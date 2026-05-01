Por qué Mauricio Pochettino considera posible que Estados Unidos gane el Mundial 2026 y qué obstáculos enfrenta

Mauricio Pochettino asume el reto de liderar a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos de cara al Mundial 2026 (Scott Coleman-Imagn Images)

El técnico de la Selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afronta un ciclo cargado de expectativas ante el próximo Mundial, que se celebrará en suelo estadounidense.

Tras su salida del Chelsea en 2024, el argentino asumió el desafío de liderar al equipo nacional en un contexto de alta presión, impulsado por la demanda de la afición local de ver un salto de calidad competitivo.

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Pochettino reconoció en el pódcast The Overlap que la preparación del USMNT se ha visto condicionada por la falta de partidos clasificatorios exigentes, ya que el país obtuvo el pase automático como anfitrión.

“Sabíamos que sería un problema cómo encarar los partidos, porque ya estamos clasificados”, admitió el técnico.

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El entrenador subrayó la dificultad de forjar una mentalidad competitiva en su grupo, señalando que “los amistosos son lo que juegas con tus amigos” y que parte del trabajo actual consiste en inculcar el hábito de competir al más alto nivel.

El técnico argentino advierte que la falta de partidos clasificatorios exigentes afecta la mentalidad competitiva del USMNT (Dale Zanine-Imagn Images)

El seleccionador argentino explicó que Estados Unidos enfrentará el Mundial sin la presión propia de la clasificación, lo que complica la construcción de un equipo preparado para la exigencia máxima.

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Según Pochettino, la falta de partidos decisivos afecta tanto la motivación como la evolución táctica del plantel. A pesar de los desafíos, el estratega no descarta la posibilidad de un resultado histórico para el fútbol estadounidense.

Cuando le preguntaron si el equipo podía ganar el Mundial, respondió con contundencia: “¿Por qué no? Todo es cuestión de creer. Mira a Marruecos, que llegó a semifinales en Qatar: creo que todo es posible en el fútbol”.

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Desarrollo del fútbol en Estados Unidos y el “Messi estadounidense”

El entrenador abordó la cuestión de por qué, a pesar de sus más de 342 millones de habitantes, Estados Unidos no ha producido todavía a un jugador del calibre de Lionel Messi.

Para Pochettino, la clave radica en la relación emocional con el juego: “Los niños en Estados Unidos no la desarrollan hasta los 11, 12 o 13 años; esa es la diferencia con otros países. En Argentina, la relación emocional con el fútbol se desarrolla desde que empiezas a caminar”.

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A juicio de Pochettino, el entorno estadounidense prioriza deportes como el baloncesto y el fútbol americano en edades tempranas, lo que retrasa la vinculación natural con el fútbol.

Pochettino indica que el pase automático al Mundial complica la preparación táctica y motivacional del equipo estadounidense (Scott Coleman-Imagn Images/File Photo)

La solución, según el técnico, pasa por “crear más espacios para que los niños jueguen. Eso es fútbol, no una fábrica: el balón te enseña, no el entrenador”.

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El seleccionador reconoció que, en cuanto al desarrollo del fútbol de élite, “las mujeres están por delante de los hombres en Estados Unidos”, y destacó el dominio internacional de la selección femenina, argumento compartido durante la charla con la exjugadora Jill Scott.

Análisis sobre el Tottenham y el fútbol inglés

La conversación también se centró en el difícil momento de su antiguo club, el Tottenham Hotspur, que actualmente pelea por evitar el descenso en la Premier League.

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Pochettino describió la situación como “realmente triste” y expresó su cariño por la institución: “Amo mucho al Tottenham; es una parte muy importante de mi vida como entrenador y personal. Para mí es uno de los clubes más grandes del mundo”.

Durante su paso por el club londinense, el argentino logró un subcampeonato de liga y guió al equipo a una histórica final de la Champions League en 2019.

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Pochettino también habló del presente del Tottenham, uno de los equipos donde dirigió anteriormente (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..)

Pochettino reconoció las limitaciones del proyecto: “Pasamos 18 meses sin fichar a nadie, un récord en la Premier League. Teníamos dinero, pero no el suficiente para dar el salto y ganar; lo intentamos, pero faltó ese paso final”.

El técnico detalló que decisiones clave, como los intentos fallidos de fichar a Sadio Mané y Georginio Wijnaldum, se complicaron por factores externos al club, lo que afectó la atmósfera interna: “El problema era que las evaluaciones venían de fuera del club, no de dentro; la gente empezaba a intoxicar el ambiente”.

Perspectivas de futuro y relación con la Premier League

Sobre un posible regreso a Inglaterra, Pochettino no cerró la puerta: “Algún día, sí, porque me gusta mucho Inglaterra. Creo que mi perfil humano y de entrenador encaja muy bien con la Premier League, su cultura, su idiosincrasia y filosofía”.

Mientras se prepara para el reto de transformar la mentalidad del fútbol masculino estadounidense en vísperas del Mundial, el técnico argentino analiza con autocrítica los retos estructurales de este deporte en el país, sin descartar la posibilidad de volver al fútbol inglés en el futuro.

Pochettino sostiene que el desarrollo del talento y la competitividad dependerán de cambios profundos en la formación y en la cultura futbolística local, así como de la capacidad de aprovechar el impulso que genera organizar un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo.

Asimismo, subraya que la experiencia adquirida en la Premier League y en el fútbol internacional será clave para afrontar con éxito los desafíos que plantea el ciclo al frente de la selección estadounidense