Por qué el aumento del alquiler en Florida aleja la posibilidad de acceder a una vivienda accesible para la mayoría de los residentes

El informe de WalletHub revela que los alquileres en Florida siguen siendo elevados en comparación con el ingreso promedio de las familias (Compass)

Los alquileres en Florida se mantienen elevados en relación con el ingreso de sus habitantes, según un estudio divulgado por WalletHub el 16 de abril de 2026.

El informe, basado en datos recabados por la Oficina del Censo de Estados Unidos hasta el 18 de marzo de ese año, revela que, aunque Jacksonville exhibe la mejor relación ingreso-alquiler en el estado, con una proporción apenas superior al 25 % del ingreso familiar destinado a la renta, esa cifra aún deja a la ciudad en el puesto 125 de un total de 182 urbes analizadas a nivel nacional.

El estudio destaca una evolución negativa de la asequibilidad habitacional en todo el país. En la última década, los costos de renta aumentaron más del 50 %, según el Consumer Price Index de la Reserva Federal, mientras los ingresos familiares permanecieron prácticamente estancados.

Este desfase obliga a que una mayor proporción de los recursos domésticos se destine cada mes al pago de vivienda, reduciendo el margen disponible para el ahorro o la inversión en patrimonio.

Chip Lupo, analista de WalletHub, explicó: “Esto otorga a las personas en ciudades menos costosas una clara ventaja financiera; lo que ahorran en alquiler puede destinarse a un fondo de emergencia o al ahorro para la compra de una vivienda”, declaró al medio WalletHub.

Miami se ubica como la ciudad menos asequible de Estados Unidos, destinando hasta un tercio del ingreso familiar al pago de la renta (Miami Homes for All)

Miami y las grandes ciudades de Florida, entre las menos asequibles

La comparación, que evalúa el alquiler bruto medio anual contra el ingreso familiar medio, deja a Miami en la peor posición nacional.

En esta ciudad, el alquiler puede consumir hasta un tercio del ingreso de quienes arriendan, según WalletHub. Este porcentaje ubica a Miami en el último puesto del listado y ejemplifica la dificultad para acceder a vivienda asequible en áreas metropolitanas de Florida.

Otras grandes ciudades del país presentan cifras cercanas: en Boston y Nueva Orleans, el alquiler representa más del 26 % del ingreso familiar, mientras que en Nueva York llega al 27,15 % y en Los Ángeles al 28,31 %, de acuerdo con el mismo informe.

Ciudades más asequibles y el contraste nacional

En el extremo opuesto del ranking, WalletHub identifica a Bismarck, Dakota del Norte, como la ciudad más asequible, donde el alquiler anual equivale al 15,29 % del ingreso medio del hogar.

Le siguen Sioux Falls, Dakota del Sur (16,35 %), Cedar Rapids, Iowa (16,48 %), Charleston, Virginia Occidental (16,56 %) y Fargo, Dakota del Norte (16,94 %), configurando un mapa de acceso a la vivienda muy distinto al observado en las grandes metrópolis del sur y la costa este.

Miami encabeza la lista de las ciudades menos asequibles de EE.UU., con arrendatarios que destinan hasta un tercio de sus ingresos al pago de alquiler (REUTERS/Marco Bello)

El peso financiero de la vivienda en Florida y la caída del ahorro

El informe de WalletHub subraya que la falta de incrementos salariales en paralelo al alza sostenida de los alquileres y los precios de las viviendas ha intensificado el peso financiero de la vivienda en Florida.

Como resultado, quienes residen en el estado ven reducida de forma sostenida su capacidad de ahorro y sus posibilidades de acceder a una vivienda propia, una tendencia que se ha agravado en los últimos años y que refleja el impacto estructural del mercado inmobiliario en la economía familiar.

El análisis concluye que la brecha entre el crecimiento del costo de la vivienda y el estancamiento de los ingresos familiares configura un escenario en el que el acceso a la vivienda asequible se convierte en un desafío persistente para la mayoría de los habitantes de Florida.

A pesar de que ciudades como Jacksonville presentan mejores indicadores en el contexto estatal, la proporción del ingreso destinada al alquiler sigue siendo elevada y limita las oportunidades de desarrollo patrimonial.

El reporte, divulgado el 16 de abril de 2026, advierte que la tendencia podría mantenerse si no se implementan medidas que acompañen el crecimiento de los precios con políticas de incremento salarial o de promoción de vivienda accesible.

Mientras tanto, la presión sobre los hogares se traduce en menos margen para emergencias y menor capacidad de proyectar inversiones a largo plazo, consolidando un panorama de tensión financiera para buena parte de la población floridana.