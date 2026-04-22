Estados Unidos

Roblox pagará USD 23 millones a West Virginia y Alabama en un acuerdo por protección infantil

Los convenios contemplan la adopción de nuevas tecnologías de verificación de edad, restricciones para menores y financiamiento de programas de protección, mientras persisten litigios en distintas jurisdicciones relacionados con la seguridad de menores

Guardar
La nueva regulación exige verificación obligatoria de edad, controles parentales reforzados y límites en las interacciones entre usuarios infantiles y adultos (REUTERS/Ramil Sitdikov).
La nueva regulación exige verificación obligatoria de edad, controles parentales reforzados y límites en las interacciones entre usuarios infantiles y adultos (REUTERS/Ramil Sitdikov).

La plataforma de videojuegos en línea Roblox acordó pagar más de USD 23 millones a los estados de Alabama y West Virginia tras cerrar acuerdos para poner fin a investigaciones sobre la protección de menores en su servicio. Según los fiscales generales de ambos estados, Roblox deberá implementar nuevas medidas en sus herramientas de chat y juego orientadas a usuarios infantiles, informaron NBC News y Reuters.

El acuerdo responde a denuncias sobre la exposición de menores a depredadores sexuales y contenido explícito, así como a reclamos previos por deficiencias en los controles parentales. De esta manera, el objetivo es reforzar la seguridad digital y la supervisión de las interacciones entre los menores que utilizan la plataforma.

Destino de los fondos asignados a West Virginia y Alabama

Según la oficina del fiscal general John McCuskey, West Virginia recibirá USD 11,08 millones; de ese monto, más de USD 4 millones se destinarán a campañas educativas, talleres para padres y niños, y a la contratación de un especialista estatal en seguridad digital, reportó Reuters.

El fiscal subrayó la preocupación de su oficina tras identificar graves fallos de seguridad en la plataforma que pusieron en riesgo a menores. No obstante, durante los ocho meses de investigación, McCuskey destacó en una entrevista que la empresa colaboró e implementó medidas de seguridad de manera proactiva, incluso antes de que fueran exigidas: “Eso me demostró que lo estaban haciendo por su cuenta, lo cual fue muy significativo”.

En Alabama, de acuerdo con la misma agencia de noticias, el fiscal general Steve Marshall detalló que el estado recibirá USD 12,2 millones que serán asignados en su totalidad al sostenimiento de oficiales escolares. El convenio contempla además una cláusula que permitiría reclamar USD 5 millones adicionales si Roblox incumple los compromisos asumidos durante los próximos cuatro años.

West Virginia recibe USD 11,08 millones en acuerdo con Roblox para impulsar la seguridad digital y la educación sobre el uso de plataformas online (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).
West Virginia recibe USD 11,08 millones en acuerdo con Roblox para impulsar la seguridad digital y la educación sobre el uso de plataformas online (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).

Roblox enfrenta demandas estatales y federales por permitir abuso infantil en su plataforma

Los acuerdos alcanzados con Alabama y West Virginia se suman a una resolución similar en Nevada, anunciada días antes, mediante la cual Roblox aceptó pagar USD 12,5 millones. Estos fondos serán destinados principalmente a programas infantiles y campañas estatales de concientización, de acuerdo con NBC News.

Actualmente, al menos siete estados (Texas, Florida, Luisiana, Iowa, Nebraska, Kentucky y Tennessee) mantienen abiertos procesos legales por motivos similares. Además, más de 140 familias han presentado demandas federales en California, en las que acusan a la empresa de facilitar conscientemente la explotación sexual infantil, según Reuters y Forbes.

Siete estados de EE. UU., entre ellos Texas y Florida, mantienen procesos legales en curso por riesgos para menores en Roblox (Europa Press).
Siete estados de EE. UU., entre ellos Texas y Florida, mantienen procesos legales en curso por riesgos para menores en Roblox (Europa Press).

Qué exige la nueva regulación a Roblox: controles de edad, chats y certificados parentales

Pese a la magnitud de la base de usuarios, 151,5 millones de cuentas activas diarias, la empresa no especifica cuántos de sus usuarios tienen menos de 13 años. El último dato disponible, de julio de 2025, indica que este grupo representa el 36 % del total, reportó Forbes.

En virtud de los acuerdos recientes, Roblox deberá implementar verificación obligatoria de edad para todos los usuarios, exigir identificaciones oficiales o reconocimiento facial para acceder al chat y reforzar los filtros que restringen las interacciones entre menores y adultos, según Forbes y NBC News.

Las comunicaciones entre menores estarán sujetas a controles adicionales: se eliminará el cifrado en los chats de usuarios infantiles y solo podrán interactuar con mayores de 16 años verificados como “amigos de confianza” mediante número de teléfono o código QR con consentimiento parental obligatorio para menores de 13 años.

Los usuarios de entre 5 y 8 años integrarán la modalidad Roblox Kids, en la que la comunicación estará deshabilitada salvo autorización expresa de los tutores y el acceso se limitará a juegos con advertencia mínima de contenido.

