El metro de Nueva York incorpora calefacción en estaciones para combatir el frío extremo

El plan piloto busca priorizar la protección de adultos mayores, personas con movilidad reducida y trabajadores esenciales frente a las bajas temperaturas del invierno neoyorquino

Un tren del metro avanza entre la nieve en una estación elevada, mientras pasajeros esperan en medio de una tormenta invernal. Durante los meses fríos, el sistema de transporte enfrenta condiciones extremas que ponen a prueba la infraestructura y la paciencia de los usuarios.

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) de Nueva York ha comenzado la instalación de sistemas de calefacción en estaciones estratégicas del subway, una medida que busca mejorar la experiencia de millones de pasajeros y reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al frío durante el invierno. Esta iniciativa adquiere relevancia en momentos de olas polares y temperaturas extremas, condiciones que —según Gothamist— afectan de manera particular a los adultos mayores, las personas con movilidad reducida y los trabajadores esenciales.

La transformación de las estaciones es un paso que se inscribe en el esfuerzo de adaptar la infraestructura de transporte público al impacto creciente del cambio climático. Los usuarios del subway neoyorquino, que efectúan millones de viajes diarios durante todo el año, suelen verse sometidos a condiciones adversas: el viento penetra en las estaciones mal selladas o elevadas y magnifica la sensación térmica, incrementando los riesgos sanitarios, especialmente en los meses más fríos. En respuesta, la MTA ha dispuesto la habilitación de zonas calefaccionadas en áreas de alto tránsito y la mejora del sellado para proteger del viento.

Trabajadores del transporte público despejan manualmente la nieve acumulada en una estación al aire libre de Brooklyn, una tarea clave para restablecer el servicio del metro tras fuertes tormentas invernales en Nueva York.

De acuerdo con Gothamist, la estrategia comenzó como piloto en estaciones seleccionadas de alta afluencia. El objetivo es evaluar el grado de uso y el impacto real antes de extender la medida a otras partes del sistema. Un dato relevante es que miles de usuarios deben esperar su tren prácticamente a la intemperie durante el invierno, en especial en estaciones elevadas, donde se concentra el mayor impacto de las bajas temperaturas. La MTA busca que estas mejoras no interrumpan el servicio, pero sí transformen la calidad de la espera en condiciones climáticas extremas.

Los testimonios recogidos por Gothamist ilustran la recepción positiva de la iniciativa. Rosa, de 67 años, residente del Bronx, expresó: “Esperar el tren con calefacción hace una gran diferencia.” La dimensión social y de equidad urbana es central: las áreas calefaccionadas ofrecen resguardo a quienes más lo necesitan y refuerzan la idea del transporte público como infraestructura de cuidado colectivo. En palabras de Jamal, de 29 años y usuario de Brooklyn, la calefacción “no es lujo, es básico en días bajo cero.”

Una pasajera aborda un tren en una estación elevada cubierta de nieve. A pesar de las bajas temperaturas y las condiciones climáticas adversas, el metro continúa siendo un elemento central de la movilidad urbana durante el invierno neoyorquino.

La medida, que forma parte de los ajustes estacionales de la MTA, genera expectativa sobre su posible expansión. Lucía, vecina de Queens, manifestó: “Ojalá llegue a más estaciones.” Al mismo tiempo, surgen debates en torno a los costos, la mantención y la extensión real del programa. Entre los desafíos reconocidos por la agencia y citados por Gothamist están la calefacción de estructuras antiguas y la selección de los puntos piloto según la concentración de pasajeros y la exposición al frío.

De esta manera, la acción iniciada por la MTA podría sentar precedentes para futuras adaptaciones del subway frente a condiciones climáticas cada vez más extremas, y posiciona a Nueva York como referente en la búsqueda de soluciones urbanas orientadas al bienestar y la seguridad de los pasajeros.

