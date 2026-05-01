América Latina

Bolivia y Estados Unidos reanudaron la cooperación militar tras 20 años de ruptura

La visita del mayor general Philip J. Ryan, jefe del Ejército Sur de EE.UU., abre una nueva etapa en las relaciones de defensa entre ambos países, con programas de entrenamiento y becas para militares bolivianos en el horizonte

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El mayor general Philip J. Ryan (Créditos: sitio web oficial del Ejército Sur de los Estados Unidos)
El mayor general Philip J. Ryan (Créditos: sitio web oficial del Ejército Sur de los Estados Unidos)

La Paz acogió este miércoles la primera visita oficial de un alto mando militar de Estados Unidos en dos décadas. El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur, se reunió con el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, en un encuentro que ambas partes calificaron de positivo y que abrió acuerdos concretos en materia de entrenamiento, intercambio tecnológico y formación de cuadros militares. La cita, la primera de esta naturaleza desde 2006, marca un hito en el proceso de normalización de relaciones entre Bolivia y Washington iniciado con la llegada a la presidencia de Rodrigo Paz Pereira en noviembre de 2025.

Salinas afirmó ante los medios que el momento es propicio para “abrir las puertas de la cooperación” en áreas que incluyen intercambio de tecnología, entrenamiento militar conjunto y becas de formación y especialización. Describió el encuentro como “muy positivo” y señaló que se abordaron temas de Estado, aunque evitó precisar detalles. Un comunicado del Ministerio de Defensa indicó que la reunión permitió avanzar en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa y seguridad, con énfasis en el intercambio de información estratégica, la transferencia de capacidades y las oportunidades de formación para las Fuerzas Armadas bolivianas.

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Ryan llegó al encuentro con un mensaje de compromiso institucional. La embajada estadounidense en La Paz lo citó al señalar que lleva consigo el respeto y el compromiso del Comando Sur, y que las fuerzas armadas de ambos países comparten valores de profesionalismo e integridad. Además de la reunión con Salinas, el general tiene previsto visitar el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, recorrer unidades militares y dirigirse a los cadetes del Colegio Militar del Ejército, en lo que la embajada describió como una agenda para consolidar “espacios de diálogo institucional y cooperación directa”.

Foto de archivo ilustrativa de soldados bolivianos destruyendo plantaciones ilegales de coca en Los Yungas May 14, 2021 REUTERS/Claudia Morales PROHIBIDA SU REVENTA O USO COMO ARCHIVO
Foto de archivo ilustrativa de soldados bolivianos destruyendo plantaciones ilegales de coca en Los Yungas May 14, 2021 REUTERS/Claudia Morales PROHIBIDA SU REVENTA O USO COMO ARCHIVO

El trasfondo de este acercamiento tiene raíces en una ruptura de casi veinte años. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su gobierno, cargos que la Casa Blanca rechazó. En el mismo proceso, Morales también expulsó del país a las agencias de cooperación y antidrogas, incluida la DEA. El distanciamiento se prolongó durante los gobiernos de Morales y su sucesor, Luis Arce, período en el que Bolivia se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, bloque que desde el giro de Paz ha suspendido la membresía boliviana.

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El cambio de rumbo comenzó formalmente el 8 de noviembre de 2025, cuando el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asistió a la investidura de Paz y anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, poniendo fin a 17 años de representación reducida a encargados de negocios. Desde entonces los acercamientos se aceleraron: en diciembre se anunció la reanudación de operaciones conjuntas contra el narcotráfico, en febrero el general Víctor Hugo Balderrama participó en la Reunión de Comandantes del Hemisferio Occidental en Washington y en los meses siguientes Bolivia se integró a la Coalición Anticárteles de las Américas.

La visita de Ryan completa una secuencia de gestos que reencuadran a Bolivia dentro de la arquitectura de seguridad regional de Washington. Para el gobierno de Paz, que asumió el poder en medio de la peor crisis económica boliviana en cuatro décadas, la apertura militar no es solo un asunto de defensa: es también un indicador del rumbo estratégico que el país ha decidido tomar tras dos décadas de confrontación con Estados Unidos.

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