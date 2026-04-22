Roblox pagará USD 23 millones a West Virginia y Alabama en un acuerdo por protección infantil

La nueva regulación exige verificación obligatoria de edad, controles parentales reforzados y límites en las interacciones entre usuarios infantiles y adultos (REUTERS/Ramil Sitdikov).

La plataforma de videojuegos en línea Roblox acordó pagar más de USD 23 millones a los estados de Alabama y West Virginia tras cerrar acuerdos para poner fin a investigaciones sobre la protección de menores en su servicio. Según los fiscales generales de ambos estados, Roblox deberá implementar nuevas medidas en sus herramientas de chat y juego orientadas a usuarios infantiles, informaron NBC News y Reuters.

El acuerdo responde a denuncias sobre la exposición de menores a depredadores sexuales y contenido explícito, así como a reclamos previos por deficiencias en los controles parentales. De esta manera, el objetivo es reforzar la seguridad digital y la supervisión de las interacciones entre los menores que utilizan la plataforma.

Destino de los fondos asignados a West Virginia y Alabama

Según la oficina del fiscal general John McCuskey, West Virginia recibirá USD 11,08 millones; de ese monto, más de USD 4 millones se destinarán a campañas educativas, talleres para padres y niños, y a la contratación de un especialista estatal en seguridad digital, reportó Reuters.

El fiscal subrayó la preocupación de su oficina tras identificar graves fallos de seguridad en la plataforma que pusieron en riesgo a menores. No obstante, durante los ocho meses de investigación, McCuskey destacó en una entrevista que la empresa colaboró e implementó medidas de seguridad de manera proactiva, incluso antes de que fueran exigidas: “Eso me demostró que lo estaban haciendo por su cuenta, lo cual fue muy significativo”.

En Alabama, de acuerdo con la misma agencia de noticias, el fiscal general Steve Marshall detalló que el estado recibirá USD 12,2 millones que serán asignados en su totalidad al sostenimiento de oficiales escolares. El convenio contempla además una cláusula que permitiría reclamar USD 5 millones adicionales si Roblox incumple los compromisos asumidos durante los próximos cuatro años.

West Virginia recibe USD 11,08 millones en acuerdo con Roblox para impulsar la seguridad digital y la educación sobre el uso de plataformas online (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).

Roblox enfrenta demandas estatales y federales por permitir abuso infantil en su plataforma

Los acuerdos alcanzados con Alabama y West Virginia se suman a una resolución similar en Nevada, anunciada días antes, mediante la cual Roblox aceptó pagar USD 12,5 millones. Estos fondos serán destinados principalmente a programas infantiles y campañas estatales de concientización, de acuerdo con NBC News.

Actualmente, al menos siete estados (Texas, Florida, Luisiana, Iowa, Nebraska, Kentucky y Tennessee) mantienen abiertos procesos legales por motivos similares. Además, más de 140 familias han presentado demandas federales en California, en las que acusan a la empresa de facilitar conscientemente la explotación sexual infantil, según Reuters y Forbes.

Siete estados de EE. UU., entre ellos Texas y Florida, mantienen procesos legales en curso por riesgos para menores en Roblox (Europa Press).

Qué exige la nueva regulación a Roblox: controles de edad, chats y certificados parentales

Pese a la magnitud de la base de usuarios, 151,5 millones de cuentas activas diarias, la empresa no especifica cuántos de sus usuarios tienen menos de 13 años. El último dato disponible, de julio de 2025, indica que este grupo representa el 36 % del total, reportó Forbes.

En virtud de los acuerdos recientes, Roblox deberá implementar verificación obligatoria de edad para todos los usuarios, exigir identificaciones oficiales o reconocimiento facial para acceder al chat y reforzar los filtros que restringen las interacciones entre menores y adultos, según Forbes y NBC News.

Las comunicaciones entre menores estarán sujetas a controles adicionales: se eliminará el cifrado en los chats de usuarios infantiles y solo podrán interactuar con mayores de 16 años verificados como “amigos de confianza” mediante número de teléfono o código QR con consentimiento parental obligatorio para menores de 13 años.

Los usuarios de entre 5 y 8 años integrarán la modalidad Roblox Kids, en la que la comunicación estará deshabilitada salvo autorización expresa de los tutores y el acceso se limitará a juegos con advertencia mínima de contenido.

Los adolescentes de 9 a 15 años participarán en la categoría Roblox Select con controles de chat sujetos a la vigilancia parental y acceso restringido según los niveles de advertencia de los juegos.

Los mayores de 16 años mantendrán el chat habilitado por defecto, excepto en títulos clasificados como “restringidos”, reservados exclusivamente para adultos.

El acuerdo obliga a Roblox a implementar tecnología avanzada de verificación de edad y restricciones para menores en chat y juegos online (REUTERS/Ramil Sitdikov).

Roblox busca fijar el estándar para la protección de menores en plataformas digitales

Representantes de Roblox reconocieron ante Forbes y NBC News que los acuerdos alcanzados, específicamente el de Nevada, constituyen un “marco de referencia” replicable para otras plataformas y jurisdicciones. Matt Kaufman, director de seguridad de la compañía, afirmó que la resolución “refuerza nuestro trabajo por establecer el estándar de oro en seguridad digital” y destacó la colaboración con los fiscales generales como muestra de un compromiso conjunto en la protección infantil.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Marshall señaló que las medidas acordadas en Alabama ya están en fase de ejecución y prevé que el proceso se completará entre mayo y septiembre. Además, afirmó: “Nuestra esperanza al resolver esto rápidamente no era solo proteger a los niños de Alabama, sino también servir de impulso para que otros estados obtengan medidas cautelares similares”.

Por su parte, el fiscal general John McCuskey consideró que el nuevo estándar de seguridad establecido por Roblox podría convertirse en un modelo para otras plataformas de juegos dirigidas a menores.