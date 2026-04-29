Estados Unidos inició operaciones militares cerca de Cuba con drones, IA y patrullas navales

El ejercicio militar Flex2026 de Estados Unidos despliega inteligencia artificial y drones en zonas marítimas cercanas a Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

Estados Unidos puso en marcha este lunes el ejercicio militar Flex2026 en zonas marítimas cercanas a Cuba, desplegando inteligencia artificial, drones y fuerzas navales convencionales desde Cayo Hueso. El objetivo declarado es probar capacidades tecnológicas avanzadas destinadas a enfrentar redes narcoterroristas, en medio de una escalada de actividades de vigilancia sobre la isla en las últimas semanas.

Según informó OnCuba News, medio digital especializado en temas cubanos, el Comando Sur de Estados Unidos diseñó estas maniobras para ampliar el rango de patrullaje marítimo frente a Cuba. Este nuevo despliegue coincide con reportes recientes sobre el aumento de medios de observación estadounidenses en los alrededores de la isla.

PUBLICIDAD

Expertos destacan que la recopilación de información en tiempo real otorga ventaja a Estados Unidos en la identificación de actividades ilícitas cerca de Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

En días previos, plataformas satelitales y expertos en inteligencia han detectado la presencia de sistemas no tripulados, algunos de los cuales han operado durante varias horas en áreas al norte y sur del occidente cubano, realizando tareas de vigilancia y reconocimiento sobre corredores estratégicos.

El despliegue de Flex2026 prueba integración de IA y sistemas autónomos en el Caribe

La Marina estadounidense comunicó a través de X (antes Twitter) que “el futuro de la seguridad marítima se está desarrollando frente a las costas de Key West”. Explicó que el ejercicio Flex2026 integra en un entorno conjunto inteligencia artificial, vehículos no tripulados y fuerzas navales tradicionales.

PUBLICIDAD

El ensayo apunta a fortalecer la capacidad operativa para rastrear y desalentar actividades ilícitas en extensas zonas marítimas cercanas a Cuba.

La reciente escalada de operaciones militares estadounidenses coincide con tensiones diplomáticas y declaraciones de alto nivel sobre posibles acciones contra Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

El despliegue ocurre mientras la presencia de vehículos no tripulados estadounidenses recibe seguimiento mediático. Según OnCuba News, un dron de la Armada de Estados Unidos sobrevoló el Caribe cerca de Cuba la semana pasada, en una maniobra asociada a tareas de reconocimiento sobre corredores energéticos internacionales.

PUBLICIDAD

Esta actividad demuestra la función de vigilancia estratégica de largo alcance que Washington mantiene en la región, en un contexto marcado por el embargo petrolero impuesto a la isla.

Patrullajes de largo alcance y vigilancia sobre rutas energéticas

El ejercicio coincide con recientes patrullajes aéreos de alto perfil. El 16 de abril, un dron MQ-4C Tritón completó una misión de más de seis horas a lo largo de la costa sur cubana, despegando desde Jacksonville, Florida. Según OnCuba News, la aeronave ejecutó patrones de espera frente a Santiago de Cuba y zonas cercanas a La Habana, lo que prueba que existe un monitoreo sostenido sobre puntos estratégicos de tránsito marítimo.

PUBLICIDAD

El dron MQ-4C Tritón puede permanecer en vuelo más de veinticuatro horas y operar a altitudes superiores a los 15.000 metros (aproximadamente 49.200 pies), características que lo convierten en un recurso clave para la vigilancia de rutas empleadas para el transporte de recursos energéticos.

El monitoreo de pantallas muestra embarcaciones y datos de navegación, parte de operaciones de seguridad marítima en la región cercana a Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

Analistas internacionales del sector de seguridad y defensa interpretan estos movimientos como tácticas orientadas a anticipar o detectar posibles actividades de logística petrolera hacia la isla.

PUBLICIDAD

También el 4 de febrero, un avión RC-135V/W Rivet Joint de la Fuerza Aérea estadounidense patrulló la costa norte cubana de este a oeste antes de regresar a Florida. Esta aeronave es considerada una de las principales plataformas de espionaje electrónico y su presencia prueba el interés sostenido del Pentágono por la recolección de información en áreas cercanas a Cuba.

Respuesta oficial de Cuba ante el endurecimiento del discurso en Washington

El clima de tensión se agrava por la retórica proveniente de Washington. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró recientemente ante la prensa: “no hay excusa” para justificar una posible agresión militar contra la isla, tal como recoge OnCuba News.

PUBLICIDAD

Las declaraciones surgen en un entorno de versiones periodísticas sobre preparativos militares y de seguridad, alimentados por afirmaciones públicas de Donald Trump expresidente de Estados Unidos, quien ha insinuado que, tras un eventual desenlace del conflicto con Irán, “Cuba es la siguiente” y sugirió la posibilidad de impulsar una “toma amistosa o no” del país caribeño, expresando abiertamente la intención de promover un cambio político acorde a los intereses estadounidenses.

Aunque La Casa Blanca ha desestimado públicamente tales proyectos, la reiteración de propuestas de intervención y las contradicciones en el mensaje oficial alimentan la incertidumbre sobre la política futura hacia la isla, según detalla el medio digital especializado en temas cubanos.

PUBLICIDAD

Intensificación del monitoreo sobre aguas y espacio aéreo de Cuba

Las operaciones militares de Estados Unidos en las proximidades de Cuba revelan una estrategia de vigilancia intensificada, tanto marítima como aérea. Drones de reconocimiento como el MQ-4C Tritón y aviones electrónicos como el RC-135V/W Rivet Joint patrullan sistemáticamente los alrededores de la isla, supervisando rutas marítimas claves para el abastecimiento energético cubano.

El ejercicio Flex2026, que integra tecnología de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas navales, representa un cambio en los métodos de patrullaje de Washington, según destaca OnCuba News.

PUBLICIDAD

Estados Unidos intensifica la supervisión marítima y aérea sobre Cuba en respuesta a preocupaciones sobre logística petrolera y sanciones energéticas en la isla (X: @NAVSOUS4THFLT)

Expertos citados por el mismo medio subrayan que el uso de plataformas autónomas y la capacidad para recopilar información en tiempo real otorgan a Estados Unidos una ventaja en la identificación y persecución de actividades ilícitas, en especial las relacionadas con el tráfico de drogas y el abastecimiento energético sujeto a sanciones. La presencia sostenida de medios de vigilancia en la región prueba que Estados Unidos prioriza la supervisión integral del espacio que rodea a Cuba.

El ejercicio militar Flex2026, iniciado este lunes por el Comando Sur de Estados Unidos en las inmediaciones de Cuba, se concreta en un contexto de vigilancia intensificada por parte de sistemas no tripulados como el MQ-4C Tritón y aeronaves de reconocimiento estadounidenses como el RC-135V/W Rivet Joint, con el objetivo declarado de contrarrestar amenazas narcoterroristas y controlar rutas energéticas estratégicas en el Caribe.

Todas estas operaciones experimentan un aumento en frecuencia y sofisticación en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.