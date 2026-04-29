Trump publicó una imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán: “¡Más les vale espabilar pronto!”

Trump aseguró que el régimen iraní no logra organizarse: “¡Más les vale espabilar pronto!”. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente al régimen de Irán ante su persistente negativa para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente. El mandatario insistitó en que la firma de una acuerdo no nuclear es el principal requisito para el vanazar en las negociaciones.

“Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. En el mismo mensaje incluyó una imagen en la que aparece armado, con gafas de sol oscuras y de espaldas a una escena que remeda una batalla en un paisaje montañoso, donde se ven varias explosiones.

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También agregó la leyenda “No more Mr. Nice guy”, literalmente “No más Sr. Buen Tipo”, una frase utilizada para reflejar el momento en que alguien se cansa de ser excesivamente complaciente o abnegado para priorizar sus necesidades o creencias ante una situación determinada.

El mensaje publicado por Trump en Truth Social.

Previamente, Trump ordenó a sus asesores preparar un bloqueo prolongado sobre Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, en una nueva fase del conflicto que mantiene paralizadas las negociaciones diplomáticas y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz.

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La decisión se consolidó en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, donde Trump evaluó las alternativas disponibles y resolvió sostener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo mediante la interrupción del transporte marítimo hacia y desde los puertos del país.

De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, el mandatario consideró que las otras opciones —retomar los bombardeos o retirarse del conflicto— implicaban mayores riesgos que sostener el bloqueo.

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La administración Trump interrumpe el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que impacta el comercio petrolero internacional. (REUTERS/ARCHIVO)

La medida profundizó un conflicto que ya impactó sobre los precios internacionales de la energía y redujo el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra.

Desde el alto el fuego del 7 de abril, que puso fin a la principal campaña de bombardeos, Trump alternó entre la presión militar y la apertura de un canal diplomático, aunque mantuvo intacta su principal exigencia: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní.

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Según informó WSJ, el lunes Trump dijo a sus asesores que la propuesta iraní en tres fases para reabrir el estrecho de Ormuz y dejar las conversaciones nucleares para la etapa final demostraba que Teherán “no negociaba de buena fe”.

El bloqueo está asfixiando la economía iraní y complica la capacidad del régimen para almacenar y exportar petróleo, según funcionarios estadounidenses. (CENTCOM/ARCHIVO)

Por el momento, el presidente estadounidense avaló un bloqueo por tiempo indefinido. El martes escribió en Truth Social que la medida empuja a Irán hacia un “estado de colapso”. Un alto funcionario estadounidense sostuvo que el bloqueo “está asfixiando visiblemente la economía iraní” y aseguró que el país enfrenta dificultades para almacenar el petróleo que no logra vender, lo que abrió nuevos contactos del régimen con Washington.

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La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió los objetivos militares de la Operación Furia épica y remarcó que “gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen”.

Añadió que “el presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”.

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Sin embargo, dentro de la administración crece la percepción de que el conflicto, que ya lleva ocho semanas, podría prolongarse sin una resolución inmediata, ya sea mediante un acuerdo nuclear o una reanudación abierta de la guerra.