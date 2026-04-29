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Estados Unidos aseguró que 20 buques permanecen varados en un puerto estratégico de Irán debido al bloqueo naval

La restricción impide la navegación normal, afecta rutas comerciales hacia Afganistán y Asia Central y agrava la presión sobre el comercio marítimo en toda la región

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Navieras internacionales reportan pérdidas millonarias por la detención de embarcaciones en Irán (Europa Press)
Navieras internacionales reportan pérdidas millonarias por la detención de embarcaciones en Irán (Europa Press)

Estados Unidos afirmó que 20 buques permanecen varados en el puerto iraní de Chah Bahar debido a un bloqueo naval que detuvo casi por completo el tráfico marítimo en esta terminal clave para el comercio regional.

El Comando Central de Estados Unidos informó en su cuenta oficial de X que la medida, vigente desde el 13 de abril, paralizó las operaciones en Chah Bahar, donde antes anclaban en promedio cinco embarcaciones diarias.

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La actual situación afecta a intereses iraníes y a rutas comerciales hacia Afganistán y Asia Central, según datos del Comando Central estadounidense. El puerto de Chah Bahar es estratégico por ser la única salida directa de Irán al océano Índico y permitir eludir el paso por el estrecho de Ormuz.

El bloqueo estadounidense se implementó en un contexto de crecientes tensiones militares y políticas con Irán. Paralelamente, las fuerzas de Estados Unidos han incrementado las operaciones de intercepción en la región.

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Durante la jornada, capturaron una embarcación comercial en el mar Arábigo bajo sospecha de dirigirse a un puerto iraní, aunque fue liberada después de verificarse su destino.

Fuerzas estadounidenses detuvieron una embarcación comercial en el mar Arábigo bajo sospecha de dirigirse a Irán (Reuters)
Fuerzas estadounidenses detuvieron una embarcación comercial en el mar Arábigo bajo sospecha de dirigirse a Irán (Reuters)

El Comando Central comunicó también la detención del petrolero M/T Stream, de bandera iraní, y la captura de al menos dos cargueros en semanas previas, lo que elevó la presión sobre el comercio marítimo persa y generado una acumulación de buques en puertos bajo vigilancia.

Las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas. Fuentes militares estadounidenses indicaron que la segunda ronda de conversaciones prevista en Islamabad fue pospuesta sin nueva fecha.

El bloqueo y la escalada militar impactó el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico y especialmente en el estrecho de Ormuz. La navegación en esa zona quedó prácticamente paralizada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a fines de febrero, lo que generó graves consecuencias para el comercio energético global.

El buque Mubaraz, operado por la compañía nacional de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos (Adnoc), logró abandonar el Golfo Pérsico y cruzar el estrecho de Ormuz, un corredor fundamental para el comercio global de energía, que estaba casi totalmente inaccesible desde que estalló el conflicto en Medio Oriente a finales de febrero.

Vista aérea de un gran barco transportador de GNL negro con la marca "SAMUEL A" y cuatro tanques esféricos blancos, navegando en el mar gris
El buque Mubaraz logró cruzar el estrecho de Ormuz con una carga completa de gas natural licuado (Facerebook)

Aproximadamente el 20% del comercio global de GNL depende de la ruta por Ormuz, lo que obligó a navieras a extremar precauciones, incluyendo la desactivación de sistemas de rastreo o el uso de identificaciones falsas para evitar ser interceptadas.

La travesía del Mubaraz no mostró manipulación en los registros, lo que analistas internacionales interpretaron como una señal positiva para la industria, aunque advirtieron que se trató de un caso excepcional. Otros intentos de cruzar la zona fracasaron, como el de buques cisterna Qataríes.

(Con información de EFE)

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