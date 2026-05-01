Paul Anthony Kelly se despide de los galanes románticos y busca “hacer sentir temor de verdad”

Paul Anthony Kelly anuncia su deseo de interpretar a un villano icónico, alejándose de su imagen romántica para sorprender a la audiencia con un papel desafiante (REUTERS/Danny Moloshok)

Inspirado por los antagonistas más reconocidos del cine, Paul Anthony Kelly reveló en una entrevista exclusiva con People su intención de dejar atrás la imagen romántica que marcó su carrera, para asumir el reto de interpretar un villano capaz de infundir auténtico temor y transformar la experiencia cinematográfica tanto para la audiencia como para sí mismo.

“Sería fascinante explorar lo que significa hacer sentir temor de verdad”, resumió.

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La búsqueda de un nuevo registro actoral

Kelly explicó que su decisión surge de una necesidad personal y profesional de explorar territorios inexplorados en su trayectoria.

El actor Paul Anthony Kelly afirma que indagar en la psicología de los antagonistas representa el mayor reto profesional de su carrera actoral hasta la fecha (REUTERS/Stephane Mahe)

El actor declaró que, tras años encarnando personajes asociados al romance, siente que llegó el momento de abordar un rol que implique una transformación profunda y desafíe sus propios límites interpretativos. Considera que asumir un antagonista le permitirá crecer como actor y sorprender a quienes lo siguen desde sus primeros trabajos.

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La elección de este giro no responde solo a una inquietud personal, sino también al convencimiento de que los villanos bien construidos enriquecen la narrativa y permiten al intérprete trabajar con una amplitud emocional distinta. Kelly remarcó que esta nueva etapa supone un cambio sustancial en su carrera y representa el desafío más grande que ha enfrentado hasta ahora.

El valor dramático de los grandes villanos

La preparación de Paul Anthony Kelly para interpretar a un personaje oscuro implica un proceso de investigación exhaustivo y una autocrítica constante (REUTERS/Stephane Mahe)

Durante la entrevista, el actor reflexionó sobre la influencia que ejercen los antagonistas en el cine. Señaló que los villanos memorables se distinguen por su capacidad para alterar el pulso del espectador y generar reacciones viscerales, incluso con gestos mínimos o frases breves.

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Para Kelly, esos personajes son los que trascienden el mero conflicto narrativo y se convierten en el motor emocional de las historias.

A modo de ejemplo, mencionó cómo los grandes antagonistas logran impactar al público más allá del desenlace de la película. “Los villanos de las películas que más me marcaron son aquellos que uno nunca olvida”, afirmó, subrayando la importancia de la autenticidad y la profundidad en la construcción de este tipo de roles.

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La preparación para un papel desafiante

Paul Anthony Kelly considera que los villanos influyen poderosamente en el cine, generando reacciones viscerales e impactando la memoria del espectador (REUTERS/Stephane Mahe)

Kelly detalló que la preparación para encarnar a un villano implica un proceso de investigación exhaustivo y una revisión constante de los propios recursos expresivos. Destacó la necesidad de evitar los lugares comunes y el trabajo minucioso sobre la psicología del personaje para lograr una interpretación creíble.

El actor enfatizó que su meta es construir un papel que despierte sensaciones genuinas, desde el miedo hasta la empatía, y que permanezca en la memoria del público. “Sería fascinante explorar lo que significa hacer sentir temor de verdad”, sostuvo en diálogo con People. Para lograrlo, considera esencial una entrega total y una autocrítica permanente durante todo el proceso de composición actoral.

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Estrategia profesional y expectativas del público

El anuncio de Kelly sobre su nuevo desafío actoral ha generado gran expectativa tanto en la industria cinematográfica como entre sus seguidores

La decisión de buscar un cambio radical en su carrera responde también a una estrategia deliberada para ampliar su registro interpretativo y posicionarse como un actor versátil. Kelly reconoció que este giro representa una oportunidad única para demostrar su capacidad de adaptación y consolidarse en un nuevo segmento del cine, captando la atención tanto de realizadores como de audiencias que buscan propuestas distintas.

La expectativa generada por sus declaraciones exclusivas a People ha despertado interés en la industria y entre sus seguidores, quienes aguardan la concreción de este proyecto. El público, habituado a verlo en papeles románticos, observa con atención cómo Kelly se prepara para asumir el reto de convertirse en un villano relevante en la pantalla contemporánea.

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Una nueva etapa en la carrera de Paul Anthony Kelly

Al asumir este rol como villano, Paul Anthony Kelly busca posicionarse como un actor versátil y marcar un antes y un después en su carrera cinematográfica (REUTERS/Stephane Mahe)

A medida que avanza en este proceso de transformación, Paul Anthony Kelly reafirma su compromiso con la autenticidad y la búsqueda de nuevos desafíos en el arte de la actuación. Su objetivo es construir un personaje capaz de conmover y fascinar, dejando una huella profunda en la memoria colectiva.

El actor encara este cambio convencido de que un villano bien logrado puede redefinir el relato y aportar una dimensión inédita al cine actual, marcando el inicio de una etapa de crecimiento y experimentación en su carrera.

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