“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

Elizabeth Banks cambió su destino en Hollywood tras una lesión deportiva que la alejó de su vida atlética en Massachusetts (REUTERS/Danny Moloshok)

La directora y actriz Elizabeth Banks relató en el podcast Team Coco con Conan O’Brien cómo una grave lesión en Pittsfield cambió su vida, llevándola inesperadamente de la competencia deportiva en Massachusetts a una exitosa carrera en Hollywood.

A raíz de ese accidente, que le provocó una fractura en tibia y peroné, Banks se alejó de sus aspiraciones atléticas en el softbol y, casi por azar, descubrió su vocación por la actuación, la dirección y la producción, destacándose en Hollywood a nivel internacional.

Según relata la intérprete, tras la lesión que la mantuvo alejada de su entorno y deportes favoritos, reconoció que experiencias devastadoras pueden abrir caminos insospechados. Banks afirma que “situaciones que parecen devastadoras abren, con el tiempo, nuevas oportunidades para reinventarse y definir su propio camino”.

Competitividad y visión sobre la igualdad de género en Hollywood

Con una infancia muy ligada al deporte, al igual que su familia, Banks desarrolló desde pequeña una personalidad enfocada en el esfuerzo diario. “Siempre fui competitiva con los chicos porque el mundo no está hecho para las chicas”, afirma la directora.

Elizabeth Banks denunció los prejuicios de género en Hollywood, superando obstáculos y liderando proyectos fuera de los roles tradicionales femeninos (YouTube: Team Coco)

Aunque escuchaba mensajes sobre igualdad de oportunidades, observaba cómo los varones accedían a espacios ajenos para las mujeres, lo que potenció su deseo de conseguir las mismas posibilidades.

Ese impulso influyó en su recorrido por la industria audiovisual, enfrentando prejuicios sobre su físico y su género. “Un productor importante me miró a los ojos y me dijo: ‘Sencillamente, no creo que los hombres vayan a seguirte como directora’”. Banks recuerda que le dijeron: “Me aseguraron que una mujer jamás dirigiría una película de acción”.

Ante estos obstáculos, Elizabeth Banks decidió buscar proyectos que la desafiaran, como Cocaine Bear, rehusando quedar encasillada solo en películas protagonizadas por mujeres. Su modo de trabajar se cimienta en la dedicación diaria: “Al final, solo pongo la cabeza abajo y hago el trabajo. No pienso en cómo me veo ni en lo que esperan de mí, simplemente hago lo que vine a hacer”.

Con sentido del humor, narra cómo esa intensidad la llevó a momentos incómodos jugando juegos de mesa, ya que “no todos quieren trabajar 100 horas a la semana, y he debido aprender a cuidar a mi equipo”. La actriz y directora sostiene que la competencia y la empatía pueden coexistir; para ella, tratar bien a los demás es tan relevante como mantener la motivación.

El reto técnico y simbólico de The Miniature Wife

La experiencia de actuar aislada en escenarios de pantalla verde elevó la exigencia creativa de Elizabeth Banks y su equipo técnico en la producción (YouTube: Team Coco)

El nuevo proyecto televisivo de Banks, la serie The Miniature Wife, la enfrenta a retos técnicos y simbólicos remarcables en su carrera. Basada en un relato corto —según The New Yorker, conocido por impulsar voces literarias contemporáneas—, la serie utiliza la imagen de una mujer encogida para explorar cómo la sociedad y las relaciones de pareja tienden a minimizar los sentimientos femeninos. “La historia funciona como una metáfora muy directa de cómo las mujeres son minimizadas en la cultura y en las relaciones”, puntualiza Banks.

La producción demandó recursos insólitos: “No imaginaba lo técnico que resultaría actuar de 15 cm. Estuve sobre una pantalla verde la mitad del tiempo, separada de mi coprotagonista”. Banks detalla el uso de elementos fuera de escala: “Construyeron un control remoto de casi 2 metros, un desatascador gigante al que tenía que trepar, incluso un lápiz labial Chanel que me llegaba al pecho. Salté de un inodoro a un desatascador tamaño real sujeta por cables”.

La experiencia supuso una exposición extrema para la actriz: “Había momentos en que estaba sola en una caja verde de diez metros de altura, con todo el equipo observando, y debía imaginarme un mundo entero”. Banks explica que pidió cortinas para sentirse menos observada y concentrarse en transmitir lo esencial al público. Este reto, dice, estaba relacionado con el mensaje de la serie: “Me sentí realmente vulnerable, pero eso era parte de lo que teníamos que contar”.

Reflexiones sobre el éxito, el tiempo y las sorpresas de la carrera artística

La trayectoria de Banks abarca proyectos de culto como Wet Hot American Summer, presentado durante el reconocido festival de cine Sundance —referente para cine independiente a nivel mundial—, cuyo reconocimiento persistente sigue sorprendiéndola.

La perseverancia y el trabajo constante fueron claves en la exitosa carrera de Elizabeth Banks, quien busca reinventarse y conectar a través de nuevas historias (YouTube: Team Coco)

“En Sundance, cuando la estrenamos, fue increíble, pero nadie le prestó atención. Después se convirtió en una obra muy recordada, y aún hoy encuentro a gente que la menciona; incluso una vez un camarero recreó una escena solo para hacerme reír”, rememora.

Estos reencuentros la llevan a valorar la paciencia y el aprendizaje que trae lo inesperado. “Nada ha salido como imaginaba. Pensé que el deporte era mi futuro, pero resultó ser la actuación. Cada desvío en mi camino tuvo sentido después”, sostiene la directora.

Destaca que, con el paso de los años, las emociones intensas tienden a disminuir y la perspectiva personal se suaviza: “Las emociones grandes se hacen más pequeñas, más suaves, y uno aprende a tomarse las cosas con menos angustia y mayor ligereza”.

Al mirar atrás, Banks agradece tanto los logros como los tropiezos: “Si la audiencia sigue mirando lo que hago, es una sorpresa y un regalo continuo”. En cuanto al futuro, asegura que no planea detenerse: “Ayer mismo estaba en una sala de guionistas. Siempre quiero seguir creando, pensar en historias nuevas y buscar esos momentos de conexión con otros”.

El trabajo constante y la determinación han definido a Elizabeth Banks durante toda su carrera. En los desafíos diarios y en el ambiente de Hollywood, avanza con la voluntad de abrir caminos propios y sin limitarse por expectativas externas.