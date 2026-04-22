El paracaidista que chocó contra la pantalla gigante de un estadio cuenta cómo vivió el accidente

Una ráfaga de 27 nudos desvió al paracaidista Pasha Palanker contra la pantalla del Lane Stadium durante el Spring Game de Virginia Tech (X: @yakubbsmonster)

Una ráfaga de 27 nudos —equivalente a un viento repentino de aproximadamente 50 kilómetros por hora— desvió al paracaidista Pasha Palanker contra la pantalla gigante del Lane Stadium minutos antes del Spring Game de Virginia Tech, según el relato publicado en la cuenta oficial de Instagram del deportista.

El salto, previsto como parte del espectáculo de apertura, concluyó con Palanker suspendido a varios metros de altura, ante la mirada de miles de asistentes y la intervención urgente de los servicios de emergencia.

El incidente obligó a suspender el encuentro durante más de 60 minutos, mientras los fanáticos observaban el desarrollo del rescate. Equipos especializados emplearon una escalera aérea para alcanzar la estructura y garantizar la integridad del paracaidista. De acuerdo con el propio Palanker, las condiciones meteorológicas superaron en gran medida las previsiones.

Las estimaciones iniciales indicaban vientos de entre 4 y 7 nudos —es decir, entre 7 y 13 kilómetros por hora—, pero la cizalladura en el estadio alcanzó los 27 nudos, una velocidad que prácticamente duplica el límite operativo para este tipo de maniobras.

Este aumento inesperado de la velocidad del viento provocó la pérdida de control del paracaídas, lo que causó el impacto contra el tablero de video. Según el testimonio en redes sociales, el atleta recibió golpes en el hombro, espalda y costillas. A pesar de eso, mantuvo la calma y buscó alejarse de la multitud para minimizar el riesgo hacia terceros, incluso permaneciendo suspendido en el aire.

Al intentar distanciarse de las gradas tras perder el control, una ráfaga envolvió la bandera y el propio paracaídas de Palanker, desviándolo directamente contra la estructura del marcador electrónico.

Manifestó que, aunque inicialmente temió por las consecuencias en su carrera deportiva, se concentró en cumplir con los procedimientos de seguridad y evaluar los riesgos de cada movimiento hasta la llegada de los rescatistas.

Las autoridades del Lane Stadium activaron el protocolo de emergencia en el momento del accidente. El rescate involucró a bomberos y personal especializado, quienes usaron una escalera telescópica para llegar a donde Palanker permanecía suspendido a varios metros del suelo.

El operativo, que se extendió aproximadamente 20 minutos, permitió liberar al paracaidista sin que se reportaran daños adicionales ni lesiones de gravedad entre los asistentes o el deportista.

El director de operaciones del estadio, citado por medios locales con cobertura deportiva, señaló que los saltos de paracaidismo en eventos deportivos requieren un monitoreo constante de las condiciones del viento y coordinación con los equipos de seguridad.

En este caso, la variabilidad climática en la zona de Blacksburg, Virginia, contribuyó a la presencia de ráfagas mucho más intensas justo antes del inicio del partido.

La Federación Estadounidense de Paracaidismo, entidad reguladora nacional del deporte, establece límites estrictos de velocidad del viento para saltos en zonas urbanas o con público, situando el máximo recomendado en torno a los 15 nudos —aproximadamente 28 kilómetros por hora— para este tipo de operaciones.

Palanker, con experiencia en exhibiciones y competencias internacionales, agradeció públicamente el accionar de los equipos de rescate y la comprensión de los organizadores. En su mensaje, remarcó que es fundamental mantener la disciplina en situaciones críticas y contar con protocolos de seguridad robustos.

Cómo impactó el accidente en el desarrollo del Spring Game

El accidente no dejó lesionados de gravedad ni entre los asistentes ni en el propio paracaidista, según confirmaron los servicios médicos tras el rescate (X: @yakubbsmonster)

El accidente de Pasha Palanker obligó a reorganizar el cronograma del Spring Game y postergó el inicio del partido por más de 60 minutos. Durante ese lapso, las autoridades informaron de manera regular sobre el estado del paracaidista y coordinaron junto a los equipos técnicos la reanudación de las actividades.

Ningún espectador resultó lesionado ni se produjeron incidentes adicionales vinculados al accidente.

La organización del evento revisó los protocolos para futuras ediciones, anticipando medidas adicionales de control meteorológico y restricciones para saltos en condiciones de viento variable.

El caso de Palanker será considerado como referencia en capacitaciones internas y actualizaciones de seguridad operativa, según confirmó la dirección institucional del estadio.

Qué se sabe sobre la recuperación del paracaidista

El atleta sufrió golpes en hombro, espalda y costillas, pero permaneció en calma cumpliendo los procedimientos de seguridad hasta ser socorrido (Instagram Pasha Palanker)

Pasha Palanker informó que, tras el rescate, fue evaluado por personal médico que no detectó fracturas ni lesiones internas graves. El deportista permanece bajo observación y continuará con controles rutinarios durante los días posteriores.

La Federación Estadounidense de Paracaidismo recomendó reforzar las evaluaciones previas a cada salto y mantener canales de comunicación directa con los servicios de emergencia locales.

El incidente en el Lane Stadium reabre el debate sobre los límites operativos en exhibiciones deportivas y la necesidad de revisar las políticas de prevención ante condiciones climáticas adversas en eventos masivos en Estados Unidos.