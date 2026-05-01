El petróleo mantiene ganancias semanales mientras Trump dice que el bloqueo a Irán está funcionando

El Brent se acercó a los 110 dólares, impulsado por la tensión en el estrecho de Ormuz (EFE)

El petróleo se mantuvo su segunda ganancia semanal después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que mantendría el bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que aumentó la preocupación de que el estrecho vital de Ormuz no se reabra pronto.

El crudo West Texas Intermediate subió hasta cerca de los 106 dólares por barril, acumulando un avance del 12% esta semana, mientras que el Brent cerró cerca de los 110 dólares el jueves.

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En un comunicado escrito, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, puso en duda la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, prometiendo no renunciar a las tecnologías nucleares y de misiles de la República Islámica e indicando que Teherán mantendría el control del estrecho.

El petróleo se ha disparado más de una cuarta parte en las últimas dos semanas a medida que el estancamiento en las negociaciones extiende el cierre casi total de la crucial vía fluvial, que antes de la guerra transportaba alrededor de una quinta parte del crudo mundial.

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El precio del crudo subió más de un 25% en dos semanas por el cierre casi total de la vía marítima (Reuters)

La incertidumbre sobre el suministro futuro ha provocado fuertes fluctuaciones de precios y un aplanamiento de la curva de futuros. “Las ventas masivas se abordan con cautela, pero las subidas generan una reacción generalizada”, afirmó Carl Larry, analista de petróleo y gas de Enverus.

“Cada día sigue siendo una aventura, pero también una oportunidad para ganar dinero... rápidamente”. ConocoPhillips advierte de una inminente “escasez crítica” de petróleo para algunos países al entrar la guerra en su tercer mes. La escasez de suministro probablemente empeorará significativamente en junio, según declaró el director financiero, Andy O’Brien, a los analistas durante una teleconferencia el jueves.

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“Los mercados tuvieron un pequeño respiro inicialmente, cuando los petroleros que zarparon del Golfo Pérsico a finales de febrero aún estaban en alta mar; ahora todos han llegado a su destino”, explicó O’Brien.

Los petroleros que partieron del Golfo Pérsico en febrero ya completaron sus entregas (Captura de video)

“Comenzaremos a ver que algunos países dependientes de las importaciones podrían enfrentar una escasez crítica entre junio y julio”.

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Mientras tanto, la diferencia entre los precios en papel y los precios físicos se está reduciendo a medida que la escasez interna comienza a materializarse por primera vez desde el inicio de la guerra.

Las exportaciones de crudo estadounidenses alcanzaron un récord la semana pasada, ya que los compradores internacionales recurrieron a los productores estadounidenses en busca de barriles para compensar la pérdida de suministro proveniente de Oriente Medio.

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(Bloomberg)