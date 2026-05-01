Mundo

El petróleo mantiene ganancias semanales mientras Trump dice que el bloqueo a Irán está funcionando

La tensión por el cierre del estrecho de Ormuz y las restricciones a los puertos iraníes impulsaron el precio del crudo a máximos recientes

Guardar
El Brent se acercó a los 110 dólares, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz (EFE)
El Brent se acercó a los 110 dólares, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz (EFE)

El petróleo se mantuvo su segunda ganancia semanal después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que mantendría el bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que aumentó la preocupación de que el estrecho vital de Ormuz no se reabra pronto.

El crudo West Texas Intermediate subió hasta cerca de los 106 dólares por barril, acumulando un avance del 12% esta semana, mientras que el Brent cerró cerca de los 110 dólares el jueves.

PUBLICIDAD

En un comunicado escrito, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, puso en duda la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, prometiendo no renunciar a las tecnologías nucleares y de misiles de la República Islámica e indicando que Teherán mantendría el control del estrecho.

El petróleo se ha disparado más de una cuarta parte en las últimas dos semanas a medida que el estancamiento en las negociaciones extiende el cierre casi total de la crucial vía fluvial, que antes de la guerra transportaba alrededor de una quinta parte del crudo mundial.

PUBLICIDAD

El precio del crudo subió más de un 25% en dos semanas por el cierre casi total de la vía marítima (Reuters)
El precio del crudo subió más de un 25% en dos semanas por el cierre casi total de la vía marítima (Reuters)

La incertidumbre sobre el suministro futuro ha provocado fuertes fluctuaciones de precios y un aplanamiento de la curva de futuros. “Las ventas masivas se abordan con cautela, pero las subidas generan una reacción generalizada”, afirmó Carl Larry, analista de petróleo y gas de Enverus.

“Cada día sigue siendo una aventura, pero también una oportunidad para ganar dinero... rápidamente”. ConocoPhillips advierte de una inminente “escasez crítica” de petróleo para algunos países al entrar la guerra en su tercer mes. La escasez de suministro probablemente empeorará significativamente en junio, según declaró el director financiero, Andy O’Brien, a los analistas durante una teleconferencia el jueves.

“Los mercados tuvieron un pequeño respiro inicialmente, cuando los petroleros que zarparon del Golfo Pérsico a finales de febrero aún estaban en alta mar; ahora todos han llegado a su destino”, explicó O’Brien.

Un gran buque petrolero de color oscuro con la superestructura blanca navega hacia la derecha en aguas azules bajo un cielo despejado
Los petroleros que partieron del Golfo Pérsico en febrero ya completaron sus entregas (Captura de video)

“Comenzaremos a ver que algunos países dependientes de las importaciones podrían enfrentar una escasez crítica entre junio y julio”.

Mientras tanto, la diferencia entre los precios en papel y los precios físicos se está reduciendo a medida que la escasez interna comienza a materializarse por primera vez desde el inicio de la guerra.

Las exportaciones de crudo estadounidenses alcanzaron un récord la semana pasada, ya que los compradores internacionales recurrieron a los productores estadounidenses en busca de barriles para compensar la pérdida de suministro proveniente de Oriente Medio.

(Bloomberg)

Temas Relacionados

Estados UnidosPetróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

El régimen de Beijing calificó los maniobras de actos “provocadores” y advirtió que continuará defendiendo lo que considera su territorio en aguas disputadas

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Trump llamó al primer ministro designado de Irak y lo invitó a Washington

El presidente estadounidense bendice la candidatura del empresario Ali al-Zaidi, un desconocido sin trayectoria política que emergió como candidato de compromiso después de que Trump vetara al ex primer ministro Nuri al-Maliki por su cercanía con Irán

Trump llamó al primer ministro designado de Irak y lo invitó a Washington

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

El decreto de Syrskyi llega semanas después de que fotografías virales de soldados de la 14.ª Brigada Mecanizada revelaran un colapso logístico silenciado por el propio mando de la unidad

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar

Guterres alertó este jueves de que el daño a las cadenas de suministro tardará meses en revertirse aunque el estrecho reabra hoy; el crudo Brent supera los 118 dólares

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar

Los fiscales del Vaticano insisten en restringir acceso a pruebas clave en el juicio por inversiones

La disputa por la documentación completa ha generado críticas de los representantes legales de los acusados, quienes consideran que la restricción vulnera derechos fundamentales y dificulta la preparación de una defensa efectiva ante las acusaciones recientes

Los fiscales del Vaticano insisten en restringir acceso a pruebas clave en el juicio por inversiones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX

Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX

Caso de maltrato a una adulta mayor en Ciudad Bolívar no es aislado: más de 1.100 personas mayores sufrieron violencia en Bogotá en 2026

Qué es la cardiopatía isquémica, el diagnóstico por el que fue operado Diego Peretti

Karol G confirma dos fechas más para el Estadio GNP Seguros: venta y costo de boletos

El testamento que puedes escribir a mano y tiene validez legal en México

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

El mensaje de Ferguson a Ranieri tras el título de Leicester City en 2016: “Nunca dejaste que el equipo sintiera el peso”

Israel no descarta nuevos ataques contra Irán mientras las negociaciones con Washington siguen estancadas

República Dominicana: El INABIE inaugura módulo odontológico escolar en Los Alcarrizos

China desplegó fuerzas navales y aéreas tras los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Filipinas en el mar Meridional

Capturan en Costa Rica a sospechoso de asesinar y violar a cuatro mujeres: crimen de 2019 permitió vincular casos de hace más de una década

ENTRETENIMIENTO

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood a un día del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en Hollywood a un día del estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

Una conmoción cerebral y un set laberíntico: las insólitas anécdotas de Adam Scott en el rodaje de Severance

De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

De ídolos vampíricos a estar al borde de la quiebra: la dura revelación de Ian Somerhalder y Nikki Reed