS ha implementado programas de monitoreo y recuperación para especies amenazadas como la massasauga oriental en Michigan. La agencia invita a la población a reportar avistamientos para reforzar las acciones de conservación y mantener la biodiversidad local.

¿Cuáles son las cifras y estadísticas oficiales?

El DEC de Nueva York reporta más de 17 especies de serpientes en el estado, de las cuales solo tres son venenosas y muy poco frecuentes en áreas recreativas.

El DNR de Minnesota ha documentado una disminución de hasta 50% en la población de cascabeles de madera en las últimas tres décadas, atribuida a la pérdida de hábitat.

El MDNR estima que la massasauga oriental ocupa menos del 40% de su rango histórico en Michigan.

El WDNR indica que la densidad de culebras por kilómetro cuadrado en los ambientes ribereños de Door County es superior a la media estatal.

Serpientes venenosas como la massasauga oriental en Michigan y la cascabel de madera en Minnesota son poco habituales, están protegidas por ley y rara vez representan un riesgo para las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Ha habido cambios recientes en la regulación o el acceso a estos lugares?

Las regulaciones estatales sobre la protección de especies y el acceso a los cuerpos de agua se mantienen, aunque algunos parques han fortalecido la señalización y la información sobre fauna local. Autoridades de los cinco estados han intensificado campañas de educación ambiental y han actualizado materiales informativos para visitantes y residentes. El MDNR ha señalado la importancia de informar sobre la identificación de especies protegidas y la necesidad de no intervenir en su hábitat.

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¿Cuál es el impacto para residentes y turistas?

La alta diversidad de serpientes se interpreta como un indicador de buena salud ambiental en lagos y ríos del norte de Estados Unidos, según los organismos estatales y el USFWS. Las autoridades insisten en que la convivencia con la fauna local es parte de la experiencia en parques y reservas, y que la información actualizada permite minimizar riesgos y favorecer la protección de especies amenazadas. Residentes y turistas pueden consultar fuentes oficiales y seguir las recomendaciones para disfrutar de los espacios naturales sin incidentes.

¿Qué se recomienda a quienes visitan estos cuerpos de agua?

Las agencias ambientales recomiendan:

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Mantenerse en senderos señalizados y evitar adentrarse en zonas de vegetación densa.

No manipular serpientes ni otros animales silvestres.

Informarse en los centros de visitantes sobre las especies presentes y las normativas locales.

Reportar avistamientos de serpientes protegidas a las autoridades.

Respetar la señalización y las advertencias sobre fauna nativa.

Estas indicaciones buscan reducir la interacción negativa entre humanos y serpientes, así como proteger la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y ribereños.