Los adolescentes de 9 a 15 años participarán en la categoría Roblox Select con controles de chat sujetos a la vigilancia parental y acceso restringido según los niveles de advertencia de los juegos.

Los mayores de 16 años mantendrán el chat habilitado por defecto, excepto en títulos clasificados como “restringidos”, reservados exclusivamente para adultos.

El acuerdo obliga a Roblox a implementar tecnología avanzada de verificación de edad y restricciones para menores en chat y juegos online (REUTERS/Ramil Sitdikov).
El acuerdo obliga a Roblox a implementar tecnología avanzada de verificación de edad y restricciones para menores en chat y juegos online (REUTERS/Ramil Sitdikov).

Roblox busca fijar el estándar para la protección de menores en plataformas digitales

Representantes de Roblox reconocieron ante Forbes y NBC News que los acuerdos alcanzados, específicamente el de Nevada, constituyen un “marco de referencia” replicable para otras plataformas y jurisdicciones. Matt Kaufman, director de seguridad de la compañía, afirmó que la resolución “refuerza nuestro trabajo por establecer el estándar de oro en seguridad digital” y destacó la colaboración con los fiscales generales como muestra de un compromiso conjunto en la protección infantil.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Marshall señaló que las medidas acordadas en Alabama ya están en fase de ejecución y prevé que el proceso se completará entre mayo y septiembre. Además, afirmó: “Nuestra esperanza al resolver esto rápidamente no era solo proteger a los niños de Alabama, sino también servir de impulso para que otros estados obtengan medidas cautelares similares”.

Por su parte, el fiscal general John McCuskey consideró que el nuevo estándar de seguridad establecido por Roblox podría convertirse en un modelo para otras plataformas de juegos dirigidas a menores.

Temas Relacionados

RobloxAlabamaWest VirginiaProtección infantilEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Por qué el aumento del alquiler en Florida aleja la posibilidad de acceder a una vivienda accesible para la mayoría de los residentes

El informe de WalletHub expone cómo la falta de incrementos salariales y el encarecimiento de la renta limitan el ahorro y dificultan la compra de vivienda propia entre los habitantes del estado

Por qué el aumento del alquiler en Florida aleja la posibilidad de acceder a una vivienda accesible para la mayoría de los residentes

Metro de Los Ángeles presenta su plan de transporte para la Copa Mundial 2026

La entidad anticipa un operativo integral que prioriza la movilidad eficiente y la experiencia del público ante el incremento de visitantes previsto por el certamen internacional

Metro de Los Ángeles presenta su plan de transporte para la Copa Mundial 2026

Un autobús choca contra vehículos y destruye el comedor al aire libre de un restaurante en Manhattan

Las primeras investigaciones señalan que la conductora pudo haber estado distraída o dormida, dado que el autobús atravesó varios semáforos en rojo antes de impactar automóviles estacionados y la estructura exterior de un establecimiento

Un autobús choca contra vehículos y destruye el comedor al aire libre de un restaurante en Manhattan

Sigue la búsqueda de Lynette Hooker: la hija viajó a las Bahamas para saber el paradero de su madre

La mujer de 55 años desapareció tras caer al agua mientras regresaba en su velero días atrás junto a su esposo.

Sigue la búsqueda de Lynette Hooker: la hija viajó a las Bahamas para saber el paradero de su madre

Texas anuncia la creación del mayor centro médico con inteligencia artificial integrada: cómo será

La Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, recibirá una donación récord de la familia Dell para financiar un campus que combinará atención clínica avanzada, investigación biomédica y acceso educativo en salud, donde la IA transformará diagnósticos, tratamientos y la formación médica desde 2030

Texas anuncia la creación del mayor centro médico con inteligencia artificial integrada: cómo será

TECNO

Lo último de iOS 27: novedades de Siri y nuevos detalles en la pantalla de inicio

Lo último de iOS 27: novedades de Siri y nuevos detalles en la pantalla de inicio

Apple sacrificaría la calidad en los componentes del iPhone 18 para bajar su precio

La actualización One UI 8.5 lleva funciones del Galaxy S26 a estos dispositivos más antiguos

Día Mundial del Libro: cuatro lugares de Latinoamérica para conectarse con la literatura

SpaceX compra Cursor por USD 60.000 millones: la apuesta de Elon Musk por dominar la IA para programar

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway habla del futuro de la tercera entrega de ‘El diario de la princesa’

Anne Hathaway habla del futuro de la tercera entrega de ‘El diario de la princesa’

Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

‘El diablo viste a la moda’: así lucen los protagonistas a 20 años del estreno la película

Un estallido “monstruoso” en Jackass 5 obligó a detener el rodaje y provocó cambios inéditos en la franquicia

MUNDO

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología

Italia convocó al embajador ruso tras los insultos sexistas de un propagandista del Kremlin contra Meloni

Pakistán agradeció a Trump la extensión del alto el fuego y expresó su esperanza de “un acuerdo de paz” entre Estados Unidos e Irán

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa